50% de descuento con la tarjeta Soy Tigre en Parque de la Costa!

Vecinos y vecinas adheridos al programa municipal pueden acceder a este beneficio, como también a un 50% off en el pasaporte anual y 50% off de martes a jueves en Aquafan. Para solicitar la tarjeta personal y gratuita, acceder al siguiente link: CLICK AQUÍ.

Desde hoy, todos los vecinos y vecinas que cuenten con la Tarjeta Soy Tigre del Municipio podrán aprovechar descuentos imperdibles en Parque de la Costa —Vivanco 1509, Tigre centro- durante todo el año.

Quienes estén adheridos al programa de descuentos impulsado por el Gobierno local, tienen los siguientes beneficios exclusivos para la compra de tickets en boletería:

-50% off para pasaportes Familiar, Oro y Anual Oro (no aplicable en días feriados)

-50% off de martes a jueves en Aquafan para pasaportes Diario, Mensual y Temporada (no aplicable en días feriados)

Para conocer días de apertura, tipos de pasaportes y precios visitar: www.parquedelacosta.com.ar

Soy Tigre ofrece descuentos en una amplia variedad de rubros como: supermercados, mayoristas e hipermercados; farmacias; gastronomía; entretenimiento; peluquería y belleza; indumentaria y mucho más. Para conocer más sobre las promociones, se puede visitar el sitio web: www.soytigre.gob.ar

Quienes deseen obtener la tarjeta deben completar el siguiente formulario online: https://www.tigre.gob.ar/tramites/soy_tigre. A los 15 días la credencial, personal y gratuita, estará lista para ser retirada, de lunes a viernes, en la delegación más cercana al domicilio declarado en el registro online. Una vez obtenida, se activa por www.tigre.gob.ar, sección “Soy Tigre”. Allí hay que acceder a “Activá tu tarjeta” e ingresar el número de la misma y el DNI.

Para otras consultas, comunicarse con el equipo de Tarjeta Soy Tigre a través de su WhatsApp al 11-5864-3167 o de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @tarjetasoytigre.

