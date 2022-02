Acerca del próximo Censo en Argentina, y algo de su historia

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El próximo miércoles 18 de mayo de este 2022 se llevará a cabo un nuevo Censo Nacional en la República Argentina.

Este debería haber llevado a cabo el año 2020 pero por cuestiones pandémicas no pudo realizarse.

El primer censo del mundo se llevó a cabo en China en el año 2200 en la época Yu y el segundo el año 2 d.C. que arrojó una población de 54.549.000. En la época moderna china será el 1 de julio de 1953 que llevará a cabo el censo y el segundo el 1 de noviembre de 1964.

En la República Argentina el primer censo se llevó a cabo durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento entre el 15 y 17 de septiembre de 1869. La población llegaba en ese año a 1.877.000 en el territorio nacional.

El segundo el 15 de noviembre de 1895. Los siguientes censos fueron en 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 el 27 de octubre.

En España el primer censo es de 1857 del Conde de Aranda. En 1860 se hace una reedición con correcciones y mejora de datos. En 1870 con la creación del Instituto Geográfico y Estadístico se estableció sea el encargado de los mismos y se realizara los años terminados en 7. Así 1877, 1887 y 1997.

Al caer el imperio español se realizó un nuevo censo en 1900 estableciendo que sea en los años terminados en 0, llevándose a cabo desde 1900 a 1970 ininterrumpidamente y desde 1981 a la fecha en los años terminados en 1.

Suecia, en occidente, puede considerarse el pionero en recoger datos estadísticos haciéndolo en 1750 tabulando nacimientos y defunciones. Será Estados Unidos quién realice su primer censo poblacional en 1790 y el primer país de América.

El censo bíblico de Lucas 2,1-5 en el nacimiento de Jesús merece algunas consideraciones. Lo primero que no fue en todo el territorio del Imperio Romano sino solo para Siria y solicitado por Públio Suplicio Quirino relacionando con Herodes El Grande. El punto es que Herodes falleció el año 4 a.C. y el censo llevó a cabo el 6 d.C. y no hay registro de otro censo. La segunda cuestión es que el censo no exigía para nada trasladar a sus ciudades de origen. Es decir, cada uno era censado donde se encontrara.

