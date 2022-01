Noelia Correa visitó la obra Seguí Norte

Se realiza pavimentación e hidráulica. Incluye a las calles Seguí Norte, Combate de San Lorenzo, Rep. Argentina, Perú y América. Son diez cuadras.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, visitó la obra de pavimentación e hidráulica que comprende las calles Francisco Seguí lado norte, Combate de San Lorenzo, República Argentina, Perú y América, en el límite entre la localidad de Tierras Altas y la ciudad de Grand Bourg.

“Esta obra nos va a conectar desde Ruta 197 hasta Tortuguitas. Y son obras que embellecen el barrio, dignifican a los vecinos y las propiedades cobran otro valor. Asique muy contentos y orgullosos de la gestión que llevamos adelante”, aseguró la intendenta.

El Municipio trabaja en Av. Juan Francisco Seguí lado norte entre Ecuador y Uspallata (5 cuadras), Combate de San Lorenzo entre Juan Francisco Seguí y Perú (2 cuadras), República Argentina entre Combate de San Lorenzo y Juan Francisco Seguí (1 cuadra), Perú entre Juan Francisco Seguí y Combate de San Lorenzo (1 cuadra), América entre Uspallata y Combate de San Lorenzo (1 cuadra).

“Los vecinos están muy contentos porque después de muchos años de vivir acá ven al distrito crecer y nunca pensaron que íbamos a llegar a su lugar. Son barrios que siempre estuvieron abandonados y nunca fueron vistos, porque para el criterio de muchos políticos no eran lugares importantes ya que no sumaban votos y no eran visibles. Pero llegamos nosotros, los escuchamos, vimos sus necesidades y por eso hoy se reflejan las obras”, expresó la jefa comunal durante su recorrida.

