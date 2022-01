Actividades para el fin de semana en San Isidro

Amplia variedad de actividades

Una tarde para dejarse estar en el Museo Pueyrredón

Los sábados y domingos, de 15:00 a 19:00, se podrá disfrutar de una recorrida del museo con pistas. Los vecinos se pueden encontrar con estrellas, fantasmas, animales, monstruos, y otros detalles que se esconden en las piezas de la colección, la casa y el jardín. Una actividad dirigida al público general, pero pensada especialmente para los más chicos.

Entrada: bono contribución voluntario.

Se requerirá pase sanitario para ingresar a las instalaciones de los museos. Para visitar los jardines no es necesario presentarlo.

Dirección: Rivera Indarte 48, Acassuso.

Folclore y tango en Martínez

Este sábado 29 de enero, a las 18:30, en la Plaza 9 de julio (Monseñor Larumbe y Necochea) se podrá disfrutar, aprender y moverse sin prejuicios con estas danzas tradicionales.

El domingo 30 de enero, a las 19:30, El Morocho y Zulma Ríos dictarán clases de tango y luego habrá milonga.

Sí Baila

El sábado 29 de enero, a las 9:00, la Plaza Belgrano (Dean Funes y La Calandria) y la Plaza Beccar (Maestro Santana y Padre Acevedo) tendrán una clase gratuita de cumbia, reggaeton, salsa, bachata, urbano y más.

Chacra educativa San Isidro Labrador

Este sábado 29 de enero, la Chacra abrirá al público -de 16:00 a 20:00- en Perito Moreno 2610 (Villa Adelina) para que todos los chicos disfruten de la naturaleza.

Durante la jornada, grandes y chicos podrán recorrer el predio -una hectárea en el medio de la ciudad- que recrea la vida en el campo: hay corrales con más de 120 animales entre gansos, pavos, vacas, gallinas pigmeas, chanchos, caballos, burros, cabras, chivos, ovejas, conejos, avestruces y estanques de agua donde conviven tortugas, patos y flamencos.

Para más información pueden comunicarse al 4513-7887, o enviar un mail a [email protected]. Cierra por lluvia.

The Shouts, la banda tributo a los Beatles, tocará en Beccar

El grupo argentino interpretará los grandes clásicos de la banda de Liverpool, en el marco de la agenda de espectáculos gratuitos que ofrece el Municipio. Será el sábado 29 de enero, a las 20:00, en Juan B. Justo y avenida Centenario.

Los cuatro integrantes de “The Shouts” Bernardo Criscuolo (bajo), Fernando Lotito (guitarra rítmica), Bernardo Rappalilni (guitarra líder) y Adrián Oliveri (batería) recrearán canciones como Don´t let me down, Here comes the sun, Let it be, Hey Jude, When I´m sixty four, Penny Lane, A day in the life y I´m The Walrus.

En caso de lluvia durante el sábado, el espectáculo se pasa al domingo 30 de enero.

Ritmos Caribeños

Está propuesta visita el Parque Público de Villa Adelina (Colombres y Jose Maria Moreno), el sábado, a las 10:30 y también el domingo a las 9:30. Los vecinos van a poder disfrutar de una clase gratuita donde se les enseña los diferentes pasos de salsa, bachata, merengue y chachachá.

Visita en la Quinta los ombúes

Este museo, que recibe gran cantidad de vecinos todos los fines de semana, abre los días sábados y domingos de 15:00 a 19:00, con cinco actividades distintas para todos los gustos y edades.

Actividades: ¿Qué tiene que ver?

Vínculos divertidos entre la colección del museo, los personajes de la casa y objetos cotidianos de la actualidad.

Mapas Afectivos

Planos de archivo, para pensar el barrio de diversas formas. Desde los afectos, los sentidos y los recuerdos, la idea es marcar en un mapa los lugares que forman parte de tu vida en San Isidro.

Datos curiosos

Una visita guiada donde se cuentan anécdotas y datos curiosos durante el recorrido.

Memotest

Un desafío para la memoria con un juego para todas las edades. Con objetos de la colección, Mariquita Sánchez, el jardín y la barranca, la biblioteca y el archivo y los azulejos de la Quinta, para conocer más del museo mientras jugamos.

Mesas de actividades

Chicos y chicas podrán desarrollar su creatividad de forma libre, dibujando, coloreando o haciendo collages. Nuestras mesas de actividades están preparadas con papeles, lápices de colores, marcadores, tijeritas, recortes y otros materiales para pasar un rato divertido.

Entrada: Bono contribución voluntario.

Se requerirá pase sanitario para ingresar a las instalaciones de los museos. Para visitar los jardines no es necesario presentarlo.

Dirección: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Paseo de las artes on-line

El sábado 29 de enero, a las 14:30, a través de la plataforma Zoom, se realizará un retrato en acuarela con el artista canadiense Alfonso Tejeda.

Para participar se deben inscribir en: https://www.instagram.com/paseo_de_las_artes_martinez/?hl=es.

Tardes de diversión en el Museo del juguete

Los sábados y domingos el museo abre sus puertas de 13:00 a 17:00 con una variedad de actividades.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por las salas que tiene una duración máxima de 40 minutos, explorando los detalles que esconden los juguetes, descubriendo la casa que habita dentro del museo, preguntándose qué son y para qué sirven los museos o afinando el ojo para descubrir los juegos que se esconden en una gran pintura del año 1560. En cada sala habrá además una invitación a jugar, rememorar y compartir juegos de las diversas infancias.

También pueden disfrutar en el jardín, el equipo del museo despliega de formas creativas y cuidadas, una selección de juegos de calle, de vereda, de patio, algunos tradicionales y otros no tanto, para jugar de forma individual, con el grupo familiar o entre todos y todas.

Entrada: Bono contribución voluntario $20 y los mayores de 3 años deben usar tapabocas, sin excepción.

Se requerirá pase sanitario para ingresar a las instalaciones de los museos. Para visitar los jardines no es necesario presentarlo.

Dirección: General Lamadrid 197, Boulogne.

El Paseo de Bicicletas

El domingo 30 de enero, de 8:00 a 14:00, en Av. de la Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe, los vecinos pueden realizar gimnasia aeróbica o hacer ejercicios con los aparatos aeróbicos en la estación saludable, andar en rollers, bicicleta, correr y caminar alrededor del Hipódromo.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos en San Isidro.

A partir de las 8:30, habrá una clase de yoga. Luego, a las 9:30, será el turno de Sí Baila, una propuesta que invita a moverse al ritmo de la cumbia, reggaetón, salsa, bachata, urbano y más.

