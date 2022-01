“Si no estuviera vivo, se hubieran robado todo”

Escribe: Verónica Zeller

“Podrán imitarlos, jamás igualarlos” dice un dicho. Y es que, aunque “La Joven Guardia” no continúe presentándose en los escenarios del mundo, y sus integrantes hayan tomado diferentes caminos, esto no significa que la música del grupo se haya detenido.

Hace sólo un par de días salió a la luz en las tiendas virtuales de música “Imagina”, una nueva producción que revive alguno de los éxitos y también saca a la luz temas inéditos, que por decisión o desidia de algunos productores habían quedado “olvidados” en algún cajón.

https://open.spotify.com/album/4MuERFzoxWsetc0DeQPkIP

Sitio oficial: http://lajovenguardia.com

En 2021, Félix Pando (creador del grupo) se contactó con Roque Narvaja y con Enrique Masllorens, y compartió con ellos su decisión de editar un nuevo trabajo discográfico del grupo, rescatando y remasterizando estos temas, y los invitó a participar de la nueva producción.

Al respecto, Félix cuenta: “en un principio, Enrique me dijo que sí y Roque que lo iba a pensar. Pasaron los meses y finalmente Roque me contestó que no”.

-¿Cómo surgió la idea de lanzar esta versión 2022 de los éxitos de “La Joven Guardia”?

– Surgió cuando empezamos a ver que había personas que estaban firmando nuestras canciones, que las habían puesto en editoriales, o que las habían firmado como co-productores. Comenzamos a revisar estas canciones, y nos dimos cuenta que había muchos falsos co-productores. Comencé a escuchar esas canciones, y descubrí que las ex compañías no hacían nada con ellas, y las habían dejado a un lado. De ahí que se me ocurrió volver a mejorar la calidad de los audios, porque estaban grabados en mono, ya que en aquellos años 1968 grabábamos con sólo 2 canales, tocando y cantando al mismo tiempo. Fue así que comenzamos a trabajar en ellas para que sonaran mejor, las convertimos en estéreo. La idea de revivirlas fue a pedido de mucha gente que en las redes solicitaba volver a escuchar esas canciones casi olvidadas.

Gracias a un importante trabajo que llevó adelante el Instituto Nacional de la Música (INAMU), a través de su director Diego Boris y en especial Eduardo Marce, pudo ser rescatado el catálogo de la recordada firma “Music Hall” que, por cuestiones legales, dejó a muchos músicos sin la posibilidad de editar esos éxitos que habían quedado paralizados dentro de un proceso judicial, tras la quiebra declarada por “Sicamericana”, la sociedad anónima propietaria del sello en 1993. Cabe destacar que entre los artistas afectados no sólo se encontraba La Joven Guardia, sino también trabajos discográficos de Serú Girán, Los Gatos Salvajes, Pappo, Arco Iris, Miguel Mateos, León Gieco y Gustavo Santaolalla, entre otros.

“Gracias a esto -continúa Pando- pudimos conseguir los derechos de las canciones que estaban en Music Hall y tantas otras compañías que no existen más. Gracias al INAMU, y a Diego Boris, a través de Eduardo Marce, pudimos recuperar las canciones. Pero solamente de discos. Así que tuvimos que eliminar el ruido de la púa, y realizar todo el trabajo necesario para volver a editar estas canciones que estaban ‘desaparecidas’. Directamente. La mayoría de la gente no las conoce”, afirma Félix.

La falsa “Joven Guardia”

Hay un grupo de personas que se presenta en programas y radios, diciendo ser “La Joven Guardia Hoy”. Nada más lejos de la realidad. Jamás formaron parte del grupo.

Al respecto, Félix Pando cuenta: “había un músico muy conocido y quien manejaba el remis de este músico, rockero, le consultó cómo poder surgir ya que tenía un grupo con el que hacía música. Y este reconocido músico le sugirió que fuera a Patentes y Marcas, y que buscara el nombre de un grupo conocido que no estuviera registrado y saliera bajo ese nombre”.

Y le tocó a “La Joven Guardia”.

“El que pagaba el registro del nombre de ‘La Joven Guardia’ era mi padre -continúa Pando- El falleció en 1999 y yo, viviendo en Alemania, no recordé renovar el registro ya que no recibía las notificaciones por entonces. Y ellos registraron ese nombre”.

Pero no fue lo único.

“Intentaron registrar ‘Música en Libertad’ -afirma Félix Pando- y los verdaderos integrantes lograron que no los aceptaran. A su vez a Roque, que salió con ‘Roque Narvaja y La Joven Guardia’, intentaron frenarlo. Pero finalmente desistieron del reclamo”. Y agrega: “ellos saben que están con la cola entre las patas. No sé qué es de la vida de ellos. Ni me interesa”.

