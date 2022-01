Con la tarjeta Soy Tigre accedé a descuentos en heladerías del distrito

Los vecinos y vecinas pueden obtener beneficios a través del programa municipal en Grido de Don Torcuato y Los Amores e Il Fiume Gelatería en Tigre centro, de hasta un 20% de descuento. Quienes aún no tengan su tarjeta personal y gratuita, pueden solicitarla en el siguiente link: CLICK AQUÍ.

Para una temporada de intenso calor, la tarjeta municipal Soy Tigre ofrece imperdibles descuentos en heladerías del distrito. Más de 500 comercios se encuentran adheridos a la iniciativa que busca fomentar el consumo local, a través de descuentos en las compras diarias que realizan vecinos y vecinas de todo el distrito con la tarjeta.

El programa ofrece las siguientes promociones: los miércoles un 10% off en Los Amores, Av. Dardo Rocha 411, Tigre centro; un 10% off de lunes a miércoles en Il Fiume Gelatería, Paseo Victorica 98, Tigre centro y en Grido de Don Torcuato un 20% off todos los días.

Soy Tigre ofrece descuentos en una amplia variedad de rubros como: supermercados, mayoristas e hipermercados; farmacias; gastronomía; entretenimiento; peluquería y belleza; indumentaria y mucho más. Para conocer más sobre las promociones, se puede visitar el sitio web: https://www.tigre.gob.ar/tramites/listado_comercios_soy_tigre.

Quienes deseen obtener la tarjeta deben completar el siguiente formulario online: https://www.tigre.gob.ar/tramites/soy_tigre. A los 15 días la credencial, personal y gratuita, estará lista para ser retirada, de lunes a viernes, en la delegación más cercana al domicilio declarado en el registro online. Una vez obtenida, se activa por www.tigre.gob.ar, sección “Soy Tigre”. Allí hay que acceder a “Activá tu tarjeta” e ingresar el número de la misma y el DNI.

Para otras consultas, comunicarse con el equipo de Tarjeta Soy Tigre a través de su WhatsApp al 11-5864-3167 o de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @tarjetasoytigre.

Por consultas de comercios, comunicarse con el área de Producción al 11 5401-2814.