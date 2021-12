Acto por el bicentenario de la policía bonaerense en José C. Paz

La Policía de la Provincia de Buenos Aires cumplió 200 años

La Policía de la Provincia de Buenos Aires celebró el bicentenario de su creación con la realización de un acto en el Teatro Municipal (ex Cine Paz) donde distinguieron al personal policial que se destacó por su labor a lo largo de este 2021.

Del acto organizado por la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz participaron varias autoridades municipales, en representación del intendente Mario Ishii, el Secretario de Acción Directa Pablo Mansilla.

A partir de la iniciativa de la Jefatura, a cargo del Comisario Mario Villares, además de la entrega de distinciones a los efectivos que se destacaron en su labor durante el año, de reconocer y homenajear a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, se enfocó primordialmente en el compromiso contraído durante la pandemia Covid-19.

El tradicional evento comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia y los abanderados oficiales Federico Alfaro y Natalia Almaraz de la Unidad de Policía de Prevención Local.

Seguido del himno, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Comisario Villares y luego prosiguieron con la entrega de distinciones al personal policial, premios estímulo y al mérito, menciones especiales al Intendente municipal Mario Ishii por su continuo apoyo a la institución policial, que fue recibido por el secretario Mansilla.

Del AMBA Norte II también destacaron al Superintendente de Seguridad, Comisario Mayor Christian Guillen y al Director Provincial de Fiscalización y Control, Facundo Jorge Lanza.

Mansilla destacó “en estos últimos días quiero comentarle al Superintendente que con el programa de seguridad del Presidente Alberto Fernández y que ha desarrollado el Gobernador Axel Kicillof con el Ministro Berni, nuestro Intendente no ha estimado nada y ha comprado 30 nuevos móviles Amarok totalmente nuevos para el distrito, con caja automática y todos los elementos necesarios para nuestra policía. Próximamente les vamos a comprar los chalecos y agregaremos más cámaras de seguridad y que seguramente Cadel está trabajando en el tema”. A los funcionarios del Ministerio les solicitó “les pedimos si podemos tener la DDI de José C. Paz y no depender más de una SubDDI, porque José C. Paz ha crecido mucho ya tiene 27 años y hace mucho tiempo que no tenemos una DDI”.

“Agradecerles porque en este tiempo de pandemia todos ustedes han estado en la calle luchando y ayudando a los vecinos, nuestros agentes de seguridad son solidarios, felicitamos a quienes han sido destacados en el marco de este aniversario, celebramos su compromiso y vocación de servicio, y agradecemos a todas y todos los profesionales por actuar en favor del bienestar comunitario” “En José C. Paz tenemos la mejor policía de la provincia de Bs. As. Un distrito que ha crecido mucho de la mano de Mario Ishii. Felicidades para Todos”.

También hubo reconocimientos a los procedimientos destacados del año 2021, fueron otorgados a la Sargento Patricia Judith Sosa y el Oficial Ricardo Daniel Cristaldo, todos ellos pertenecientes al Comando Patrulla José C. Paz.

Estuvieron presentes el Superintendente de Seguridad Región (AMBA) Norte II, Comisario Mayor Christian Luciano Guillén; el Director Provincial de Fiscalización y Control (AMBA) Norte II, Facundo Jorge Lanza; el Jefe Superior de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mario Eleuterio Oscar Villares; el Jefe del Comando Patrulla José C. Paz, Comisario Roberto Carlos Cherey; en representación de la Unidad de Prevención de Policía Local José C. Paz, Oficial Principal Miguel Grosso; la Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia José C. Paz, Comisaria Lilia Noemí Ibáñez; el Titular de la Comisaría 1°, Comisario Pedro Germán Formanowicz; Titular Comisaría 3°, Comisario César Daniel Melgar y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) José C. Paz, Comisario Inspector Ariel Vallejos.

