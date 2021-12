Resumen de noticias de la Zona Norte bonaerense

Síntesis informativa de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

(*) Acerca del Tren de la Costa

El Tren de la Costa ya ofrece 14 nuevos servicios los sábados y domingos. Además La frecuencia entre trenes disminuyó a 20 minutos en las horas pico.

Estas mejoras forman parte del proceso de recuperación y puesta en valor del Tren de la Costa que a partir de ahora crece un 28% para atender la gran demanda de visitantes y pasajeros los fines de semana.

El Gerente de la Línea Mitre, Ivan Kildoff, remarcó “desde Trenes Argentinos estamos apuntando a levantar el Tren de la Costa, que supo ser un ramal muy utilizado por los vecinos y por muchísimos turistas que recorren Tigre y toda la zona norte. Este año renovamos las estaciones cabeceras y realizamos un gran trabajo en mejorar la vía y las condiciones de confort y seguridad, a la vez que se equiparó la tarifa del viaje respecto de la de los demás servicios. Estamos muy contentos porque la gente acompaña este proceso y cada vez más vecinos y turistas vuelven a utilizar el Tren de la Costa”.

El Tren de la Costa, cuenta con un total de 11 estaciones, que se reparten en 15 Kms de vías, uniendo las estaciones de cabeceras Maipú y Delta, en su recorrido cruza los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre.

El Tren tiene su recorrido paralelo a la costa del Río, atravesando muchos puntos turísticos y siendo uno de los principales medios de transporte para visitar Tigre.

SAN ISIDRO

(*) El municipio repartirá bolsas navideñas para barrios vulnerables

Con motivo de las fiestas de fin de año, el Municipio de San Isidro repartirá bolsas con productos clásicos de la mesa dulce navideña en barrios vulnerables de todo el Partido. Son bolsas reutilizables que reemplazan a las cajas de cartón, apostando así a la sustentabilidad y el compromiso con el medioambiente.

Estampadas con la inscripción “Sí a celebrar todos juntos y a seguir cuidándonos” las bolsas tienen productos de la mesa dulce como pan dulce, turrón, garrapiñada y confites, entre otros. Del armado y la logística se encargan las áreas de Acción Social y Espacio Público. Todo se prepara en el Centro Municipal de Exposiciones en el Bajo de San Isidro.

“Durante cuatro días preparamos unas 12 mil bolsas. Los camiones ya las empezaron a repartir a familias de La Cava, seguirán por Boulogne y durante la semana recorrerán diferentes barrios de todo el Partido”, contó Ticiana La Monica, subsecretaria de Acción Social.

Con respecto al costado sustentable de la iniciativa, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, contó: “Reemplazamos bolsas de plásticos o aquellas que pueden contaminar por bolsas reutilizables. El destino son más de 12 mil familias que podrán reutilizar estas bolsas. La idea es generar conciencia de que con pequeños cambios individuales hacemos un gran aporte al medioambiente”.

(*) San Isidro, sede del Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Gustavo Posse encabezaron el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología. Fue en Puerto Libre, el principal lugar de recreación de adultos mayores en zona norte. Participaron de la jornada unas 800 personas que realizaron diferentes talleres y actividades.

“Ya no hablamos más de tercera edad, hoy hablamos de bienestar integral dejando atrás las políticas sólo asistenciales para pasar a programas de actividad. La perspectiva de vida cambió y nuestro rol como gobierno es promover la salud integral de los adultos mayores en su conjunto”, enfatizó Larreta.

Juan Viaggio, secretario de Salud Pública, agregó que esta iniciativa de carácter científico resulta de suma importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

Por su parte, Milagros Maylin, secretaria de Bienestar Integral de la Ciudad, sostuvo: “Es clave convertir a la persona mayor en el centro de escena de la sociedad contemporánea. Estoy convencida de que todas las generaciones tenemos que nutrirnos las unas de las otras”.

La funcionaria de CABA explicó que la idea de la jornada fue proponer talleres y oportunidades que se vinculen con todos los servicios del Municipio de San Isidro y el Gobierno de la Ciudad. “El objetivo es trabajar juntos en las temáticas fundamentales de las personas mayores para ampliar los derechos”.

En el encuentro se discutieron problemáticas vinculadas a los procesos de envejecimiento y el rol de las personas mayores en la sociedad contemporánea.

VICENTE LOPEZ

(*) Reclamo de Vecinos Autoconvocados, agrupaciones y asambleas vecinales de Vicente López, por el ‘no tránsito vehicular en el Paseo de la Costa los fines de semana’

El sábado 18 de diciembre comenzó una serie de acciones que vecinos autoconvocados, agrupaciones y asambleas vecinales de Vicente López realizarán para reclamar que se deje sin efecto la decisión de la Municipalidad de permitir el tránsito de vehículos en una mano del Paseo de la Costa (ver nota en esta web, sección Vicente López) y que se retrotraiga el nuevo plan de circulación al régimen anterior.

“La medida generó rechazo por no respetar la conquista vecinal lograda en ocasión de la construcción del Vial Costero en 2009 de conservar el Paseo de la Costa como peatonal según el régimen establecido por la Ordenanza Nº 22393/ 2005 (los viernes desde las 17 hs y sábados, domingos y feriados durante las 24 hs) que sigue vigente y debe ser respetada. El objetivo de no permitir el paso vehicular es favorecer el disfrute de ese espacio verde con más tranquilidad, sin el peligro, ruido y contaminación que genera el paso de autos. El lugar es frecuentado por niños/as, jóvenes y familias que acuden al paseo para descansar, jugar, andar en patines, aprender a andar en bicicleta, etc. Destacamos, además, que el tránsito peatonal de manera parcial como se dispuso en el nuevo plan, genera confusión en cuanto a la circulación y, en consecuencia, alto riesgo a la integridad física de quienes desean disfrutar del lugar”, sostuvo la agrupación vecinal en un comunicado que llegó a nuestra redacción.

(*) Más de 10 mil personas asistieron al show “Iluminate” 2021

Para celebrar el cierre del año, familias y amigos asistieron al Paseo de la Costa para disfrutar del show de luces y lasers que se montó en Urquiza y el Río.

Para disfrutar la tarde en la costa, desde las 17hs se realizó la final de la edición del certamen Bandas de Mi barrio, resultando ganador el grupo de Funk Rock “Calma People”.

Más tarde, el conjunto “Ángeles” hizo vibrar a los presentes con los mejores temas de los 80’s, haciendo covers de Toto, Creedence, Europe, y Queen, entre otros.

Para el gran cierre de la noche se realizó el show lumínico y musical, con 24 artistas realizando shows de malabares, acrobacias, poi luminosos (Barras con luces que forman logos al girar con velocidad), y coreografías con trajes luminosos que son secuenciados por un sistema inteligente.

Como en años anteriores, se realizaron proyecciones sobre los árboles y el cielo de la costa de Vicente López. Este espectáculo lumínico y sin estruendos, permitió a los vecinos que puedan acercarse con sus mascotas para disfrutar de la noche.

(*) Continúan los trabajos de mantenimiento del alumbrado público

Vicente López cuenta con más de 40.000 puntos lumínicos en calles, paseos y plazas que conforman el alumbrado público.

En esta ocasión, se realizaron trabajos de mantenimiento en el barrio de Villa Martelli para reforzar las tareas que se hacen para seguir mejorando el espacio público. Está como encargado de este plan un equipo capacitado que trabaja con los elementos de seguridad correspondientes y la ayuda de hidrogrúas para chequear y realizar el debido mantenimiento.

El plan de mantenimiento del alumbrado público se ejecuta durante todo el año en todos los barrios del partido y consiste en verificar el óptimo funcionamiento de la luminaria, su reparación y dar respuesta a los posibles pedidos de los vecinos.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 147 o acercarse a su delegación barrial. El llamado de cada vecino es importante para la gestión, control y seguimiento del servicio.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Nuevo cajero automático en la ciudad de Tortuguitas

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, recibió al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, en el Palacio Municipal, lugar en el que mantuvieron una reunión de trabajo.

Luego se dirigieron a la inauguración de la cabina 41, un nuevo cajero para la ciudad de Tortuguitas, ubicado en Luis María Drago, esquina Juan Francisco Seguí, en la plaza de la estación.

De esta manera, se descomprime el retiro de dinero en la sucursal del Banco y se da a los vecinos la posibilidad de contar con más servicios en el distrito. Como siempre, el objetivo del Municipio es el acercamiento, para que no tengan que trasladarse grandes distancias y tener lo que desean cerca de sus casas.

Asimismo, frente al Palacio Municipal de la comuna, personal técnico se encuentra trabajando en la instalación de una nueva terminal de características similares a la inaugurada recientemente en Tortuguitas.

TIGRE

(*) Tigre implementará el PASE sanitario a partir del 21 de Diciembre

El municipio de Tigre emitió un comunicado donde se especifican la fecha y los lugares donde se aplicará el Pase Sanitario.

En este sentido emitió un comunicado e informó lo siguiente: “Por disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con la intención de cuidar la salud pública de nuestra sociedad, a partir del 21 de diciembre se exigirá a todos y todas los mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos, el “Pase Libre Covid-19” a través del cual deberán acreditar el cronograma completo de vacunación contra el Covid-19 (las dos dosis), al menos 14 días antes de los siguientes eventos a) Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. B) Trámites presenciales ante organismos públicos provinciales o municipales y ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración. c) Trabajadores que realicen atención al público, en instituciones públicas y privadas”.

El Pase se obtiene a través de las apps: Vacunate PBA; Mi Argentina

-O con el carnet de vacunación”.

(*) 196 familias del Municipio de Tigre realizaron la firma de sus escrituras

En el Club Rincón, 196 familias de Tigre realizaron la firma de sus escrituras, en el marco del programa provincial “Mi escritura, mi casa”. Autoridades municipales y bonaerenses acompañaron durante el acto a vecinos y vecinas de Tigre centro, General Pacheco, Benavídez, Rincón de Milberg, Don Torcuato, El Talar y Dique Luján.

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que por cuestiones económicas no han logrado escriturar en forma particular. A lo largo del año, ya suman 252 documentos firmados, entre títulos de propiedad perfectos y protección a la vivienda. El trabajo se articula con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia y persigue el fin de llevar tranquilidad a las familias que regularizan de esta manera la situación dominial de sus viviendas.

“Mi escritura, mi casa” es un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que les permite a miles de familias tener garantizado el título de propiedad de sus viviendas de forma gratuita. Se obtiene la seguridad jurídica del hogar y se puede acceder a nuevos derechos como: gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía. Además, al recibir el título, se obtiene la cancelación de las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario.

(*) Gisela Zamora participó de la celebración por el 30° aniversario del Polideportivo General Belgrano de La Paloma

El Municipio de Tigre celebró el 30° aniversario del Polideportivo General Belgrano del barrio La Paloma, en El Talar. La concejala Gisela Zamora participó de la celebración y presenció junto a vecinos y vecinas las muestras coreográficas de diferentes disciplinas.

La edil expresó: “Estoy muy contenta de formar parte de los 30 años de este espacio deportivo. Gracias a las políticas del Municipio que fortalecen año tras año estos lugares, cientos de vecinos y vecinas pueden asistir y disfrutar de múltiples actividades. El intendente Julio Zamora abraza y acompaña estos establecimientos porque en ellos la comunidad aprende valores y encuentra dónde compartir con otros”.

Los festejos iniciaron con muestras coreográficas realizadas por vecinos y vecinas que asisten al predio deportivo. Hubo presentaciones de adultos mayores, gimnasia, pilates, danza jazz, aquagym, funcional, taekwondo, salsa, yoga, aerobox, patín y zumba.

Luego, se dio ingreso de una torta acompañada del canto simbólico de cumpleaños para el Polideportivo General Belgrano. Posteriormente, las autoridades municipales junto a vecinos y vecinas descubrieron una placa alusiva al aniversario y se plantó un árbol de Lapacho como símbolo del crecimiento y fortaleza de la comunidad.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio de San Fernando inició la inscripción para los Apoyos Escolares de Verano

San Fernando ya inició la inscripción para los Apoyos Escolares de Verano con el que podrán recuperar conceptos educativos chicos y chicas en edad de escuela primaria. Se anotará hasta el jueves 30 de diciembre y las clases comenzarán el 17 de enero próximo, dictadas en turno tarde en 12 sedes municipales de distintos puntos de la ciudad.

“Los Apoyos Escolares fueron creados en el Municipio con el objetivo que los chicos refuercen los contenidos que en pandemia quizá no quedaron tan fijados, enseñando lo que quedó pendiente. Tuvieron muchísimo éxito entre los papás, entonces el Intendente fue para adelante con esta decisión y hoy felizmente estamos abriendo la inscripción para comenzar los Apoyos Escolares el 17 de enero hasta fines de febrero por el turno tarde en 12 centros educativos municipales”, sostuvo la concejal Eva Andreotti.

Para inscribirse y conocer horarios de las clases, consultar por mail a apoy[email protected] o comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16hs con las siguientes sedes: J.M.M. SANTA CATALINA – Quintana 5056 – 4714-8729; CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL INTEGRAL N°1 – Pascuala De Uncal 820 – 4725-1105; J.M.M. DON MARIANO – Humaitá 2856 – 4744-6014; CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL INTEGRAL N°2 – Gallo 2252 – 4575-3260; SUMATE VIRGEN DE LUJAN – Gallo 2230 – 4245-3787; J.M.M. NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDIA – Carlos Casares 2032 – 4580-5735; TALLER PROTEGIDO – Martín Rodríguez 2958 – 4744-9551; COMEDOR MARÍA ESTRELLA – Ayacucho y Marzi; SUMATE ARROYO CORDERO – Sarratea 750 – 4506-3638; J.M.M. BARRIOS UNIDOS – Arenales 5449 – 4589-4578; J.M.M. VILLA DEL CARMEN – Azcuénaga 1561 – 4714-6030; J.M.M. VILLA JARDÍN – Guatemala 3089 – 4575-3442.

JOSE C. PAZ

(*) Asfaltos en el barrio Mariano Moreno

Se están realizando trabajos de pavimento asfáltico sobre la calle Santa Ana del barrio Mariano Moreno de José C. Paz.

(*) Operativo de Salud

Personal sanitario recorre distintas instituciones, reforzando el sistema inmunológico de los más chicos a través de la vacunación, completando el Plan Nacional.

Se realizan testeos de Covid-19, atención oftolmo y odontopediátrica con hincapié en el cuidado de la salud bucal y entrega de pastas y cepillos para higiene.

Además, los móviles cuentan con pediatras de emergencia, en caso de algún requerimiento específico.

(*) Se encuentra abierta la inscripción a la oferta de posgrado de la UNPAZ

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) anuncia que se encuentra abierta la inscripción a propuestas formativas de su Escuela de Posgrado, a dictarse a partir del mes de marzo de 2022.

La oferta académica disponible es la siguiente: Maestría en Desarrollo Económico Regional; Maestría en Políticas Públicas y Feminismos; Especialización en Docencia Universitaria; Diplomatura en Derecho Procesal Penal; Diplomatura en Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo.

La Maestría en Desarrollo Económico Regional es un espacio de formación que propone brindar conocimientos que permitan conocer y contraponer distintas visiones económicas y debates en aspectos tales como el rol del Estado y sus instrumentos de políticas, así como de las distintas estrategias productivas, comerciales y financieras nacionales y de integración regional.

Por su parte, la Maestría en Políticas Públicas y Feminismos tiene como objetivo general ofrecer un espacio de excelencia académica que dé respuesta a la necesidad de formación vinculada al diseño, la planificación y la evaluación en políticas públicas desde un abordaje que contemple las desigualdades de género y disidencias. La propuesta cuenta con un tramo de Diplomatura, cuyo título se obtiene con la aprobación del primer año de cursada.

También la oferta consta de Especialización en Docencia Universitaria que cuenta con un tramo de Diplomatura y está orientada a graduadas/os de carreras de grado que deseen profesionalizarse e incidir en el mejoramiento de las prácticas docentes y los procesos de enseñanza. A través de una serie de dispositivos y estrategias metodológicas que permitirán la producción de soluciones situadas en un contexto de reflexión en y sobre la acción.

Para las y los egresados de carreras de abogacía, la oferta consta de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal, llevada adelante de forma conjunta con la Asociación Pensamiento Penal. La misma es dictada desde la óptica de los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional. Una mirada epistemológica de suma importancia ya que son las garantías constitucionales, que surgen de los tratados de derechos humanos, las que aseguran un derecho penal y un proceso más cercanos a un ideal de justicia.

En el ámbito del derecho, también se incorporó la Diplomatura en Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo. Esta propuesta curricular está elaborada en conjunto con la Fundación de Estudios de las Normas del Trabajo y la Economía Social (FUENTES).

Para más información, se puede acceder al sitio web https://www.unpaz.edu.ar/posgrado, o

escribir a [email protected].

