Este miércoles, en San Fernando se podrá disfrutar de un Concierto Navideño de Coros Gospel

El 22 de diciembre a las 20hs se presentarán en la escalinata de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu (Constitución 950) dos coros que representan la Música Gospel en la zona norte. Dirigidos por Agustín López, brindarán un concierto en inglés y castellano, más un repertorio navideño versionado en este fascinante género. Serán dos shows enérgicos que invitarán al público de San Fernando a bailar, cantar y emocionarse.

El Municipio de San Fernando invita a todos los vecinos a disfrutar de una noche especial con el Concierto de Coros Gospel en la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Allí se presentarán dos coros que representan la Música Gospel en la zona norte, dirigidos por Agustín López. Será un concierto con canciones en inglés y castellano, más un repertorio navideño versionado en este fascinante género.

El Coro Gospel Pastoral de Música pertenece a la Diócesis de San Isidro, es el primer coro gospel católico de la Argentina y actualmente el único con repertorio en castellano. Con sus más de 20 cantantes, brindarán un emocionante show, versionando obras clásicas del género como “Amazing Grace” y canciones de la película “Cambio de Hábito”.

En tanto, el Coro Gospel United Voices, de la ciudad de San Isidro, con repertorio en inglés, versiona canciones como “Let it be” de The Beatles y “Circle of life” de “El Rey León”, integrado por 20 cantantes y extraordinarios solistas.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich