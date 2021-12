Raúl de la Cruz Chaparro: “Me hubiera gustado salir campeón con Tigre”

Fue un jugador ‘de galera y bastón’ que lució en Tigre entre 1975 y 1978 inclusive (Primera B). Luego volvió en 1986 para jugar el Nacional B.

Ernesto Duchini, colaborador de Cesar Luis Menotti en el seleccionado nacional llegó a decir de él que “con 10 cm más de altura hubiese sido tan bueno como Maradona”.

(Por: Claudio Omar Antunovich) – Año: 1977. Campeonato: 1 º “B”. Cancha: San Telmo.

Resultado: Tigre 6 vs San Telmo 2 … ¿La anécdota? “Chaparro baja la pelota con el pecho (en la medialuna del área) tras un centro enviado por De Rosa; luego le hace un sombrero al líbero; la vuelve a bajar con el pecho y saca un derechazo impresionante que se clava en el ángulo”. ¡GOLAZO!

Fue el mejor gol de ese campeonato. ¡Pero no de Chaparro! quién reproduciría actuaciones brillantes como la de aquella tarde y concretaría goles semejantes en todos los equipos que tuvieron el honor de contarlo en su filas.

En Victoria muchos les decían: ‘El maestro’. Es que, Raúl de la Cruz Chaparro fue todo un crack, un auténtico jugador de ‘galera y bastón’. Un ídolo indiscutido para la hinchada tigrense. Tal vez, su jugador más querido en todos los tiempos.

Se inició en el fútbol en un modesto club de Formosa (a los 14 años). En el ‘69 llegó a San Lorenzo y debutó en 1972. En el ‘73 fue a préstamo a Gimnasia de Jujuy y luego volvió a Boedo.

En 1975 lo compra Tigre y allí permanece hasta el ‘78. Luego pasa sucesivamente por Chacarita, San Martín de Tucumán, Instituto, River, Rosario Central, nuevamente a Tigre; y después: Rácing de Córdoba y Defensores de Belgrano.

Fue goleador en 1975 con Tigre en Primera “B”; y en 1981 con Instituto en Primera “A” (delante de Maradona); jugó en la Selección Nacional en 1982 y fue campeón con Rosario Central en 1985 (en 1º “B”). Además, fue goleador y figura en todos sus equipos.

-¿Qué recuerdos te dejó Tigre? (fue la primera pregunta que le hizo Para Todos, en un reportaje efectuado no hace mucho tiempo atrás).

-Fueron los mejores. Yo me hice prácticamente en Tigre, porque fue aquí donde tuve continuidad como titular, y además, donde me hice conocer en el mundo del fútbol.

Recuerdo que en esos 4 años peleábamos todos los campeonatos y casi nunca bajamos del quinto puesto.

– ¿Qué diferencias había entre el Tigre que vos jugaste y el campeón del ‘79?

– Nosotros teníamos mejor fútbol y éramos más vistosos, pero el plantel era muy reducido y eso no traía muchos problemas a la hora de las lesiones.

El equipo del ‘79 no jugaba tan bonito pero eran más luchadores y aguerridos; y tenían un plantel más numeroso. Me hubiese gustado estar ese año y salir campeón con Tigre.

– ¿Cuál fue el partido más recordado por vos?

– Cuando le ganamos a Platense 3 a 1 de visitantes en 1975. Fijate vos que era ‘el clásico’ y los dos estábamos peleando el campeonato. Esa tarde, además, tuve la suerte de convertir dos goles.

– Y hablando de goles… ¿Cuál fue el que más te gustó de todos los que hiciste?

– Y… (piensa). Son muchos. Precisamente, esa tarde contra Platense hice uno muy lindo. Salimos desde atrás en contra ataque y la tocamos casi todos, Yo recibo lo pelota, gambeteo a dos defensores, después eludo al arquero y la meto adentro… La gente se enloqueció con ese gol. Y le cantaban a los ‘calamares’: Ohhh, Ohhh, Ohhh (bis – bis), que papelón, están bailando al compás de Chaparró.

– ¿Y jugando en Primera?

– También hubo muchos. Por ejemplo, en Instituto cuando le ganamos a River (en Nuñez) 5 a 2. Ese día convertí 3, y uno de ellos fue muy gracioso: vino un contragolpe nuestro… Meza mete la pelota por el medio y yo pico desde mitad de cancha, me sale Pavoni, se la tiro larga porque estaba el piso mojado… y cuando me sale Cejas, se la tiro por un costado… éste me quiere agarrar el cuerpo pero no puede porque me agacho y sigo corriendo, hasta que me meto con pelota y todo.

– ¿Qué le dirías en esta circunstancia a los tigrenses que tanto te recuerdan?

– Felicitarlos por el arrastre de su hinchada; y que sigan así que van por buen camino. La “A” es el lugar que le corresponde por historia y convocatoria.

(*) A pesar del tiempo transcurrido hoy por hoy los hinchas de Tigre lo siguen recordando como uno de los mejores jugadores de Tigre de todos los tiempos, junto a Bernabé Ferreyra y Juan Marvezzi (el goleador histórico del club con 116 goles).

Fue una simbiosis exacta de Diego ‘Cachete’ Morales; Matías Pérez García y Martín Morel. Tenía lo mejor de todos ellos.

(*) Foto de arriba: Alcides Federico (you tube)

(*) Foto de abajo: Archivo de Nazareno Scialpini

