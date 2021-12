Evocamos a Giancarlo Arena: actor, director de cine y teatro, escritor…

Llegó de Italia (Niscemi, Sicilia) el 25 de setiembre de 1951, y hace más de 70 años que vive en la zona norte del Gran Buenos Aires (en Beccar).

(Por Claudio Omar Antunovich) Giancarlo Arena es uno de los tantos inmigrantes italianos que vino a nuestro país tras la Segunda Guerra Mundial en busca de un destino mejor.

Dedicó su vida a la actuación. Hizo cine y teatro. Y también dirigió obras, entre ellas, y a lo largo de muchos años, la comedia: ‘Qué noche de casamientos’.

También ‘las tablas’ de los teatros de la zona norte y algunos rincones del país lo vieron durante mucho tiempo en una comedia de enredos de su autoría: ‘Esta noche engaño a mi marido’.

Los vecinos de esta zona conocen sus trabajos ya que diversas salas como el Teatro Stella Maris de San Isidro y la Casa de la Cultura de Vicente López, han exhibido sus obras.

Arena no solo ha escrito guiones de cine y teatro, sino también algunos libros (13 en total) como: ‘Tierra techo y trabajo’ (1º premio internacional de literatura en la ciudad de Pissa, Italia); ‘El pueblo de la vaca atada’; ‘Regreso a la vida’; ‘Historia y Poesía’; ‘El hijo del inmigrante’; ‘El verdadero padrino’; ‘Historia de una vida’; ‘Ciudadano Ilustre’ (una buena parte de su vida, ya que así fue declarado en Niscemi en febrero de 2009).

Aquí, en zona norte, fue miembro durante muchos años de la Comisión Directiva de la Dante Alighieri de San Isidro; fundó la Asociación Sicialiana Buenos Aires Nord y ha escrito artículos en el diario ‘Profumo de Sicilia’.

Hace un tiempo, cuando lo entrevistamos desde Para Todos, nos contaba que se ha dado el gusto de visitar una vez por año su tierra natal. Y allí encontró con muchos amigos de la infancia. Esos que lo vieron partir en 1951 y que tardaron 24 años en volver a verlo. “La primera vez que volví a Niscemi fue en 1975, luego en 1986 y ahora voy con continuidad desde 1996. Siempre me encuentro con gente muy querida y me reciben de maravillas.

En el ‘96 llevé una síntesis de mis trabajos como actor y director de cine y teatro y les gustó mucho. Fue así que me invitaron a regresar pronto y en otra ocasión pude hacer algunos trabajos de filmación. De allí en más se me abrieron varias vetas laborales en Italia y por eso estoy retornando algunos meses casi todos los años.

Incluso, con el intendente de mi ciudad natal llegamos a firmar un convenio de intercambio cultural del cual formo parte. Ellos difunden en sus medios material de Argentina que yo les mando, y aquí hago lo propio en los medios periodísticos que me dan esa oportunidad en este país”, destacaba el entrevistado.

Todo ha sido grato y bonito en Italia para Giancarlo Arena. Allí fue invitado con continuidad en los canales de televisión. “y en ocasión de cada intercambio cultural se colocan las banderas de los dos países y se escuchan las estrofas de cada himno nacional. Yo hablo mucho y muy bien de Argentina en Italia, ya que hace mucho que vivo en este país y estoy muy agradecido. Además formé mi familia con María Chiaravalloti, con quien tengo hijos y nietos”, nos decía.

– ¿Y aquí, en Argentina, en cuántas películas participó? (le preguntamos)

– Y, son como treinta y seis. Te doy algunos nombres: ‘Correccional de Mujeres’; ‘No habrá más pena ni olvido’; ‘Prontuario de un argentino’; ‘La Rosales’; ‘Gran valor’; ‘Los evadidos’; ‘Extraña ternura’; ‘Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes’; ‘Los drogadictos’; ‘Amalio Reyes, un hombre’; ‘Había una vez un circo’; ‘El Andador’; ‘Yo también tengo fiaca’; ‘Los piolas no se casan’; ‘Los extraterrestres’; ‘Ellos eligieron el infierno’; ‘El agujero en la pared’; ‘Sur’…

– ¿De qué se trata: ‘Los Evadidos’?

– Es una película de 1964, dirigida por Enrique Carreras, y de la que participaron grandes actores como: Tita Merello, Ubaldo Martínez, Segio Renán, Jorge Salcedo, Natán Pinzón, Juan C. Altavista y Marcela López Rey.

La película relaciona dos hechos reales, aunque no sucedidos simultáneamente: un violento motín en la cárcel de Villa Devoto, hecho que ocurrió en 1962, y las fugas de un ladrón de bancos muy conocido, Jorge Villarino, quien recibió el apodo de “el rey de las fugas”.

Esta película recibió los premios: ‘Cóndor de Plata’ (como mejor película). Y nominada al ‘Oso de Oro’, en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Es importante destacar que en este film aparece por primera vez en la pantalla (porque ya lo hacía en radio) el personaje de ‘Minguito Tinguitela’, personificado por el inolvidable Juan Carlos Altavista.

– ¿Como director y actor teatral, cuáles son sus mejores recuerdos?

– Todo para mí es importante. Te podría nombrar: ‘Señores Atorrantes’; ‘Yo no te pago’; ó ‘Cristóbal y Cristóbal’.

Pero sin duda: ‘Qué noche de casamientos’ es una de las piezas teatrales que mayor significado tuvo para mí, ya que me tocó personificar a Don Humberto Nicoletti (el protagonista) y con ella recorrimos todo el país. Y estuvo mucho tiempo en cartel.

Y también quiero destacar a: ‘Esta noche engaño a mi marido’, obra escrita por mí.

– ¿Tengo entendido que una de sus obras preferidas es: ‘Tierra, techo y trabajo’, de qué trata la misma?

– Es un italiano radicado en la Argentina que, a diferencia de lo que siempre se muestra de estos personajes, no es un italiano cocoliche sino un individuo sumamente inteligente y audaz. Proviene de Sicilia, es fino, elegante y se dedica a comprar las empresas que el gobierno pone a la venta. Así es como se hace cargo de los ferrocarriles, YPF, rutas… Es decir, se podría afirmar que se compra el país, pero todo en un marco legal.

Es un gran trabajador, un empresario exitoso, pero que se olvidó de amar a una mujer y ser amado y valorado. Finalmente, esto lo encuentra en la última etapa de su vida, a los 60 años.

Intenté crear un personaje real pero distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.

– Su vida artística es una continuidad, ¿usted me dijo que llegó a filmar en Italia?

– Sí, en mis viajes a Niscemi (mi tierra natal) me reencontré con amigos de la infancia.

Luego, cuando conocieron mis trabajos en Argentina, allí tuve la oportunidad de presentar un guión cinematográfico que escribí, llamado: ‘El desembarco de los americanos’. Esta película fue hecha en el lugar preciso donde desembarcaron los norteamericanos en épocas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la ciudad de Mazzarino (Sicilia). Y además, se filmó en las ciudades de Suela y Vittoria). Habla de la guerra y de cómo vivía la gente en las grutas (en las montañas, donde se refugiaban).

Luego hice un documental mostrando toda Italia, llamado: ‘Italia y Sicilia vista con los ojos de Giancarlo Arena’.

Después filmé: ‘El pan caro’. Esta película también trata de los tiempos de la guerra, cuando el pan valía más que una jornada de trabajo.

Luego hice: ‘La dote’, película costumbrista de mitad de Siglo XX; ‘La historia de Saro Guaraña’, que es la historia de un personaje siciliano, amigo de Giovanni Giocolano (un conocido trabajador de la tierra), quien tiene mala suerte en todo lo que emprende y termina suicidándose.

Y desde la gráfica, tengo un libro de 200 páginas llamado ‘El Primogénito’, que es prácticamente mi vida en distintas facetas.

Tiene dos partes, una en Italia donde hablo de la mafia, de los carabineros, de la guerra y de quienes debieron emigrar.

En la parte Argentina hablo de la Sono Film y de lo que significaba filmar cuatro películas a la vez, aquí, en Argentina.

– ¿Se siente satisfecho con su producción artística?

– Sí. Yo me siento muy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora. Aunque me gustaría hacer televisión ya que sinceramente he hecho muy poco, fundamentalmente por el escaso tiempo que tengo. Hice ‘Proceso a Galán’ y ‘Paloma hay una sola’.

– ¿Le dio amigos esta profesión?

– Sí. Por ejemplo tuve la dicha de tener en casi todas mis obras teatrales a un gran amigo y pionero del cine nacional trabajando conmigo, era un vecino de Martínez (fallecido hace algunos años) llamado Antonio Merayo.

El se encargaba de la iluminación y fotografía. Mirta Legrand siempre lo tenía presente y más de una vez en sus almuerzos lo nombraba. Decía que él era ‘El poeta de la luz’.

Para mí significó un gusto muy grande conocerlo, contar con su amistad y trabajar con él.

– ¿Hace mucho que vive en zona norte?

– Y… prácticamente desde que llegué. Primero viví en Boulogne y ahora en Beccar. Me gusta mucho vivir acá. Aunque, desde 1996 en adelante se invirtieron los papeles, y viajé mucho a mi querida Niscemi por cuestiones de trabajo y afecto.

