Gisela Zamora: “Seguiremos trabajando con mucho compromiso junto a la comunidad para que en Tigre no haya una sola mujer más víctima de violencia de género”

La concejala encabezó un encuentro junto a funcionarias locales y vecinas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y destacó la labor del Municipio para articular políticas públicas con perspectiva de género. La actividad contó con shows de música en vivo, pintado de banderas, estatuas vivientes temáticas y más.

Bajo el lema “Tigre sin violencia”, el Municipio conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a través de un encuentro que reunió a vecinas y funcionarias locales en la Estación Fluvial. La concejala Gisela Zamora participó de la actividad y convocó a la ciudadanía a trabajar por un distrito más igualitario y sin violencia de género.

“Estamos reunidas bajo el manto de una bandera que busca visibilizar la fortaleza que tenemos las mujeres para luchar y empoderarnos. Desde nuestro rol de funcionarios públicos, tanto desde el Municipio de Tigre como el Honorable Concejo Deliberante, seguiremos trabajando con mucho compromiso junto a la comunidad para que en Tigre no haya una sola mujer más víctima de violencia de género”, señaló la edil.

Y concluyó: “Durante el tiempo de pandemia, trabajamos mucho en la formación y concientización en lo que significa la Ley Micaela, una herramienta que nos muestra la importancia de mirar y escuchar más de lo que nuestros sentidos nos pueden mostrar. Tenemos la voluntad política y la convicción para lograr erradicar la violencia en todos sus sentidos, pero más aún hacia las mujeres”.

El evento inició en horas de la tarde y contó con la presencia de funcionarias locales y vecinas, quienes pudieron disfrutar de shows de música urbana, a cargo de Paz Blapreda y su “Suena con Paz”; de Atípica de Fango con repertorios de tango, folclore y melódicos; y la compañía de Danza de Arte Argentino. La actividad contó, además, con estatuas vivientes temáticas y testimonios de vecinas que contaron cómo salieron adelante ante casos de violencia de género. Asimismo, los presentes recibieron información en el stand de prevención de la Dirección de Género del Municipio y pintaron una bandera blanca con dibujos, frases y dedicatorias especiales.

“La pandemia sacó a la luz todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto entre el Estado municipal, las organizaciones sociales y los comedores. En el momento más crudo de la emergencia sanitaria, el Gobierno local no dejó de articular todas sus políticas para acompañar a cada vecina víctima violencia de género. Más allá de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue una jornada de orgullo por todo lo que se está llevando a cabo en Tigre gracias al compromiso del intendente Julio Zamora”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira.

En los últimos años, el Municipio de Tigre ha impulsado una serie de políticas en materia de género, como el programa Mujeres Emprendedoras, la creación de los dispositivos de Alerta Tigre Género, la Comisaría y Fiscalía de la Mujer, el asesoramiento y contención a mujeres víctimas de violencia, la construcción de las Casas Convivenciales y de Abrigo “Eva Perón” y “Dionisia López Amado” y la implementación de la Ley Micaela -N° 27.499- para capacitar funcionarios y empleados municipales, entre otras.

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri, sostuvo: “Estamos muy contentos porque conmemoramos un día muy importante para las mujeres, donde nos unimos para decirle no a la violencia por razones de género. Celebramos que nos podamos encontrar para seguir tejiendo las redes y articulando juntas para llevar el mensaje de que nadie está sola en este distrito”.

Abril, vecina de Rincón de Milberg que asistió al encuentro, dijo: “Cualquier tipo de evento que se haga junto a este gran colectivo es fundamental para sentirnos más fuertes y unidas. De esta manera podemos seguir empoderándonos y llevar adelante una vida más libre”.

El 25N se conmemora el trágico hecho ocurrido en 1960, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. En 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, estableció esta fecha en conmemoración como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estuvieron presentes: la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva; la subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Reynoso; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la directora coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar, Verónica Vallejos; el director del Puerto de Frutos, Alejandro Ríos; el director del Hospital Provincial de General Pacheco, Diego Morera; y demás autoridades comunales.

