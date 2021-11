AySA organizó una jornada de encuentro y concientización en el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias por motivos de Género

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias por motivos de Género, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos organizó una jornada de encuentro y concientización sobre la problemática en el Palacio de las Aguas Corrientes.

La propuesta contó con talleres educativos, espacios de expresión artística, debates, ciclos de entrevistas y actividades lúdicas llevadas a cabo por las mismas trabajadoras y trabajadores de AySA, y apuntadas al personal de la empresa, como también para sus familiares y amistades.

En esta fecha tan emotiva y significativa para el colectivo feminista la presidenta de AySA, Malena Galmarini, la responsable del área de Políticas de Género de la empresa, Eugenia Ghiotto y la directora de Relaciones Institucionales, Mayra Mariani, recorrieron el espacio donde tuvieron lugar las actividades, junto a otras funcionarias y referentes feministas como Micaela Ferraro, subsecretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Jimena López, Diputada Nacional por el FRTodos, Valeria Fernandez, coordinadora general de la Unidad de Políticas de Género y Diversidad de Trenes Argentinos Operaciones y Jimena Bondaruk, gerenta de Género de ADIFSE.

Finalizada la jornada, Galmarini expresó: “Estoy contenta por el trabajo realizado en estos casi dos años que llevamos al frente de la empresa. Pero sobre todo emocionada por cómo los trabajadores y trabajadoras tomaron con seriedad, responsabilidad y compromiso esta temática y problemática. De a poco van internalizando que los problemas de las mujeres no son solo de las mujeres y que es una responsabilidad de todas, todos y todes erradicar las violencias por motivos de género”.

Por su parte, la responsable del área de Políticas de Género señaló: “El encuentro apuntó a que todas las personas se vayan pensando y reflexionando sobre la importancia de este día, qué significa el 25 de noviembre, historizarlo. Y también sobre el poder que tenemos cada una de las personas que hacemos AySA para cambiar las historias dolorosas que hoy pudimos ver en un video que presentamos con los números de femicidios en el 2021. Hay que sensibilizar y ser conscientes de que le podemos tender una mano a aquella persona cercana que pueda estar sufriendo una situación de violencia por motivos de género”.

Respecto al modelo de gestión que propuso la nueva gestión de AySA liderada por Malena Galmarini, Ferraro expresó: “Esto debería ser replicado en cada una de las empresas públicas y privadas de la Argentina. Es un gran ejemplo para que logremos igualdad y mayor equidad entre varones y mujeres. Para que logremos, en definitiva, la posibilidad de tener una vida más plena, varones y mujeres, todos juntos”.

Desde el año 2020 la empresa lleva adelante políticas de género, inclusión y diversidad a través de un plan de acción que fue trabajado en conjunto con la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato, a cargo de Karina Navone, y dependiente del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (S.G.B.A.T.O.S), liderado por José Luis Lingeri.

Las principales acciones que lleva adelante AySA en materia de género son: protocolos de prevención e intervención en situaciones de acoso y violencia laboral, y violencia doméstica; ampliación de licencias parentales y de cuidado; promoción de la paridad en los cargos jerárquicos; capacitaciones sobre la temática de violencia de género (Ley Micaela), gestión menstrual, entre otros puntos.

Al ser consultada por la jornada, Jimena López, destacó: “Creo que tiene que ser una política de Estado la posibilidad de compartir las licencias como lo hace AySA. Es un modelo que apunta a la integralidad de los cuidados de nuestros hijos, hijas y adultos mayores, y tiene que ser compartido y tenemos que empezar a poder dividir las tareas de cuidado y desnaturalizar lo que históricamente hemos hecho las mujeres. Me parece fundamental que empecemos en estos espacios a reflexionar qué es la violencia y cómo se expresa. Finalmente lo que buscamos es una mejor sociedad”.

Estefanía, una de las participantes a cargo de uno de los stands explicó el trabajo realizado: “decidimos instalar un violentómetro para explicar que a veces en nuestra vida cotidiana tenemos situaciones que no son identificadas como situaciones de violencia en si, pero tenemos que empezar a identificar estas conductas, estos micromachismos que muchas veces pasan desapercibidos. La invitación es a pensarnos, a repensar nuestros espacios y a empezar a entender y desnaturalizar algunas situaciones que no están buenas y que ya no tiene que seguir repitiéndose”.

Finalmente, la presidenta de AySA concluyó: “Yo soy la primera presidenta mujer, pero soy la única en el Directorio todavía y eso es un tema que hay que seguir trabajando. Como también, desde AySA debemos seguir trabajando en llevar el agua de red y las cloacas principalmente a las mujeres. Somos nosotras las que debemos acarrear el agua cuando no contamos con una red, las que administramos el recurso en nuestros hogares, las que limpiamos y preparamos los alimentos. Llevarles agua y cloacas a las mujeres, ancianas y niñas no es sólo llevarles un servicio, es llevarles dignidad y menos violencia machista ejercida día a día”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich