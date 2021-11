Anahí Bilbao: “El Radicalismo bonaerense potenció a Juntos y hoy la UCR vuelve a ser alternativa en el país”

Por su parte, Daniel Cappelletti (intendente de Brandsen) afirmó que “el radicalismo volvió a enamorar a la gente” (ver más abajo)

(Funte: ADNbaires) “Quedó demostrado que las primarias sirvieron para darle músculo a la coalición. La aparición de Facundo Manes en la política permitió ampliar la mirada en el presente y, sobre todo, de cara al futuro. El resultado final de estas elecciones legislativas indica claramente que el Radicalismo bonaerense potenció a Juntos y hoy la UCR vuelve a ser alternativa en el país. Vamos a tener nuestros propios candidatos en todos los niveles, pero siempre dentro del frente, porque el objetivo sigue siendo ganarle al kirchnerismo en 2023”, aseguró la diputada radical de Juntos, Anahí Bilbao, que logró su reelección en la Sexta Sección Electoral.

Asimismo, la legisladora oriunda de Laprida señaló que “Si bien es importante y necesario comenzar a cerrar esta grieta que tanto mal le hace a la provincia y al país, una tiene la sensación que podría costar mucho poder acordar políticas de estado con el oficialismo. Por un lado hablan de concertación, de un amplio diálogo con todos los sectores políticos, pero rápidamente ahondan esa grieta con declaraciones contradictorias y generalmente desubicadas, porque las personalizan de una manera agresiva, o con acciones que muchas veces ponen en peligro la institucionalidad. Sería bueno que primero se pongan de acuerdo entre ellos dentro del espacio que conforman, porque son los que gobiernan y en el medio hoy estamos todos. Pienso que es irresponsable dialogar o acordar algo en estas condiciones”.

“Les falta dos años de gestión y se advierte, lamentablemente, cierta debilidad. Eso no es lo adecuado porque hay muchas cosas que se deben hacer y esas cosas son urgentes. Tienen que ponerse a gobernar, planificar las acciones y llevarlas a cabo de una forma eficaz ya que el único plan que desarrollaron hasta ahora es el “plan pandemia”, y no les salió para nada bien. Pobreza indignante, altísima inflación, economía sin rumbo, precios por las nubes que siguen achicando el salario y las penosas jubilaciones. Mucha movida política y ninguna que tenga que ver con la producción y el trabajo. Festejar derrotas o armar movilizaciones para forzar liderazgos, no es el camino que se debe transitar, porque reitero, en el medio está la gente, estamos todos, está el presente y el futuro, está la vida”, cerró la diputada Bilbao.

(*) Daniel Cappelletti afirmó que “el radicalismo volvió a enamorar a la gente”

(Fuente: Radio Provincia) El intendente de Brandsen analizó la reunión que mantuvieron los jefes comunales de la UCR. Pidió que la Provincia sea gobernada por un bonaerense.

Daniel Cappelletti, intendente de Brandsen expresó en el programa radial ‘La Mecha’ que “tener una reunión después de tanto tiempo es muy bueno. Fue muy hermosa. Los 32 intendentes charlamos permanentemente. El radicalismo ha tomado cuerpo en la provincia de Buenos Aires. Ha hecho una buena elección en todo el interior, el radicalismo ha vuelto a estar en el escenario y volvió a enamorar a la sociedad con un proyecto político que tiene posibilidad de gobernabilidad”.

En tanto, manifestó que “la provincia de Buenos Aires tiene que ser gobernada por un bonaerense. Los capitalinos no conocen el funcionamiento. El análisis que hicimos pasó por ese lado y tenemos que pensar en un candidato para gobernar la provincia y tener un presidente”. Por ello, reconoció que Diego Santilli no es el candidato que él hubiera elegido para ocupar encabezar la lista.

En otro orden de cosas, Capelletti sostuvo que la provincia tiene que pensar en otro tipo de financiamiento más allá de la coparticipación: “Los que hacemos buena política de prevención y promoción de la salud en el primer nivel necesitamos inversión y hay que financiarla distinto y no a través de la coparticipación”.

Finalmente, opinó acerca del debate por la reelección de los intendentes y en ese sentido expresó que “la reelección tiene que tener un tiempo de vencimiento”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich