EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) Homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Jauretche.

“En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, mal nutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz.” Arturo Jauretche.

“Los pueblos de nuestra América son, en general, más clarividentes que los grupos que pretenden conducirlos. Sienten las exigencias nacionales desde el punto de vista internacional y se revelan contra la enajenación sistemática que los coloca, en la propia tierra, en la situación de auxiliares, al servicio de otras fuerzas.” Manuel Ugarte.

“A la empresa compatriotas, que el triunfo es nuestro: vencer o morir sea nuestra cifra; y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo, sin advertir que los americanos del sud, están dispuestos a defender su patria; y a morir antes con honor, que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio.” José Artigas.

“El imperialismo actúa en las colonias o semicolonias de una manera combinada y no puramente económica y financiera. No sólo vence, sino convence, vale decir, no controla únicamente las llaves maestras de la existencia nacional de la que extrae dividendos, sino que necesita instrumentos de dominación más sutiles pero no menos poderosos para producir en paz esos dividendos. La creación de una mitología antinacional, el estímulo a todas las formas culturales de autodenigración, la benevolencia y el apoyo hacia todas las expresiones de la cultura importada y un interés desmesurado hacia las creaciones del espíritu europeo, […] son los rasgos fundamentales del trabajo imperialista en la órbita cultural”. Jorge Abelardo Ramos.

(*) 12 de noviembre: Inicio de la Guerra de la Triple Alianza

La guerra de la Triple Alianza, también conocida como guerra del Paraguay o guerra Grande, fue un conflicto armado que enfrentó a una coalición conformada por Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay.

El 12 de noviembre de 1864, en respuesta a la intervención brasileña, Paraguay capturó un buque mercante de Brasil, lo que dio inicio a la guerra.

Argentina buscó mantenerse neutral y no permitió a las tropas paraguayas avanzar hasta Uruguay por su territorio. En represalia, Paraguay ocupó la ciudad argentina de Corrientes en 1865. Así, Argentina se vio en la obligación de ingresar a la guerra y formó una alianza con Brasil y Uruguay.

El conflicto tuvo una duración de seis años. Las batallas, tanto terrestres como navales, dejaron saldos terribles de muertos. La guerra acabó siendo muy desigual y concluyó con una victoria determinante de la Triple Alianza.

Las consecuencias fueron devastadoras para Paraguay. Según las fuentes históricas, para 1871 su población se redujo de 525.000 a 221.000 habitantes, de los cuales tan solo 28.000 eran hombres. Además, 140.000 km2 de su territorio fueron anexados a Argentina y Brasil.

(*) 11 de Noviembre: Día de San Martin de Tours- Patrono de la Ciudad de Buenos Aires.

San Martín, obispo de Tours, nació en Hungría por el año 316 de padres paganos.

Tras recibir el bautismo y renunciar a la milicia, fundó un monasterio en Ligugé (Francia), en el que vivió la vida monástica con la dirección de San Hilario. Más adelante recibiría el orden sacerdotal y sería elegido Obispo de Tours.

Falleció en el año 397.

La tradición indica que un día de crudo invierno, siendo él un joven militar, se encontró en el camino a un pobre hombre que sufría por tener poca ropa.

Martín, al no tener nada que regalarle, dividió su capa en dos partes iguales con su espada y le dio la mitad.

Por la noche, vio en sueños que se le presentó Jesucristo con la media capa y que le dijo: “Martín, hoy me cubriste con tu capa”.

La media capa de San Martín de Tours fue puesta en una urna y se le construyó un santuario pequeño. Como en latín “media capa” se dice “CAPILLA”, la gente solía decir: “Vamos a orar donde está la capilla” y de allí el nombre de una iglesia pequeña en la mayoría de los idiomas.

San Martín es patrón de Francia, Hungría y de la ciudad de Buenos Aires, Además de los sastres, soldados, caballeros y la Guardia Suiza.

Cuando en 1580 Juan de Garay, y un grupo de expedicionarios procedente de Asunción del Paraguay, refunda la actual ciudad Buenos Aires, al ser un 11 de junio, día la Santísima Trinidad, se decide que la Ciudad llame así mientras que el puerto conserve el de Buen Ayre manteniendo el primer nombre usado en 1536 por Pedro de Mendoza y que hace referencia a la advocacion italiana de la Madonna de Bon Aria.

Luego hubo que buscar un patrono de la ciudad y después de tres intentos, un 20 de octubre de ese mismo año, donde buscaba que sea un santo español y no francés; milagrosamente siempre el nombre que salia sorteado era el de San Martin de Tours quedando desde entonces como patrono de la ciudad recién refundada. Es el primer santo no mártir con fiesta litúrgica ya que su vida se desarrolla luego del Edicto de Milán en el año 313 que declara al cristianismo religión oficial del Imperio Romano de Occidente y cesan así las persecuciones y martirios.

Cabe además acotar que la calle San Martin en C.A.B.A. paralela, entre Florida y Reconquista lleva ese nombre no es honor a José Francisco de San Martin sino al santo patrono de la ciudad.

Editor: Claudio Omar Antunovich