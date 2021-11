Jorge Macri recorrió San Martín junto a Andrés Petrillo y adelantó el cierre de campaña en Vicente López

El intendente de Vicente López y Presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió la localidad de San Martín donde dialogó con vecinos y comerciantes. Y anunció la suspensión del cierre de campaña en Vicente López

Junto al candidato a concejal por “Juntos”, Andrés Petrillo, compartieron un encuentro en el restaurante “Pozos Garage” donde conversó con vecinos y comerciantes locales sobre la situación que atraviesa el municipio y sus expectativas para las elecciones del domingo.

En referencia a esto Jorge Macri expresó que no hay una razón objetiva que defina porque San Martín no pueda estar mejor. “En Vicente López no hay petróleo, la diferencia es el trabajo que realizamos en la gestión, eso lo ve el vecino e inspiramos a los privados a asentarse”.

Por su parte, el candidato Petrillo indicó: “Hace 10 años en San Martín se repiten las mismas recetas, y el vecino dijo basta. En San Martín crece todo el tiempo la inseguridad, no invierten en seguridad ni en tecnología para combatir esta problemática. El chorro en San Martín encuentra un lugar amigable para delinquir”, además hizo referencia al apoyo que recibió durante la campaña de parte del intendente de Vicente López con la “predisposición de ayudarnos a trabajar en transformar la realidad del municipio”.

Asimismo, Petrillo, recibió la visita del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quienes recorrieron el centro comercial de Tropezón como una muestra de apoyo.

(*) Jorge Macri anunció la suspensión del cierre de campaña en Vicente López

Jorge Macri, decidió la suspensión del cierre de campaña en el distrito previsto para hoy, miércoles 10 de noviembre.

Tal como fue propuesto por el jefe comunal a los distintos integrantes de Juntos, el motivo es la angustia generalizada por los hechos de inseguridad que se viven en la Provincia de Buenos Aires, especialmente el ocurrido el último fin de semana en La Matanza.

En este sentido, Jorge Macri pidió que otros espacios políticos y candidatos se sumen a esta iniciativa “pensando en las preocupaciones de la gente y en lo que verdaderamente necesitan en estos momentos”.

