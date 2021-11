El deporte en San Fernando y San Isidro

La delegación de deportistas de San Fernando partió rumbo a la final de los Juegos Bonaerenses 2021. En tanto, en el Club Atlético Boulogne, el Municipio de San Isidro desarrolló la primera edición del torneo relámpago de futsal femenino y se dio comienzo a un cuadrangular de básquet masculino.

Entre otras cosas, Emma Bertotto, Tomás Martínez, Guadalupe Bonessa e Irina Bustos, integrantes del Equipo Federado del Municipio de San Isidro, participarán de la competencia que se realizará del 7 al 14 de noviembre.

El Municipio de San Fernando ha formado equipos muy competitivos tanto de islas como del continente que van a representar a la ciudad en la final de la 30º edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. En la despedida a los deportistas sanfernandinos, que se realizó en la puerta del Palacio Municipal, estuvo presente el Secretario de Deporte, Carlos Traverso y el Secretario de Gobierno, Luis Freitas.

El Director de Torneos del Municipio de San Fernando, Pablo Rubio, sostuvo: “Muy contentos de volver a encontrarnos nuevamente en una nueva experiencia con todos los chicos de San Fernando. Retomamos la actividad después de un año y medio frenados en la presencialidad por la pandemia y hoy ya estamos por viajar a disputar las finales en Mar del Plata en la 30º edición de los Juegos Bonaerenses. Clasificamos con tenis, natación, bádminton, básquet 3 vs. 3, remo, fútbol femenino sub 18, futsal sub 18, entre otros”.

Nicolás participará en Natación y manifestó: “Me parece una muy buena oportunidad para competir por San Fernando en estos torneos. El trabajo en equipo es muy importante y tenemos mucha expectativa por Mar del Plata”.

Por último, Carmela, integrante de equipo de Badminton sub 16, aseguró: “Representar a San Fernando me parece una gran oportunidad, con mis compañeros nos llevamos bien y estamos muy esperanzados”.

(*) Nadadores sanisidrenses viajan al sudamericano de Perú

Emma Bertotto, Tomás Martínez, Guadalupe Bonessa e Irina Bustos, nadadores del Equipo Federado del Municipio de San Isidro, participarán del Campeonato Sudamericano de Natación, que se realizará en la ciudad de Lima, Perú, del 7 al 14 de noviembre.

Los cuatro nadadores consiguieron las plazas a la competición tras destacar en el Torneo Nacional 52º Aniversario Selectivo Sudamericano.

“Es un orgullo para nosotros el trabajo de estos chicos. Nosotros desde nuestro lado les intentamos brindar las herramientas necesarias para que puedan competir de la mejor manera. Tenemos entrenadores que llevan años trabajando con nosotros y acompañan a los chicos en todo momento”, señaló José María Goyanes, director general de Deportes.

Emma Bertotto, nadadora y vecina de Beccar, comentó: “Es muy lindo que se acerquen y valoren el trabajo de uno. Les agradecemos a las autoridades este reconocimiento. Tanto esfuerzo nos lleva a momentos como este, donde se ve reflejado el trabajo”.

(*) San Isidro vivió una gran jornada deportiva

El Municipio realizó la primera edición de la Copa San Isidro de futsal femenino del distrito, seguido de un cuadrangular de básquet masculino, en el Club Atlético Boulogne (Av. Avelino Rolón 2248).

La Secretaria de Coordinación municipal, Macarena Posse que participó de la jornada deportiva, explicó: “El deporte es muy importante para la salud física y mental de las personas. Creemos que de a poco vamos a poder realizar más torneos como estos. Los vecinos necesitan competir, lo extrañaban y vemos una hermosa devolución de ellos y las familias que los acompañan”.

El torneo relámpago contó con la participación del anfitrión Club Atlético Boulogne, sumado al Club Social Boulogne, Club Estrella de Martínez, y la Sociedad de Fomento Unión Vecinal Progreso Santa Rita, que se consagró campeona.

“Necesitábamos jornadas recreativas de este estilo. Es lindo aplicar el trabajo de la semana en una cancha. Le agradecemos al municipio la iniciativa, nos divertimos y la pasamos bien entre amigos”, completó Julieta Lipi, delantera de la Sociedad de Fomento Unión Vecinal Progreso Santa Rita.

Luego, llegó el turno de los hombres con la primera fecha de un cuadrangular de básquet. El certamen tiene la modalidad de todos contra todos, luego playoffs con semifinales y final.

“Vamos a continuar implementando nuevos torneos para potenciar al deporte como herramienta de integración. Los clubes de barrio ocupan un lugar muy importante en la sociedad. Son necesarios para los más grandes y chicos, son lugares de contención”, señaló José María Goyanes, director general de Deportes.

El primer turno tuvo como enfrentamiento a Club Atlético Boulogne y Club Banco Nacional de Desarrollo (BaNaDe) de Martínez, el local fue el vencedor, y más tarde, compitieron el Club 9 de Julio y Social Beccar, este último se llevó los puntos.

Guido Bertoldi, ubicado en la primera fila de la tribuna, concluyó: “Fueron años muy duros, los chicos entrenaban pero no podían competir. Es lindo que de a poco volvamos a la normalidad”.

Tras el puntapié inicial en el Club Atlético Boulogne, las próximas fechas de la Copa San Isidro Básquet Masculino se jugarán en el Club 9 de Julio (M. Láinez 1955, Boulogne).

¿Cómo sigue el cronograma de la Copa San Isidro Básquet Masculino?:

– Sábado 6 de noviembre.

Fecha 2: 19.30: Soc. Beccar vs At. Boulogne; 21.30: Banade vs 9 de Julio.

– Sábado 20 noviembre.

Fecha 3: 19.30: Banade vs Soc. Beccar; 21.30: At. Boulogne vs 9 de Julio.

– Sábado 27 noviembre.

Fecha 4 – Semifinales: 19.30: 1 vs 4; 21.30: 2 vs 3

– Domingo 5 de diciembre.

Fecha 5 – Finales: 19.00: 3er. Puesto; 21.00: 1er puesto.

