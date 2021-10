Se realizó un operativo de vacunación contra el Covid en la Escuela Malvinas de Beccar

Con autorización de sus padres, alumnos y alumnas de 6 a 11 años recibieron la primera dosis contra el coronavirus, en el marco de la vacunación pediátrica que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La campaña de vacunación pediátrica optativa contra el coronavirus para niños y niñas de 3 a 11 años a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires pasó por la Escuela Municipal Malvinas Argentinas de Beccar, San Isidro. Fue en el marco de un programa provincial en el que las escuelas podían anotarse para que sus alumnos, previa autorización de los padres, se pudieran vacunar contra el Covid-19 en el colegio.

En tal sentido, más del 60 por ciento de los alumnos de 6 a 11 años recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el Covid. “El resto de los estudiantes ya se había vacunado a través de un turno en postas sanitarias de la Provincia en el Partido de San Isidro”, contó la directora de Educación del Municipio, Marisol Reigosa, reflejando así la alta adhesión a la vacunación en la comunidad pediátrica.

El secretario de Salud Pública del Municipio, Juan Viaggio, señaló: “Es un paso fundamental y una buena decisión del gobierno vacunar a estas franjas etarias menores; ya que se evita que queden focos que puedan replicarse y generar variantes que compliquen a la población”.

Reforzando ese mensaje, el nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y actual director asociado del Hospital Materno Infantil de San Isidro, Pablo Moreno, afirmó: “La vacunación de este grupo etario (que no tiene formas graves de la enfermedad) va a permitir lograr la famosa inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad comunitaria. Además, la vacunación también ayudará a que los niños no sean reservorios de la enfermedad y no contagien a sus familiares, sobre todo, a los adultos mayores los más vulnerables al Covid-19”.

Por último, Macarena Posse, secretaria de Coordinación municipal, señaló: “Estamos muy contentos con la alta adhesión por parte de los padres que autorizaron a sus hijos a recibir la vacuna contra el coronavirus”.

En cuanto a la seguridad de las vacunas para niños, niñas y adolescentes, desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires informaron el pasado 25 de octubre que “sobre más de 1.200.000 aplicaciones analizadas en esos grupos poblacionales, sólo en 185 casos se registró algún evento leve que podría estar relacionado con la vacunación”.

El comunicado afirma que “desde el 12 de octubre cuando se inició la vacunación con Sinopharm en niños y niñas de entre 3 y 11 años se notificaron al Sistema Integrado de Información Argentino (SIISA) hasta el 19 de octubre, 11 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI) sobre un total de 311.951 dosis aplicadas. En tanto, sobre las 933.415 dosis aplicadas a adolescentes de 12 a 17 se notificaron 180 de estos eventos en el periodo que va desde el 17 de septiembre hasta ahora”.

Y concluye: “Si se suman ambas poblaciones, es decir, niños, niñas y adolescentes de la Provincia, sobre un total de 1.245.366 dosis aplicadas se registraron eventos que podrían atribuirse a la vacuna en el 0,01 por ciento de los casos, en su gran mayoría leves, tales como dolor en el lugar de la aplicación, febrícula o cansancio”.