Jorge Macri y Larreta juntos en Junín

El intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense Jorge Macri participó de un encuentro con militantes y candidatos de Junín, acompañado por el jefe de gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta y el jefe comunal Pablo Petrecca. También estuvo el candidato a diputado nacional, Emilio Monzó que se sumó a la caminata por el centro comercial de la ciudad.

En la recorrida el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la inseguridad de la provincia: “No solo no hay coordinación en materia de seguridad si no que se pelean por la prensa. No hay una lucha firme sobre la inseguridad y el narcotráfico, esta es una de las razones por la que la gente dijo basta”.

Mientras que el intendente Jorge Macri aseguró que “el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de los problemas, no describirlos ni echar culpas”, en este sentido respecto al control de precios afirmó: “Nos piden a los intendentes que nos hagamos cargo de la inflación y no se resuelve persiguiendo a los comerciantes. Creen que apretándolos con militancia la inflación va a desaparecer”. Y manifestó en su rol de intendente que “quienes tenemos la responsabilidad de gestionar como Horacio, Pablo en Junín o yo en Vicente López nos hacemos cargo de los problemas, no le echamos la culpa a otros, mientras que ante cada pelea de funcionarios del mismo gobierno hay más incertidumbre y menos inversión”.

Por su parte el jefe comunal Pablo Petrecca aseveró que “caminar y escuchar es lo que acostumbramos a hacer, dialogar con el sector productivo, estar en contacto con la gente, las oportunidades que tenemos acá y cómo desarrollarlas con un estado que le dé previsibilidad. Nos entusiasma tener estos temas en común con Horacio, Jorge, Emilio y toda la lista que nos acompaña”.

Participaron de la recorrida por el centro comercial, del encuentro con militantes y por último con jóvenes el senador provincial y candidato a concejal, Juan Fiorini; la candidata a senadora provincial, Yamila Alonso y la candidata a concejal, Emilse Marini.

Editor: Claudio Omar Antunovich