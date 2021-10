Charly García: cantó en los festejos por su cumpleaños número 70

En una jornada histórica y llena de emociones, el Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura, celebró el cumpleaños de Charly García con música en vivo, conversatorios y performances. La fiesta colectiva reunió sus enormes hits de todas sus épocas, grandes figuras de la música y un público que se entregó al baile de principio a fin durante las presentaciones (ver el video al pie de la nota)

El momento culminante fue la participación de Charly García en los festejos por su cumpleaños, quien cantó sus clásicos en un potente show para algarabía de sus fans.

La gran sorpresa ocurrió en el tercer bloque de los conciertos en el Auditorio Nacional, cuando se corrió el telón montado especialmente con la inscripción Say No More y apareció Charly García en escena. Con sombrero, saco blanco y remera negra, y sentado junto a los teclados, cantó Cerca de la revolución, Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos y Demoliendo hoteles y como bis hizo Canción para mi muerte. Estuvo acompañado por una poderosa banda integrada por Fito Páez y Zorrito Von Quintiero en teclados, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en coros, Fernando Samalea en batería, Alfredo Toth en bajo y Pablo Guyot en guitarra. El público, conmovido hasta las lágrimas, lo ovacionó, coreó todos los temas y como cierre le cantó el feliz cumpleaños a García.

Durante nueve horas ininterrumpidas, desde las 14 h y hasta las 23 h, se realizaron actividades en celebración por su cumpleaños en el Centro Cultural Kirchner. Hubo cuatro bloques de conciertos temáticos con figuras de otros géneros como el tango, folklore y jazz. También participó una orquesta de cámara y una banda estable de rock junto a músicos invitados. Además, se realizaron conversatorios sobre la trascendencia de su obra y se hicieron performances. Participaron más de cien artistas en vivo.

Todas las alternativas se pudieron seguir desde el Auditorio Nacional, el Salón de Honor y La Cúpula. Además, se montó una pantalla gigante en la explanada del Kirchner, desde donde se transmitieron las imágenes de las actividades. La transmisión salió en vivo por La Rock (FM 93.7), AM Nacional (AM 870) y las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país, además de varios canales públicos de las provincias. Y se pudo seguir toda la programación a través del canal de YouTube y la página de Facebook del Ministerio de Cultura de la Nación, del Centro Cultural Kirchner, el canal de YouTube y página de Facebook de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la plataforma Contar, la página web y canal de YouTube de Télam, el canal de Twitch de La Rock, el canal de YouTube de la Televisión Pública, , el canal de YouTube de Mica y la plataforma Latir!

A continuación, la cobertura de todas las actividades:

Concierto: Bloque 1. Auditorio Nacional

Con la dirección y arreglos de Julián Caeiro y Pablo Salzman, una orquesta de cámara abordó la obra de Charly en cuatro momentos de su trayectoria: en el bloque 1, dedicado a su obra con Sui Generis, sonaron fragmentos de Confesiones de invierno, Cuando ya me empiece a quedar solo, Alto en la Torre e Instituciones. Luego la orquesta interpretó Cinema Verité, Desarma y Sangra / 20 trajes verdes y Canción de Alicia en el país, de la etapa de Serú Girán. Para el bloque 3, hizo un popurrí por pasajes de la primera etapa solista de García, con Superhéroes, Ojos de videotape y Yendo de la cama al living. Y como cierre, eligió fragmentos de Adela en el carrousell, Chipi Chipi y Cuchillos. El ensamble estuvo integrado por Irene Cadario, Lucía Herrera, Julieta Bril y Natalia Cabello en violines, Mariano Malamud y Dolores Mackenzie en violas, Paula Pomeraniec y María Eugenia Castro en cellos, Adrián Speziale en contrabajo, Carlos Britez en piano y dirección, Sebastián Achenbach en órgano, Víctor Carrion en flauta y saxo, Daniel Kovacich en clarinete y saxo, Álvaro Suárez Vázquez en corno y Ignacio Svachka en percusión.

Concierto: Bloque 2. Auditorio Nacional

El segundo bloque del concierto reflejó el impacto de las canciones de Charly en músicos del jazz, el tango y el folklore, con una obra tan potente que trasciende géneros, estéticas y generaciones. Sonia Alvarez interpretó Pasajera en trance, Hernán Jacinto eligió Cuchillos, Andrés Beeuwsaert 20 trajes verdes, Santiago Vázquez hizo en mbira Rezo por vos, Sof Tot Amo lo extraño, Vruma Confesiones de invierno, Clara Cantore Superhéroes, Darío Jalfin Canción de 2X3, Diego Schissi y Diana Arias tocaron Nos siguen pegando abajo, Nico Sorín Quizás porque y Mariano Otero junto a Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli Ojos de videotape.

Concierto: Bloque 3. Auditorio Nacional

En un pasaje inolvidable, se corrió el telón montado especialmente en el Auditorio Nacional con la inscripción Say No More y apareció Charly García en escena, quien participó de los festejos por su cumpleaños en el Auditorio Nacional. En un clima vibrante de emoción, sorpresa y festejos, Charly, con sombrero, saco blanco y remera negra con la estampa de un escorpión, y sentado junto a los teclados, cantó Cerca de la revolución, Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos y Demoliendo hoteles y como bis hizo Canción para mi muerte. “Una vieja canción que me transportó al estrellato argentino”, dijo Charly al arrancar el último tema. El cantante estuvo acompañado por una poderosa banda integrada por Fito Páez y Zorrito Von Quintiero en teclados, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en coros, Fernando Samalea en batería, Alfredo Toth en bajo y Pablo Guyot en guitarra. El público, conmovido en un torbellino emocional hasta las lágrimas, lo ovacionó, coreó todos los temas y como cierre le cantó el feliz cumpleaños a García.

Concierto: Bloque 4. Auditorio Nacional

El último bloque del concierto en el Auditorio Nacional reunió enormes hits de García de todas sus épocas, grandes figuras del rock y un público que se entregó al baile de principio a fin. Con una banda estable integrada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarra, fueron subiendo al escenario los invitados: Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Raúl Porchetto, María Rosa Yorio, Leo García, Guido Spina, Andy Chango, Alejandro Medina, Lola Medina, Julia Zenko, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot, Alfredo Toth, Cucuza Castiello, Alfi Martins, Christian Basso, Julieta Venegas, Richard Coleman, Benito Cerati, Florencia Croci, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Almendra, Lito Epumer, Celeste Carballo, Alina Gandini, Nahuel Pennisi, Sara Hebe, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, Mía Folino y Fernando Ruíz Díaz.

El cierre fue con todos los artistas en escena cantando Demoliendo hoteles.

Conversatorios Nuestras vidas García. Salón de Honor

Durante la jornada, también se realizaron dos conversatorios que contaron con la participación de artistas, academicxs y periodistas, quienes se refirieron a la trascendencia de las canciones, la poética y la música de García. En el primer conversatorio participaron la investigadora en músicas populares Lisa Di Cione, la pianista, cantautora y gestora cultural Victoria Gandini y el profesor Diego Madoery, autor del libro Charly y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical de Charly García (1972-1996). Y el segundo conversatorio contó con la presencia de la fotógrafa y cineasta Karin Idelson, el historiador y ensayista Sergio Pujol y el periodista y poeta Martín Rodríguez. Cada uno de ellos abordó desde una dimensión diferente la obra de Charly, haciendo énfasis en su música, en el legado, en la relación personal con sus canciones, en sus letras.

TRIP. Una experiencia sobre Charly García. La Cúpula

La propuesta de música e imágenes contó con la participación especial de la artista Nora Lezano, la cantante Lidia Borda y el pianista y arreglador Daniel Godfrid, quienes hicieron un collage interpretativo de canciones e imágenes. Borda y Godfrid interpretaron una selección de canciones de Charly editadas recientemente en un EP del mismo nombre (TRIP), con arreglos de Godfrid. La música estuvo acompañada por proyecciones de material fílmico y fotográfico del archivo personal de Lezano. La propuesta contó con Martín Antuña en edición de video, Paula Pomeraniec en cello y Pablo Salzman en contrabajo.

