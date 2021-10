Jorge Macri respaldó a los candidatos de ‘Juntos’ de San Nicolás, Baradero y La Matanza

El intendente de Vicente López y Presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, recorrió las ciudades La Matanza, San Nicolás y Baradero donde se reunió con los candidatos a concejales, y dialogó con comerciantes.

En San Nicolás fue recibido por el intendente municipal Manuel Passaglia, el candidato a diputado provincial, Santiago Passaglia y por el secretario de Servicios Públicos y Tecnología, Carlos Capra, también candidato a concejal de Juntos.

“Desde que somos oposición a este gobierno, reconfirmamos nuestro compromiso de unidad. Yo creo que la gente cada vez vota con más conciencia y valora mucho la buena gestión. En Vicente López en 2015 nos votó el 55% y en el 2019 el 63%. Hay premio a gestionar bien. Y San Nicolás también pasa”, expresó Jorge Macri.

Luego recorrió el centro comercial de la ciudad para dialogar con vecinos, como Gastón Marcone del local Ocho Galones quien le contó cómo vivió la pandemia. Más tarde, junto al jefe comunal Manuel Passaglia recorrieron la obra de Plaza Mitre que está finalizando y dialogaron sobre la unidad de Juntos.

Al respecto Macri afirmó: “Sostuvimos la unidad. Estar unidos cuando ganas es fácil, el problema es cuando perdés. El mensaje que nos dio la sociedad en 2019 fue un aprendizaje muy grande. Hoy hay más confianza, todos tenemos más experiencia y creo que aprendimos mucho de los errores.”

Por la tarde visitó la ciudad de Baradero, dónde conversó con vecinos en el bar “La Pergola” y expresó: “Me llevo de Baradero la fuerza de esta lista de Juntos que encabeza Marcelo Daubian y acompaña Fernanda Antonijevic ex intendenta y hoy candidata a diputada por la segunda sección. Hay que hacer fuerzas para ser más en este camino para reconstruir la provincia”.

(*) En La Matanza también brindó apoyo a los candidatos de “Juntos”

El intendente de Vicente López y Presidente del PRO en Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió la ciudad de La Matanza donde se reunió con los candidatos a Concejales por “Juntos”, y conversó con vecinos y comerciantes sobre la situación económica y social que están viviendo.

Al llegar a Villa Celina, Jorge Macri fue recibido por los candidatos a concejales por “Juntos” Laura Greco y Jorge Adrián Lampa, por el candidato a Diputado Nacional, Alejandro Finocchiaro, y el Diputado Nacional, Hernán Berisso, con quienes dialogó con vecinos y comerciantes de diversos rubros de Villa Celina, entre ellos Fuerzas Vivas, Rotary de Villa Celina, Cámara de Comercio de Villa Celina, Sociedad de Fomento de VL, representantes de la comunidad boliviana, y comerciantes de Villa Celina y Villa Madero.

El intendente Jorge Macri expresó: “Tuvimos una gran reunión con los candidatos, vecinos y comerciantes de Villa Celina. Sabemos de la importancia de estar cerca de ellos, entender sus necesidades y trabajar para transformar la realidad de La Matanza. Necesitamos un gobierno que los acompañe, y no que le ponga palos a las ruedas”.

Por otra parte, declaró: “El problema no es La Matanza, sino quienes la gobiernan. Hay muchas cosas por hacer en cada barrio de acá, y que el gobierno municipal no llega”.

El candidato a Diputado Nacional por “Juntos” en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, remarcó: “Es muy bueno recibir a Jorge en Villa Celina, una localidad que sufre, como pocas, el conjunto de frustraciones y carencias que reúne La Matanza: usurpaciones, construcciones ilegales, instalaciones de talleres clandestinos, servicios públicos inexistentes o colapsados, mayúscula inseguridad, narcos que dominan barrios. Es enriquecedor para los vecinos compartir miradas con un dirigente que gobierna un distrito donde las cosas funcionan. Así descubren que este padecimiento no es una fatalidad ni carencia de recursos, es el resultado de la falta de gestión, es el producto del Estado ausente”.

