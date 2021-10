Agradecen la atención del personal del Hospital de Trauma ‘Federico Abete’

El sábado 25 de setiembre de 2021, alrededor de las 18.30 hs, me descompuse en la zona de Los Polvorines. Tuve un fuerte dolor de cabeza en la zona de la nuca, como pocas veces antes había sentido. No vivo por la zona y estaba circunstancialmente por este distrito de Malvinas Argentinas.

Realmente me asusté mucho y la persona que fui a visitar me sugirió que vaya al Hospital de Trauma, ya que quedaba cerca de su casa.

Me acompañó y cerca de las 19 hs estuvimos por allí. En guardia les expliqué lo que me sucedía y me atendieron bastante rápido. Tenía 24 de presión alta y de inmediato me hicieron una serie de estudios que por suerte salieron bien.

Escribo estas líneas para agradecer la amabiliad, profesionalismo y eficiencia de todo el cuerpo sanitario por el cual fui atendida, en especial agradecerle al Dr. Luis Ortiz Mateus por toda su gentileza hacia mi persona.

Me dieron de alta alrededor de las 2 hs del día 26 de setiembre, cuando ya estaba recuperada. ¡Mil gracias a todos otra vez!.

Karina Salerno

(*) Foto: Primer Mandatario

