Innovar: el futuro de la Movilidad Urbana

Se realizó el segundo encuentro del Ciclo de diálogos “Ciudad y Movilidad Post COVID”, organizado por la Fundación Metropolitana.

En esta oportunidad el diálogo giró en torno a la innovación desde 4 ejes: para una movilidad más verde, más accesible y equitativa, más eficiente y más segura. Para ello, distintas figuras del mundo académico, público y del tercer sector dialogaron sobre los desafíos e iniciativas que tiene Argentina a la hora de pensar políticas públicas.

Fueron parte del diálogo: María Elisa Frías (General Manager – UBER); Martín Giesenow (Presidente – Fundación Aprender); Alexis Picón (Director de Operaciones – Ualabee); Gustavo Rinaldi (Director de Impacto Ambiental – Ministerio de Transporte Nación); Daniel Oviedo (Assistant Professor – Transport and Development at UCL). A su vez, se contó con la moderación de Florencia Rodríguez Tourón (Experta en Movilidad – Fundación Metropolitana), y la apertura institucional por parte de Gastón Urquiza (Presidente – Fundación Metropolitana).

Para dar comienzo a las exposiciones de los panelistas, Florencia R. Tourón destacó “la innovación no es un objetivo en sí mismo. Acá buscamos preguntarnos ¿para qué innovamos? Esta pregunta se responde en 4 ejes: para descarbonizar el transporte, para hacerlo más accesible y equitativo, más seguro, y más eficiente”. En línea con este diálogo, realizó el encuadre del conversatorio explicando la importancia de adoptar una estrategia concreta para generar una movilidad más sostenible e inclusiva.

Ya en la ronda de exposiciones, Daniel Oviedo declaró “siempre pensamos en tecnología, pero quisiera aproximarme desde un punto de vista más crítico y ver cómo pensar en formas que nos permitan innovar en políticas”. A su vez, remarcó que la innovación más tecnológica puede servir para identificar errores de inclusión y exclusión. A su vez, remarcó “Hay un potencial de las plataformas de ride hailing para atender la exclusión social. Existen desarrollos orgánicos con innovación social en el uso de la tecnología con fines de seguridad. Hacía ahí es a donde hay que ir”.

Luego, Gustavo Rinaldi reflexionó sobre la innovación en la movilidad desde una perspectiva ambiental y sostuvo “hoy el transporte eléctrico sigue siendo un tema de nicho. Es importante acompañar con flotas públicas para generar conciencia”. A su vez, remarcó “hay que pensar en una transición sostenible con incorporación de Argentina en la cadena productiva del sector eléctrico, con inclusión social y laboral”.

Por su parte, María Elisa Frías habló sobre el uso de las tecnologías contando un poco la experiencia de UBER “la primera barrera para la inclusión laboral de mujeres en transporte es la falta de flexibilidad horaria, UBER permite esto”. A su vez, afirmó “la regulación es importante para mantener la flexibilidad y el estándar de seguridad de todos los conductores. Por eso, es importante comprender el poder de la información para entender el ecosistema de movilidad con traducción en acciones concretas”.

A continuación fue el turno de Alexis Picón quien destacó “innovar es integrar los distintos modos y Ualabee funciona como un hub. El usuario debe ser parte de la experiencia de cambiar la movilidad, con colaboración activa y empoderando a la comunidad”. Además, comentó que en la app implementaron nuevas medidas gracias al involucramiento de los usuarios, “la seguridad es un pedido importante de los usuarios, por eso, activamos la posibilidad de reportar incidentes y compartir el viaje”.

Por último, Martín Giesenow comentó sobre las cuestiones de seguridad en la movilidad. “El combate de la siniestralidad vial no es efectivo y sigue siendo en Argentina una gran causa de muertes”, afirmó. Por ello, comentó que “la educación vial debe ser parte de la currícula de la educación formal”.

Foto: Vía Michelín (Mapa Michelín)

