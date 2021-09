Entrega de escrituras en Tigre y en José C. Paz

En Tigre, 78 vecinos y vecinas del distrito recibieron sus documentos, que garantizan la propiedad de sus viviendas y su inembargabilidad.

En José C. Paz se entregaron 63 títulos dominiales de la Ley 10.830 Escribanía Gral. de Gobierno y 263 enmarcadas en la Ley 24.374 del Instituto de la Vivienda provincial.

EN TIGRE

En el Museo de la Reconquista, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y la concejala Gisela Zamora entregaron 78 escrituras a familias del distrito, en el marco del programa provincial “Mi escritura, mi casa”.

“Esto es un esfuerzo conjunto entre el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires, que se ha acentuado desde la gestión del gobernador Axel Kicillof. En este caso, entregamos más de 70 escrituras junto al ministro Berni. Significa trabajar en un bien que es muy preciado por la familia, vinculado con la seguridad y certidumbre de que el inmueble puede inscribirse como bien de familia y no será embargado”, destacó el jefe comunal.

Fueron beneficiadas familias de: Benavídez, Rincón de Milberg, El Talar, Don Torcuato, Gral. Pacheco, Troncos de Talar, Dique Lujan, Tigre centro y Ricardo Rojas. Además de las escrituras traslativas de dominio, se entregaron títulos de Protección a la Vivienda (bien de familia), trámite que se ofrece conjuntamente con el de la transferencia dominial, y protocolizaciones de inmuebles fiscales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó: “Son 60.000 las escrituras que se van a entregar en la provincia y eso es producto de un esfuerzo muy grande de los municipios, como es el caso de Tigre. Como dijo el intendente Julio Zamora, es una garantía de pertenencia que permite poder acceder a otros beneficios indispensables para el desarrollo de la vida familiar. Por eso, me pone muy contento esta dinámica que dispuso la Escribanía General de Gobierno, a partir de una decisión del gobernador Axel Kicillof”.

Este fue el segundo acto de entrega de escrituras a nivel local en lo que va del año, en el marco de la Ley 10.830. La Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre ofrece la posibilidad de escriturar en forma totalmente gratuita a las familias e instituciones de bien público que por inconvenientes económicos se encuentran imposibilitadas de hacerlo en forma particular.

EN JOSE C. PAZ

El intendente Mario Ishii, acompañado de autoridades provinciales y municipales realizaron el acto de entrega de 336 Títulos de Propiedad a vecinos de José C. Paz, en el marco del plan de regularización dominial “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobierno bonaerense a principio de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. De esta forma, se garantiza el acceso a nuevos derechos a los ciudadanos.

Además de encabezar el acto Ishii; estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación, Dr. Federico Thea; la Escribana General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Esc. Paula Sidoti; el Secretario de Acción Directa Pablo Mansilla; el Secretario de Deportes, Industria y Empleo, Rodolfo Pino; la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez, y el Director de Viviendas, Concejal (MC) Agustín López.

Ishii agradeció la presencia de los vecinos paceños, y rememoró que “estas viviendas que hoy están obteniendo su escritura son parte de las 7.500 viviendas que se construyeron en José C. Paz junto a Néstor y Cristina Kirchner”, y resaltó que “hace unos días tuvimos un acto donde visitó el distrito el Presidente de la Nación en la inauguración de la Facultad de Medicina”.

Por otra parte, a los vecinos les comentó que “por recomendación médica estoy desempeñando mis funciones con menos horas de trabajo, tengo que recuperarme las secuelas del Covid-19”, y agregó “Quiero felicitarlos a todos, les pido que cuiden sus casas, porque costó muchísimo hacerlas. Estas escrituras son gratuitas”.

Asimismo el Secretario General de la Gobernación, Dr. Federico Thea expresó: “Escuchando las necesidades de los intendentes que están en los barrios es que se implementó este programa. El Gobernador junto con el Ministerio de Justicia nos encargó para que se regularicen estas situaciones de Viviendas. Porque es un derecho para todos los Vecinos de la provincia. Trabajando por más ampliación de derechos. Gracias vecinos por acompañar esta iniciativa”.

Durante la jornada se entregaron 63 títulos dominiales de la Ley 10.830 Escribanía Gral. de Gobierno y 263 enmarcadas en la Ley 24.374 del Instituto de la Vivienda provincial.

Centenares de paceños recibieron sus títulos de propiedad, en esta oportunidad los barrios beneficiados fueron: La Paz, Saavedra Lamas y Chacabuco.

“Esto es un trabajo en conjunto entre provincia y los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que se espera beneficiar a más de 60.000 familias en lo que resta del año”, subrayaron fuentes provinciales.

