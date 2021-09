Importante inauguración en la zona industrial de Malvinas Argentinas 

Se trata del nuevo pavimento y el puente vehicular de la calle Guayaquil, además del “Centro Industrial Panamericana 36”. Estuvieron la intendenta interina Noelia (Noe) Correa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, el senador provincial Luis Vivona, la presidenta de Aysa Malena Galmarini, entre otros.

Se realizó la inauguración del Centro Industrial Panamericana 36, el pavimento y obra hidráulica de la calle Guayaquil (etapa 3) y un puente vehicular sobre el arroyo Claro (etapa 4).

La intendenta interina Noe Correa estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren y el senador provincial, Luis Vivona.

“Estoy orgullosa de poder inaugurar hoy esta importante obra que inició Leo (Nardini), el tercer tramo de la calle Guayaquil que incluyó pavimento, obra hidráulica y la construcción del puente sobre el Arroyo Claro”, comentó la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa. “Esto genera conectividad con el Parque Industrial de Tortuguitas que sigue creciendo y promoviendo el empleo para todos los malvinenses”, detalló.

Parte de la obra integral se realizó gracias a un trabajo en conjunto con el sector privado. Correa, en compañía de las autoridades del “Centro Industrial Panamericana 36”, agradeció “a todas las empresas que apuestan por nuestro municipio”. “Fueron 42 firmas las que se sumaron en este último tiempo a pesar de la crisis que generó la pandemia. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Pero como lo dije en mi primer día como intendenta, voy a redoblar mis esfuerzos para seguir mejorándole la vida a cada vecino y vecina porque en Malvinas Argentinas, continúa la vida, continúan los sueños”, completó la jefa comunal.

Al respecto, Malena Galmarini expresó: “La incorporación de Noelia en Malvinas y de Marina (Lesci) en Lomas, para nosotras no es solamente una gran alegría sino una enorme oportunidad. Para ellas, de mostrarse, de mostrar de qué son capaces, y a todas las mujeres de mostrar que si no estamos no es porque no tengamos habilidades y capacidades sino porque no tenemos las mismas oportunidades ni las mismas posibilidades”. Y agregó: “verla a Noelia en un Parque Industrial como este, de estas dimensiones y características, en un escenario rodeada de hombres fuertes, que hablan de economía, de industria, de empresas, y ella plantada contando cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, qué es lo que quiere para la gente que vive en su municipio, a mí me llena de alegría, de orgullo y me da la pauta de que hay que seguir empujando, acompañando”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, comentó: “Cuando el trabajo es en equipo y se mira al Estado como una continuidad como en Malvinas, ayer con Leo (Nardini) y hoy con Noe (Correa), permite que no haya incertidumbre. El desafío de cada municipio y de cada gobierno es invertir en infraestructura y planificar. No hay Estado que por sí solo pueda resolver las necesidades de inversión que tiene un país. Sin duda el talento, la creatividad y el esfuerzo del sector privado invirtiendo, ayuda al Estado a generar desarrollo”.

Grupo Panamericana de especializa en el desarrollo, comercialización y alquiler de lotes, galpones y naves industriales para la radicación de empresas nacionales y multinacionales. La obra de pavimento y obra hidráulica de la calle Guayaquil que va desde Bolivia a Estados Unidos y un puente vehícular sobre las calles Estados Unidos y El Salvador, permitirán una mejor conexión entre las ciudades de Tortuguitas, Grand Bourg e Ing. Pablo Nogués, desde la Av. Del Sesquicentenario (ex Ruta 197) hasta la Autopista Panamericana Ramal Pilar.

El predio está ubicado estratégicamente a 35 Km de la Capital Federal, en el partido de Malvinas Argentinas. Durante el acto de inauguración, el CEO de la empresa, agradeció el acompañamiento del municipio y del actual Ministro de Obras Públicas bonaerense, Leonardo Nardini.

OTRO TEMA

AySA cuenta con 11 obras activas en el municipio con la finalidad de seguir expandiendo sus redes, brindando a más de 39 mil vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas el acceso al agua potable y saneamiento cloacal, servicios esenciales para el cuidado de la salud y una mejor calidad de vida.

“Tengo 10 años de experiencia en el ámbito municipal, por lo tanto hay que hacer red. Hay que hacer red, si hay algo que sabemos hacer las mujeres es construir redes, redes que nos sostengan, que nos ayuden, que nos empujen, para de esa manera poder ir avanzando las mujeres, con los varones para llevar adelante un país, una provincia y nuestros municipios de la mejor manera”, concluyó Malena Galmarini.

