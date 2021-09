Mario Ishii, Alberto Fernández y Axel Kicillof inauguraron la Facultad de Medicina de José C. Paz

“La Argentina va a salir adelante con la educación, porque no hay otra forma. Tenemos en el país un 4% que tiene el nivel terciario, y el 96% no lo tiene, mientras que en Israel el porcentaje es al revés”, indicó el jefe comunal Mario Ishii en el acto de inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz, que queda en Héctor Arregui 501.

El intendente de José C. Paz Mario Ishii junto al presidente de la Nación Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, participaron de la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz.

En el acto, que tuvo lugar el 22 de setiembre al mediodía, a la hora de las oratorias, primeramente tomó la palabra el intendente local Mario Ishii, quien aseguró que la Argentina “va a salir adelante con la educación, porque no hay otra forma”.

“Tenemos en el país un 4% que tiene el nivel terciario, y el 96% no lo tiene, mientras que en Israel el porcentaje es al revés”, dijo el jefe comunal.

“La Argentina debe apoyar la educación fuertemente”, indicó Ishii, quien también afirmó que está trabajando con el Ejecutivo nacional para hacer un parque industrial en José C. Paz.

“A decir verdad, la gente en los barrios se ha quedado sin trabajo, está pasando hambre, la está pasando mal y el Municipio está conteniendo de todas las formas”, subrayó.

Asimismo, agradeció a las autoridades nacionales y provinciales “la vacuna, que tanto cuestionaron y que llegó a José C. Paz, que tiene casi 300 mil personas inoculadas”.

En otro tramo de su alocución, Ishii se refirió a los medios de comunicación y les pidió que “tengan piedad del pueblo”.

Sobre los cuestionamientos que algunos medios de comunicación hacen sobre la figura presidencial, Ishii afirmó: “Aflojen, déjenlo gobernar, hubo una pandemia, la vacuna no la fabricamos en la Argentina, las tuvimos que comprar”.

En otro orden, apuntó a la oposición al señalar que “no tienen que golpear a los que están gobernando para ver si pueden subir, la gente los rajó, hace dos años”.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que “el neoliberalismo destruyó y la pandemia mató”, y expuso que, a partir de ahora, es tiempo de “renacimiento y reconstrucción” de la provincia de Buenos Aires, “con derechos, educación, alimento, producción y trabajo para cada uno”.

“Este Estado está al servicio de los que más lo necesitan”, sostuvo Kicillof, quien reconoció que “José C. Paz es uno de los tantos distritos donde faltan muchísimas cosas todavía”, admitió que “son dolores cada una de esas postergaciones y ausencias”, pero destacó que “Mario Ishii decidió que la educación libre y gratuita para el pueblo no podía faltar más. Y por eso se hizo esta obra”. Es por ahí; no con palabras sino con hechos e inversión”, continuó el gobernador.

“El 85% de los estudiantes de la Universidad de José C. Paz y el 90% de los de las demás universidades del conurbano son primera generación (de universitarios)”, graficó Kicillof.

Luego, razonó que “los sectores vulnerables van a la universidad, pero la universidad tiene que ir a los sectores vulnerables, ser accesible, gratis y para todos y todas”.

“Esto les permitirá crecer, progresar y tener profesiones necesarias para la provincia”, expuso y concluyó: “Como el resultado de la vacunación en el país, estamos dando vuelta la página de la pandemia. Este edificio y sus 35 mil estudiantes nos muestran cuál es el camino después de la pandemia”.

Finalmente, tomó la palabra el presidente de la Nación Alberto Fernández , quién señaló: “No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad. Hay que mantener en pie la educación pública. La educación es un tema central”.

El presidente afirmó que hará todo lo necesario para que “la educación llegue a cada argentino y a cada rincón del país”.

Hubo margen para algunas expresiones políticas. En este sentido, el primer mandatario nacional defendió la flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus, y dijo que “ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores en otros tiempos”.

“Podemos ir poco a poco recuperando nuestra cotidianeidad; eran medidas que pensábamos tomar antes, en función de la situación epidemiológica”, explicó.

El lugar inaugurado (de 20.370 metros cuadrados cubiertos), en su planta baja alberga 94 aulas de gran tamaño, sector de morgue o aula de técnica con conexión propia al exterior y baños.

En la planta alta, mientras tanto, se distribuyen siete laboratorios que se utilizarán para Investigación Micro, Química Orgánica, Enfermería, Fisiología, Nutrición, Terapia Intermedia, Paro cardíaco y Medicina Complementaria, Simulación y Microbiología.

El establecimiento también posee un auditorio con capacidad para 500 personas y sectores de posgrado e investigación, y de coordinación médica, oficinas y aulas varias, portería, sala de profesores, oficinas de alumnos, de contabilidad, de recursos humanos, un departamento de gestión de calidad, un departamento de psicología, biblioteca y hemeroteca, y un sector de bar.

(*) La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz, queda en Héctor Arregui 501, y asistieron al acto de inauguración el jefe Gabinete Juan Manzur; el diputado nacional Máximo Kirchner; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Educación Jaime Perczyk; la directora general de Cultura y Educación Agustina Vila; el secretario General de Gobierno Federico Thea; el rector de la casa de estudios Darío Kusinsky; el jefe de Gabinete de la provincia Martín Insaurralde; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial Leonardo Nardini; los intendentes Fernando Moreira (San Martín), Julio Zamora (Tigre), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar); Gustavo Menéndez (Merlo); Mariel Fernández (Moreno); Andrés Watson (Florencio Varela); Fernando Espinoza (La Matanza); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez); Damián Selci (Hurlingham), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Facundo Diz (Navarro).

También formaron parte de la actividad los ministros de Obras Públicas Gabriel Katopodis; de Trabajo Claudio Moroni, y de Transporte Alexis Guerrera; el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello, y las titulares de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, y de Aysa, Malena Galmarini, entre otros.

(*) Fuente: TELAM