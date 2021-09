El Móvil de Hisopados Municipal de San Fernando sigue recorriendo y realizando testeos en todo el distrito

Semana tras semana, la nueva unidad móvil llega a distintos puntos de la ciudad realizando testeos rápidos de coronavirus de forma gratuita a los vecinos de San Fernando.

La nueva unidad móvil de hisopado que sumó San Fernando a su sistema de salud municipal, recorre de forma itinerante el distrito para acelerar los testeos rápidos de COVID-19 y se complementa con el Centro de Hisopado Municipal instalado en el Polideportivo Nº 6, ubicado en Quintana y Francia, que funciona de lunes a domingos de 8 a 20hs.

En esta oportunidad, el Secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, expresó: “Seguimos recorriendo la ciudad con el móvil de hisopado, esta semana vamos a estar en Plaza Mitre hasta el sábado 18 de septiembre de 9 a 14hs. Una buena noticia para la población es que de los 220 hisopados que realizamos ayer no hubo positivos, por eso creemos que la vacuna es importante. Tenemos tres vacunatorios instalados en la ciudad donde los vecinos se pueden acercar: Unión Ferroviaria, Centro Universitario Municipal y el Polideportivo Nº2”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Para la unidad móvil tenemos asignados dos administrativos y dos profesionales de la salud que llevan el control de los hisopos y en 20 minutos se obtiene el resultado. Testeamos a todo aquel que sea vecino de San Fernando porque sabemos que es la mejor forma de controlarnos y poder combatir esta pandemia. Por más que tengamos las vacunas, tenemos que seguir usando tapabocas, higienizándonos las manos y ventilando los ambientes. Así todos juntos vamos a seguir combatiendo a esta pandemia”.

Los sanfernandinos que hicieron uso del nuevo servicio también opinaron. Por ejemplo, Mariana comentó: “Me acerqué porque tenía síntomas y me hisoparon rápido, en 15 minutos me dieron el resultado. Me parece un servicio muy cómodo y accesible para todos”.

Por último, el vecino Santiago manifestó: “Excelente idea, vivo a unas cuadras, me enteré y me acerqué para sacarme la duda. Las profesionales me atendieron muy bien. Felicito a San Fernando por esta iniciativa”.

Los vecinos se podrán informar del recorrido semanal ingresando a las redes sociales del Municipio de San Fernando.

