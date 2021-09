Vuelve la feria de discos de vinilo para los amantes de la música

El sábado 25 de septiembre, de 12 a 19 hs, la plaza Hipólito Yrigoyen será sede de la Feria de Coleccionismo Discográfico y Afines. Con entrada gratuita, habrá puestos de casetes, CD’s, bandejas, indumentaria, libros y charlas.

El Municipio de San Isidro invita a los vecinos a participar de la 5ta Feria de Coleccionismo Discográfico y Afines. Con entrada gratuita, la feria se desarrollará de 12:00 a 19:00, el sábado 25 de septiembre, en la plaza Hipólito Yrigoyen (Av. Centenario y Roque Sáenz Peña, San Isidro).

La iniciativa de la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro, a través de la Casa de la Juventud local, y en colaboración con la productora Orejas Abiertas, busca incentivar la cultura musical. Se podrá comprar o canjear vinilos, casetes, discos de rock, punk, pop, hard rock, grunge, reggae o cumbia y además habrá DJs en vivo.

“Esta feria celebra una forma distinta de relacionarse y experimentar la música, a partir de una importante oferta de vinilos que en muchos casos son verdaderos objetos de culto. Una jornada para grandes y adolescentes, y para nuevas experiencias musicales y pasarla más que bien y en comunidad buceando en bateas”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

La cita contará con una veintena de puestos, como La Casita Records, Texas Vinyl Store, Rock & Roll Radio, Be Irish Records, Malevo Records, Off the Records, Sopa Fría Discos, Tienda Catch, Goyen, Rocket Discos y otros, y será ideal no solo para los amantes de los vinilos. También habrá espacio para CD’s, cassettes, DVDs, Blu Rays y VHS, se incluirá a los buscadores de magazines, posters, remeras, libros y demás memorabilia musical.

Además habrá música para acompañar la tarde, tocará el DJ Sergio Rotman (Los Fabulosos Cadillacs), DJ Nina Misterio, Dj Hunters, Diggin’ Delights Crew, Dj Goyen y Cuchodub, entre otros.

“Luego de la experiencia de febrero de 2020, en el marco de Parador Konex en San Isidro, estamos con muchísimas ganas de volver a montar esta feria que ya se ganó un lugar entre los coleccionistas de la zona norte y muchos otros sitios. Un evento que no para de crecer, que la gente reclama, espera y ya lo tomó como propio”, expresó Esteban Cavanna, director de Juventud de San Isidro.

En caso de lluvia, el evento pasará al día siguiente. Para más información ingresar en cultura.sanisidro.gov.ar.

