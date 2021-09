Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Hoy siento la necesidad de transcribirles una parte del texto “La disponibilidad perfecta” del libro “La Existencia Auténtica”, de Ignace Lepp.

El existente autentico no está condenado, felizmente, a una vida limitada

Para el existe la posibilidad de ser simultáneamente comprometido, fiel y disponible. La disponibilidad, lejos de oponerse a las actitudes existenciales activas, es una de ellas y no puede sino aumentar la eficacia de esos otros comportamientos existenciales, como la elección, el compromiso, la fidelidad.

El hombre no es, como tampoco lo es ninguna otra realidad creada o contingente, un todo que se baste a sí mismo o que, a lo sumo, pueda considerar a los demás seres como instrumentos puestos a su servicio.

La elección fundamental, por la cual se asume a sí mismo, no la efectúa únicamente en función de su yo aislado. Su compromiso y su fidelidad son para el medios con que afirmar y exaltar la soberanía de su yo. Forma parte integrante de una jerarquía de seres; se inserta en una comunidad de personas.

En nuestro universo no existe ser alguno que pueda realizar su fin o su vocación como no sea abrazando la función que le ha sido confiada en relación con todos los miembros de la comunidad universal, inclusive de la comunidad cósmica.

Para los ‘ordenes’ inferiores de la jerarquía de los seres, parece que toda su vocación consiste en el cumplimiento de su función con respecto a los órdenes superiores.

El caso del hombre, en razón de su doble naturaleza, es más complejo.

El hombre tiene, primeramente una función muy precisa con respecto a todo lo que es inferior a él, es decir, con respecto a todos los seres naturales.

Esta función no consiste solamente en servirse de ellos, mas también, si no en mayor medida, en ponerse a su servicio.

Efectivamente, ya hemos comprobado que solo por mediación del hombre puede el orden natural hallar su unidad intencional, adquirir un sentido y una justificación, realizar su fin.

El hombre no tiene derecho a hurtarse a dicha función, por ejemplo, por orgulloso desden hacia la naturaleza. No tiene derecho a tratarla como si no fuera nada; su actitud hacia ella debe ser la de un soberano magnánimo que viera en todos sus súbditos amigos y familiares de los que es responsable ante Dios. Debe experimentar por todos esos seres – por ínfimos que sean en sí mismos – un auténtico respeto.

San Francisco de Asís, que amaba a todas las criaturas como a hermanos y hermanas, debe servirnos como ejemplo que el existente autentico se complacerá en imitar.

Más importante todavía es la función que debe ejercer el hombre con respecto de los demás seres humanos. Ya he hablado de la fundamental solidaridad de todos los hombres, de la íntima trabazón de sus vocaciones.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de sentirse realmente responsable de todos, encargado de la ascensión de cada uno de sus hermanos humanos. Ningún ser humano, menos aún que los seres naturales, podría ser considerado como un simple instrumento al servicio de otros.

Somos todos miembros de un mismo equipo de constructores de la Ciudad de Dios.

Esta Ciudad no será construida por el esfuerzo, así sea heroico, de cada uno, sino por el empeño común del equipo. De la fuerza y de la cohesión de este depende el triunfo final. Ni un solo ser humano es indiferente o inútil para la realización de mi vocación.

En todo hombre que encontramos en la calle, debemos ver a un hermano que nos es necesario y al cual somos necesarios. No se trata solamente de una actitud de sensibilidad, sino de una profunda convicción de orden metafísico.

El hombre es principalmente una función con respecto al Eterno con respecto a ese Todo al cual todo ser particular se refiere. En cierto sentido, no somos más que eso y no adquirimos sentido en la medida sino en la medida que llenemos esta función.

El hombre es servidor del Absoluto no solo porque quiere consertir libremente en serlo, sino que tal es, en rigor de verdad, su esencia metafísica. Su vocación, su elección, su compromiso, su fidelidad, su libertad, son para él otros tantos medios que le permitirán convertirse en un servidor perfecto. Su servicio consiste en trabajar con Dios en la obra de Dios.

Ninguna de esas tres funciones del hombre, o más bien, ninguno de esos tres aspectos de la única función del hombre, es algo sobrepuesto o accidental a su yo constituido, sino la naturaleza misma de su yo.

Toda voluntad y toda práctica de solipsismo reducen al ser humano a una condición infrahumana, lo hacen salir del orden de que forma parte, le quitan finalmente toda posibilidad de ser auténticamente hombre.

No llena su función, no es un servidor bueno y fiel si no se abre cuan perfectamente es posible, a todos los seres naturales, a sus hermanos humanos y a Dios. La disponibilidad, tal como la entendemos nosotros, no es otra cosa que este abrirse, este acoger a todos los demás.

