“Hablar de producción y no hablar de baja de impuestos es slogan de campaña”

(*) Por Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA)

Hablar de producción y no hablar de baja impositiva, no hablar de mejorar el clima de negocios y la posibilidad de que los comerciantes y emprendedores no se fundan, es slogan de campaña.

Los sectores productivos estamos muy molestos y dispuestos a tomar reacciones más enérgicas cuando se terminen las PASO para no estar comprendidos dentro de ninguna movida política partidaria.

Como presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, escucho al presidente de la Nación hablar de producción, al gobernador de la provincia de Buenos Aires hablar de producción, al jefe de gobierno de la ciudad de CABA hablar de producción, a todos los candidatos en campaña hablar de producción…

Hoy la política tiene una visión de creer que porque hace declaraciones en los medios y dice Pymes y Emprendedores, todo el país se va a normalizar. La realidad es que si vamos concretamente a mirar los números, hay más de 180 impuestos en la República Argentina que afectan a la producción.

Es una locura pensar que por un subsidio que le dan a una Pyme, o por un crédito blando, o un plan para contratar personal, con eso se resuelve el problema.

Foto: ‘Noticias & Protagonistas’