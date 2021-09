El Municipio de Tigre celebró el Día de la Industria con foco en el empleo y la reactivación económica

El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora recibieron a los referentes del sector productivo local en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Norte en Benavídez. El jefe comunal destacó las medidas de alivio fiscal destinadas a las empresas durante la pandemia y las facilidades para generar nuevas inversiones.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora y autoridades del Municipio, recibieron en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Norte ubicado en Benavídez a los principales referentes del sector productivo local, en el marco del Día de la Industria.

Al respecto, el jefe comunal afirmó: “Compartimos esta fecha especial con empresarios de Tigre, mirando hacia un futuro esperanzador de mucho trabajo conjunto. Durante esta pandemia implementamos normativas que tienen que ver con el alivio fiscal y con que aquellas empresas que se instalen en Tigre y edifiquen menos de 2.000 mts cuadrados, no paguen derechos de construcción; y que las empresas con mayor cantidad de mts cuadrados paguen el 50% de esos derechos. Más firmas en el distrito representan nuevas inversiones y la generación de puestos de trabajo para nuestra comunidad”.

El intendente también enumeró las mejoras que se llevan adelante en las vías de acceso a los polos industriales del distrito. En ese sentido, destacó la puesta en valor de los tramos que van desde el túnel de Henry Ford hasta el Hospital de General Pacheco y desde el puente de esa localidad hasta el puente de El Talar; además de un nuevo acceso desde el puente Taurita.

En tanto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Desde el Concejo Deliberante impulsamos distintas ordenanzas que llevaron alivio a las empresas durante la pandemia. Queremos agradecerles el trabajo que han sostenido en esta etapa y su compromiso con la comunidad, colaborando en muchas oportunidades con merenderos y comedores”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, puntualizó: “En el Municipio tenemos una política muy clara de generar aliados estratégicos para potenciar el crecimiento de Tigre. Hoy todas las empresas que invierten en el distrito son fundamentales y es importante poder reconocer la tarea que realizan y la relevancia que tienen para el desarrollo de la ciudad”.

Entre las políticas que lleva adelante la gestión local para colaborar con el sector productivo, Mansilla destacó el programa de empleabilidad municipal, que canaliza la demanda de las empresas de empleos puntuales, ofreciendolos a los vecinos y vecinas de Tigre que se encuentran en búsqueda laboral.

Durante el evento, el gerente de Relaciones Institucionales de Volkswagen, Patricio Sesti, comentó: “Queremos agradecer la invitación del Municipio para participar de este evento, nos volvimos a reunir y estamos muy contentos”. La empresa se encuentra implementando una inversión de 50 millones de dólares en una nueva planta de pintura y en la fabricación del modelo “Taos”; ambas producciones con una perspectiva de desarrollo sustentable. “Esta es nuestra forma de participar, seguir activos y mirar hacia adelante dentro del Municipio, que es un socio estratégico para nosotros”, finalizó Sesti.

Carlos José Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford, también participó del encuentro y señaló: “Es un día muy especial para todos los que formamos parte de la industria nacional. Estoy muy agradecido con el Municipio por su constante apoyo”. Además, resaltó el proceso de fabricación de la nueva generación del modelo Ford Ranger en la planta de General Pacheco, que implica una inversión de 580 millones de dólares.

Hacia el fin del encuentro, Patricio Daschuta, gerente de Asuntos Públicos de Mondelez, indicó: “Fue un encuentro muy interesante porque nos dio la chance de poder volver a reunirnos con el Municipio y otras empresas. Hace más de 30 años que estamos radicados en Tigre, brindando empleo a muchos vecinos del distrito. El diálogo con las autoridades del gobierno local siempre es bueno y fructífero, y esperamos seguir en esta senda”.

Acompañaron el encuentro: el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Mantelli; el concejal Javier Parbts; el secretario de Gobierno, Mario Zamora; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; la secretaria de Turismo, Florencia Mosqueda; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Igualdad, Cecilia Ferreira y la directora general de Desarrollo Económico, Natalia Cazzola.

También participaron representantes de: Aceros FB, Best Sox, BodyHealth Group, Cabelma, Chamical Compactación, Colores especiales, Cookmaster, The Edge Sport, Gamar, Gruas San Blas, Ice Cream, Ipar Plásticos, Liplast, Mepano, Merplast, Mola Construcciones, Mondelez, Multicontrol SA, Parque Panamericana 29/31, Piero, Productos de Campo Mieleses, Rever Pass, Rutatlántica, Grupo Podestá, SAS Automotriz, Scame, Solvi, Sturla Viajes, Torrepueblo, Tubo Market, Urionagüena, Volkswagen, Walmart, Yaguar, CACIT y Grupo Almar.

