Les Luthiers: Tributo a uno de los grupos más exitosos del humorismo

Escribe: Iván Goldeszer

Queridos integrantes de Les Luthiers, aunque sé que algunos ya no están físicamente:

Muchas veces pensé en si debía hacer o no una carta hacia ustedes, no me animaba, no podía congeniar las palabras que me permitieran describir aquello que, de una forma u otra, me provocaban cada vez que los vi, tanto en escena como en un reportaje. Y sinceramente tampoco sé si voy a poder ser capaz de lograr transmitir en esta simple publicación lo que quiero decirles a la perfección, pero bueno, lo voy a intentar de todas maneras.

Gracias. Gracias por permitirme crecer junto a ustedes, por alegrarme aun cuando pensé que nada podía hacerlo, por haberme permitido disfrutar de sus shows en vivo tanto en directo como a través de las ediciones en DVD. Gracias por dejarnos verlos envejecer de una manera tan divertida y natural. Gracias por mantener cuerda a más de media Latinoamérica desde 1967 ¡Y por ayudarnos a mantenerla así por mucho tiempo más!

Gracias de nuevo por ser como son y mostrarnos que, a pesar de que el cuerpo por diferentes razones les haya exigido, nos hayan sorprendido volviendo a aparecer en escena una vez más.

Gracias: Carlos Núñez Cortés por tus manos mágicas, las cuales me acercaron a otros géneros musicales como el Blues y el Jazz, por mostrarme la importancia de la música en una película muda, por sorprendernos en cada show con los increíbles instrumentos informales que caracterizan al grupo y por estar a cargo de la elaboración de los DVD’s, los cuales gracias al subtitulado permiten que mi hermana (quien es hipoacúsica), entienda muchos chistes más de los que están a su alcance.

Gracias: López Puccio por darle la mayoría de las letras al conjunto y por sorprenderme como el excelente músico y director de orquesta que sos y por “prevenirme ante el desenfreno y ayudarme a corregir el rumbo”.

Gracias: Jorge Maronna por entre otras cosas alentarme a construir mi propia Guitarra Dulce (pendiente todavía), como también por haber dejado la carrera de Medicina y sacarnos de esta forma miles de carcajadas.

Gracias: Ernesto Acher principalmente por haberme permitido intercambiar algunas palabras por mail contigo, por despejarme la duda de por qué ‘La Gallinita dijo Eureka’, gracias por Don Rodrigo, por tu arte, por tu excelencia musical y por seguir cerca del grupo a pesar de vuestra separación, gracias por haber estado en la Expo Les Luthiers.

Gracias: Marcos Mundstock por ser un barítono extraordinario y por dejarnos verte tocar el gom-horn en varias ocasiones. Gracias por tus inolvidables introducciones a la gran mayoría de las obras del grupo, por hacer el “doblaje simultaneo al francés” en ‘El Regreso del Indio’, por tu excelente actuación en películas y entre otras cosas por tu narración en Don Rodrigo Díaz de Carreras.

Gracias: Daniel Rabinovich por ser “el payaso del grupo”, por ser increíblemente graciosos por tu impresionante modulación e improvisación en obras como ‘El Merengue’ y en la carta que ‘leía’ Marcos en Lutherapia.

También por mostrarme que la salud no es excusa para hacer lo que a uno le gusta. Gracias por lucirte como siempre en la función que vi el 13 de enero del 2013, y por ser como sos.

Por mucho tiempo consideré imposible que les pueda hacer llegar de alguna forma una carta o algo para expresar mi gratitud y agradecimiento hacia alguno de ustedes, pero luego de haber visto como una de sus fans les entregó un muñeco con forma de “pescadito”, creo que no es imposible que este mensaje les llegue.

¡Gracias de corazón!

