Julio Zamora inauguró la senda aeróbica “Radio Nacional”, el espacio público N°60 renovado por el Municipio de Tigre

El intendente, junto a la concejala Gisela Zamora, presentó la obra realizada en Troncos del Talar, que comprende 400 mts sobre Lisandro de la Torre, entre Azul y Camino Bancalari. Incluye juegos aeróbicos, nueva iluminación, mobiliario urbano y dársenas de estacionamiento.

En Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, encabezó el acto de inauguración de la senda aeróbica “Radio Nacional”. Se trata del espacio público N°60 renovado en la gestión del jefe comunal y consta de 400 mts de obra sobre Lisandro de la Torre, entre Azul y Camino Bancalari. Cuenta con 12 juegos aeróbicos para la práctica del deporte al aire libre, 40 luminarias led, 16 bancos, nuevos cestos de residuos, dársenas de estacionamiento y trabajos de parquización.

“La puesta en valor del espacio público hace que cambien muchas cosas, como la transitabilidad, la iluminación y la posibilidad de que vecinos y vecinas puedan disfrutar de actividades deportivas. Ya son 60 las intervenciones que hemos realizado y vamos a seguir trabajando para que cada lugar del distrito esté lleno de vida como el que hoy presentamos. Este es el Tigre que queremos, el que promueve el encuentro de la comunidad con espacios de calidad, para niños, niñas y adultos”, sostuvo el intendente.

Durante el acto de apertura, las autoridades presentes participaron del tradicional corte de cinta que dio por inaugurada la senda. Además, descubrieron una placa con el nombre del lugar, así como un banco rojo en conmemoración de todas aquellas víctimas de femicidios y violencia de género. También se plantó un lapacho junto a vecinos y vecinas del barrio, como símbolo de crecimiento de la comunidad.

Por su parte, la concejala Gisela Zamora afirmó: “Vivimos la renovación de este espacio con mucha alegría. Es un lugar que estaba muy desaprovechado y oscuro y que muchos vecinos transitaban; y hoy con esta intervención que ha hecho el Municipio lo recuperamos y se ha convertido en una nueva senda aeróbica para el disfrute de todos y todas”.

Dentro del proyecto de remodelación y modernización de espacios públicos, el gobierno local ha construido las siguientes sendas aeróbicas: Capozzo Guerrero y Páez Vilaró en Tigre centro; Aires del Prado, Ercilia y Reimers en Benavídez; Paseo Costero en Rincón de Milberg; Almirante Brown en El Talar; O’Higgins en General Pacheco; Callao en Las Tunas; Avenida Groussac y Perú; la “Abuelas de Plaza de Mayo” en La Paloma; Cerviño entre Donato Álvarez y Aráoz, en Las Tunas; Avenida del Trabajo en el barrio Aviación de Don Torcuato; y “Bernado O’Higgins de General Pacheco.

“Me parece buenísimo que hayan puesto en valor este lugar que es súper grande. Lo dejaron hermoso y muy iluminado, algo que nos va a brindar más seguridad al momento de caminar por la zona. Estoy muy contenta”, comentó Érica Albornoz, vecina del barrio. En tanto, Waldemar Artuche, también vecino de la zona, dijo: “Es muy importante que el Municipio se encargue de poner lindos espacios como estos, que antes no eran utilizados y la gente no podía aprovecharlos. Ahora es distinto, quedó hermoso para el disfrute de todos. No hay que caminar más por el barro y además tiene buena iluminación”.

