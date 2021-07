Apoyo varios proyectos en danza

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Junto con quienes solo quieren al país y ayudar solidariamente, apoyo plenamente el proyecto ‘pancitas llenas’ que se va a convertir en Ley con el aval de todos.

La propuesta contempla proveer de alimentos a 20.000 comedores comunitarios, con una dieta equilibrada en nutrientes.

También acompaño la lucha contra el Cáncer Infantil y apoyo la Ley Oncopediátrica nacional.

Además, apoyo plenamente la Ley de nacionalización del Litio. Nuestro oro blanco de gran potencial en el presente y en el futuro debe quedar como todo recurso y reserva natural en manos del pueblo argentino.

En tren de reuniones…

Días atrás, mantuve una reunión con el Secretario Gremial Nacional de la Unión Obreros y Empleados Plásticos Juan Carlos Murua, en su sede central. Departimos sobre la realidad nacional, sindical y laboral. Sobre los programas de capacitación y formación permanente así como el reciclado y los planes de sustentabilidad. Le obsequié uno de mis libros: ‘La Oración del General Juan Domingo Perón en el Congreso Eucarístico de Rosario 1950’.

También estuve con el Secretario de Gobierno de José C. Paz Claudio Simón Pérez; con Mayra Arena (politóloga y militante social, operadora comunitaria); la Dra. Macarena Alonso (periodista, comunicadora y abogada laboralista); y con el Dr (HC) Alejandro D’ Alessandro fundador y director de ‘Acción de Paz’ y Presidente de la ONG ‘Acción para la Paz Exosocial’ quien, por convenio con el Ministerio de Acción Social provee a toda una red de comedores y merenderos.

Por último, quería compartir con los lectores la distinción que he recibido de la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo quienes me nombraron ‘Embajador Itinerante’; como así también el reconocimiento que me han hecho desde la Unión Mundial de Poetas Escritores de México y el Mundo.

