Comenzaron los juegos bonaerenses de natación

Bajo estrictos protocolos sanitarios, arrancó la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2021. Las pruebas se realizan en el Campo de Deportes Nº 1 de Beccar.

El viernes pasado, comenzaron los Juegos Bonaerenses 2021 de natación en San Isidro. El Campo de Deportes Nº 1 es la sede de las distintas categorías de este deporte en la etapa local.

La directora de Deportes del Municipio, Marta Chitti contó que se disputan diferentes estilos: pruebas de 50, 100 y 200 metros; 100 metros de espalda; 100 metros de pecho; y 100 metros de mariposa. “Es muy lindo que los chicos puedan volver a competir y disfrutar de esta competencia en forma presencial”, expresó Chitti.

Entre los principales beneficios que aporta la práctica de esta actividad, explicó que se involucran la mayoría de los grupos musculares; se mejora la respiración y la resistencia; y se reduce el estrés.

Tras finalizar su prueba, Bautista Pérez comentó: ¨Hace 4 años empecé natación, me gusta estar en el agua, nadar, competir, me hace sentir bien y vivo. Les agradezco a mis papás que me apoyan a la hora de venir al campo de deportes a nadar¨.

Los deportes que se desarrollan en forma presencial son: ajedrez, atletismo, básquetbol, beach vóley, fútbol, fútbol tenis, natación, tenis, tenis de mesa, handball, hockey seven, futsal, entre otros.

En esta edición, entre todas las disciplinas participan unos 500 sanisidrenses entre las categorías de adultos mayores, jóvenes, cadetes y menores.

Luego de esta etapa local, los trabajos seleccionados en primer puesto, así como los ganadores de cada deporte, pasarán a competir en el nivel regional del torneo.

Clasificados para la etapa regional en natación:

– Pecho varones Sub-14 – Fontalvo Ferreira Adrian, 200 mts.

– Libre varones Iaconis Matias, 50 mts.

– Libre mujeres Sub-14 Fuentes Victoria, 100 mts.

– Espalda mujeres Sub-14 Villarroel Jazmin.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich