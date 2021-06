‘El Cuarteto de Nos’, un repaso de su historia

(De la radio casera, a los Grammys Latinos)

Escribe: Iván Goldeszer

‘El Cuarteto de Nos’ es una banda uruguaya cuyas canciones, cargadas de humor ácido, lograron la mezcla perfecta de rap, rock y pop.

A lo largo de la historia, tuvieron sus altibajos, pasando desde juicios y censuras, hasta los discos más vendidos en la historia de Uruguay.

El nacimiento

La idea de formar el conjunto derivó de un viejo juego que tenían los fundadores de la banda, los hermanos Roberto y Ricardo Musso, en el cual solían grabar pequeños programas de radio transmitiendo ‘las noticias’ de la ficticia ciudad de Tajo.

Las irreverentes noticias que contaban fueron el resultado de las primeras canciones que compusieron los hermanos, junto a Santiago Tavella.

Gracias a varias presentaciones en vivo en teatros ‘under’ del ambiente universitario de Uruguay, en 1984, se unen al baterista Alvin Pintos y graban su primer disco en conjunto con Alberto Wolf.

El poco éxito que alcanzó este mismo, sin embargo, fue el motivo principal que el conjunto, ya bautizado como ‘El Cuarteto de Nos’, usó para lanzar en 1986 su segundo disco, titulado Soy una arveja.

Sin embargo, la verdadera popularidad fue alcanzada recién en 1994 y con su cuarto disco.

Otra Navidad en las trincheras fue aceptado por el público y la prensa prácticamente desde su lanzamiento, logrando así llegar a un cuádruple disco de platino y lograr convertirse en el disco más vendido de Uruguay hasta la actualidad.

La ya mencionada popularidad que este disco alcanzó vino de la mano de la inmensa creatividad de su compositor principal, Roberto Musso, y las letras ácidas, sarcásticas y políticamente incorrectas que el CD contenía.

Algunos de los mayores éxitos fueron: Será sólo un rumor, Soy un capón y Me agarré el pitito con el cierre.

El grupo empezó a tomar en broma el éxito que alcanzó y, sabiendo que su éxito podría ser (o no) pasajero, lanzaron en 1995 el disco titulado Barranca abajo. El mismo no pasó desapercibido pero no logró la fama de su predecesor, sin embargo, los temas más recordados son Vino en mi jeringa y Barranca abajo.

Llega la polémica

En 1996, ‘El Cuarteto’, lanza El Tren Bala, cuyo primer tema causó un gran revuelo; El día que Artigas se emborrachó fue llevado a juicio ya que el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay entendió que se estaba difamando al prócer nacional, Artigas. Finalmente, aunque el juicio fue desestimado, el disco fue censurado en los medios y prohibida su venta a menores de 18 años. Para el conjunto, esto derivo en un desmedro de la popularidad que ya habían alcanzado; por lo tanto, con dos años de descanso, lanzaron Revista Esta, CD en el cual cada tema representaba una noticia que parecía sacada de una revista sensacionalista. A pesar del ingenio, el disco no logra mantener un ritmo lineal y pasa a la historia.

Cortamambo, en el 2000, siguió los mismo pasos que sus últimos dos lanzamientos. Buscando generar ellos mismos la polémica, temas como Maten a las ballenas, Cristo te odia, No somos latinos y La guerra de Gardel, son los más virales que sacaron en esta edición, junto a Me amo. Su objetivo era encontrar polémica y la consiguieron, pero no por parte de los temas, sino debido a la partida de uno de sus miembros y fundadores, Ricardo ‘Riki’ Musso; quién volvería nuevamente al conjunto luego de ser convencido por su hermano.

Hasta este punto, ‘El Cuarteto de Nos’ era producida y mantenida por sus propios miembros, pero no fue hasta 2004, cuando lanzaron, de la mano de Juan Campodónico, un CD haciendo una remake de sus mejores temas, titulado como la banda misma, El Cuarteto de Nos.

Habiendo cambiado de productor, de la mano de Campodónico lograron el primer gran éxito colectivo de la banda. Por fin lograban tener un sonido lineal, a pesar de lanzar 15 remasterizaciones de sus anteriores temas aunque esta vez con un sonido más ‘rockero’ que en sus versiones originales. También lanzaron tres temas nuevos: No quiero ser normal, Fui yo y Hay que comer. El Cuarteto de Nos los vuelve a poner al conjunto entre los más escuchados y, en un entremedio con la fama y la polémica, logran expandirse por primera vez fuera de Argentina y Uruguay; realizando las primeras giras por otros países sudamericanos.

La Trilogía del éxito

Raro fue, en 2006, su primer gran disco. Musicalmente siguió la línea del anterior CD aunque con una variación en las letras, comenzando a ser más largas y rapeadas, con juegos de palabras llevados hasta lo obsesivo y letras, que si bien son sarcásticas y ácidas, son más verosímiles, serias y reflexivas que en sus discos anteriores. Los nuevos hits y en parte vigentes del grupo son Yendo a la casa de Damián, Nada es gratis en la vida, Invierno del ‘92 y Así soy yo.

Aunque todo parecía risas y tranquilidad por la inmensa fama ya lograda, después de presentarse en grandes festivales internacionales como lo es, por ejemplo, el Pepsi Music, acá y, en medio de la producción de Bipolar (el nuevo trabajo del conjunto) pierden definitivamente a ‘Riki’ Musso quien vuelve a tener diferencias artísticas con los demás integrantes y abandona el conjunto.

El bajista de la banda Santiago Tavella, declaró: “El Cuarteto de Nos no se separa, pero Riki Musso se va”.

Bipolar sigue nuevamente la línea que Raro y El Cuarteto de Nos habían trazado, las letras en este disco se meten de lleno en el género Rap y no cuentan historias, sino que describen personalidades muy fuertes (de ahí el título). Este es el primer disco que tuvo un fuerte impacto en la Argentina ya que fue el primero en comercializarse en el país. Los temas Bipolar, Miguel gritar, El hijo de Hernandez y Mi lista negra son los más populares y los únicos de este disco que forman parte del vigente set-list de la banda.

Con la partida de Riki en medio del lanzamiento del CD, se incorporaron a la formación de la banda los músicos Santiago Marrero y Gustavo Antuña, que ayudaron a los tres originales ‘restantes’ a producir Porfiado en el 2012.

Según Roberto Musso Porfiado completa la trilogía que comenzó con Raro y continuó en Bipolar, pero tiene vida propia. “Es lo mejor de Raro y Bipolar pero modernizado; los personajes del disco son obsesivos, con objetivos entre ceja y ceja, pero además tercos y negativos de una manera inocente, con letras mucho más ambiguas, son raps menos largos y más cantados, exploran lugares nunca pisados por la banda hasta ese entonces como el lado emocional”, dijo.

Este disco fue producido en Los Angeles, siendo el primero de sus CDs que no fue realizado en su totalidad en Uruguay y el primero que llegó a Europa (España). Hablando del sonido, se hace el balance entre lo electrónico, el pop, y lo rockero, llevándolo al nivel de los tiempos actuales (hasta se animaron con un estribillo con un exagerado auto-tune).

Debido al gran éxito acumulado y la inmensa fama que obtuvieron luego de intentar e intentar, a partir de Raro empezaron a llegar los premios y nominaciones. El CD Raro fue nominado a siete premios de los cuales ganó sólo uno; el tema Yendo a la casa de Damián salió elegido como el mejor tema del año.

Bipolar, por su parte, fue nominado a cinco premios y nuevamente ganó el premio al mejor tema del año, gracias a El hijo de Hernandez.

Finalmente, Porfiado ganó un gran repertorio de premios los cuales incluyen a los Grammys Latinos, los Premios Iris, los Premios Gardel y los Premios Graffiti.

Habla tu espejo

Habla tu espejo, es uno de los nuevos trabajos discográfico de la banda. Salió a la venta el 15 de octubre de 2014 producido, como sus precedentes, por Juan Campodónico y bajo el sello de Warner Music. Es el segundo CD grabado por la nueva alineación de cinco integrantes.

Este disco traza un nuevo camino en cuanto a composición de las letras y música que están guiadas hacia un lado más personal, emocional (dejando el humor atrás), y con un sonido más pop, con arreglos sofisticados encarados por un lado más melódico aunque sin dejar la verborragia y el rap en las letras.

Contiene diez temas: Cómo pasa el tiempo, El aprendiz, No llora (dedicada por Roberto Musso a su hija Federica), De hielo, Roberto, 21 de septiembre (dedicada por Roberto Musso a su madre que padece Alzheimer y a su abuela que también lo padeció.

El nombre de la canción hace referencia al día desde que lucha contra esta enfermedad, Whisky en Uruguay (versión de Santiago Tavella de la canción irlandesa «Whiskey in the jar» y quizás el tema que contiene más humor del disco), Habla tu espejo, Caminamos y Un problema menos.

Por primera vez en la historia del conjunto, aunque con su nueva formación, la banda se animó a presentarse en Argentina el día de su lanzamiento dando una firma de autógrafos a todos los que compren el disco.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...