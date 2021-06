Gustavo Posse habló con vecinos sobre la actividad comercial en San Isidro durante la pandemia

En un zoom con comerciantes y vecinos, el intendente de San Isidro junto con funcionarios detalló en qué estado se encuentra la actividad comercial respecto a la pandemia.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, explicó en un Zoom con vecinos y comerciantes en qué situación se encuentra la actividad comercial y qué medidas toma el Municipio para no detener la economía por la pandemia.

Durante toda la reunión, los participantes dialogaron con el intendente y funcionarios -Walter Pérez del área de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, y Sebastián Weinschelbaum de la Secretaría General- . Además, pudieron realizar todo tipo de consultas.

“Entendimos que la salud y la economía tienen que ir de la mano. Logramos que el coronavirus afecte lo menos posible a la industria y al comercio. Intentamos ser creativos en medio de esta situación y buscamos constantemente soluciones para que la actividad no se paralice”, aseguró el jefe comunal. Y se manifestó satisfecho por los efectos positivos que tienen los vecinos respecto a los protocolos y la conciencia social.

Para paliar los efectos económicos, en el mes de mayo, el intendente firmó un decreto que otorga una reducción del 50 % en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a establecimientos gastronómicos (bares, restaurantes, pizzerías, buffets, etc) y gimnasios en los bimestres de mayo/junio y julio/agosto. El descuento también se trasladó a los salones para fiestas.

El secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez, señaló que el Municipio nunca paró de trabajar y precisó que siempre se buscaron medidas para que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades de la manera más normal posible.

“La primera medida que se tomó fue con los jardineros para que puedan realizar su trabajo. Proseguimos con las actividades médicas, kinesiólogos, odontólogos, entre otros, que son necesarios para la población. Después se presentó el proyecto de take away plus, el autocine, logramos imponer protocolos en los gimnasios, y cerramos calles para que sean peatonales, entre otras medidas”, afirmó Pérez.

Para cerrar el encuentro, el intendente Posse aseguró que los contagios se dan mayoritariamente en la actividad social, y que no debe haber encuentros multitudinarios ni la gente debe juntarse sin tener los recaudos necesarios. “Seguimos preparados para enfrentar el futuro. La apertura económica conlleva una salud física y mental. Si todos somos responsables podemos seguir abiertos y creciendo en el tema sanitario”, aclaró.

