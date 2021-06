Síntesis de noticias de la Zona Norte bonaerense  

Resumen informativo de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Se inauguraron los primeros ‘ECO-PUNTOS’ de Malvinas Argentinas

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la concejal e Ingeniera Agrónoma, Sol Jimenez Coronel, visitó el Centro Cultural Cumelén, en la localidad de Ing. Adolfo Sourdeaux, y el Centro Cultural Astor, en la ciudad de Grand Bourg, sitios que comienzan a operar como los primeros puntos verdes de Malvinas Argentinas.

El programa “ECO-PUNTOS”, de la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes, acerca a los vecinos y vecinas del distrito la posibilidad de contar con lugares específicos a los que pueden acercar sus materiales reciclados. Los nuevos puntos verdes se podrán encontrar en establecimientos sociales, centros culturales, escuelas y diferentes lugares que quieran participar del desarrollo ambiental de Malvinas Argentinas.

La concejal Jimenez Coronel dijo: “Este programa incluye la promoción de la educación ambiental de vecinos y vecinas, para fomentar la separación de los residuos en origen, y de esa manera contribuir a la reducción de basura sin discriminar, que llega a depósitos de rellenos sanitarios”, y agregó: “Se trata de educarnos entre todos y todas a partir de la experiencia”.

En estos puntos estratégicos se recibirán reciclados secos de cartón, vidrio, papel, latas, tetrabrik, y botellas pet vacías. Además, funcionarán como centros de acopio de ecobotellas y de aceite usado vegetal. También, tendrán lugar espacios de discusión acerca de problemáticas ambientales, y talleres en donde poder aprender técnicas para el reciclado y el cuidado de los recursos naturales.

SAN ISIDRO

(*) El municipio alerta por llamados falsos para vacunarse contra el covid-19

El Municipio de San Isidro alerta sobre la existencia de llamados falsos a vecinos de parte de la Secretaría de Salud Pública para ofrecer turnos para vacunarse contra el coronavirus. Se trata de una trampa porque el plan de vacunación está a cargo únicamente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la Provincia también emitió un comunicado para alertar a la comunidad por llamados falsos a personas bajo seguimiento con el fin de estafarlas. “Se hacen pasar por operadores telefónicos del Ministerio de Salud argumentando la existencia de un bono Covid y luego solicitan el número de CBU. No existe ningún bono”, aclara el comunicado.

(*) Nuevo Ecopunto para separar residuos en plaza 9 de Julio

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inauguró un nuevo ecopunto en la Plaza 9 de julio de Martínez (Monseñor Larumbe y Necochea). Allí, los vecinos y vecinas pueden depositar de manera clasificada papel y cartón, plástico, vidrio y metal. Este ecopunto fue hecho reutilizando placas de Tetra Plac con material reciclado de Tetra Brick.

“Seguimos avanzando con nuestras políticas sustentables para cuidar el medio ambiente. Los ecopuntos son parte de esto y son una herramienta clave para generar conciencia a la hora de separar residuos”, contó Posse desde la Plaza 9 de julio.

Los otros 5 ecopuntos se encuentran colocados en el Paseo de Bicicletas (Dardo Rocha e Italia, Martínez), Paseo de los Inmigrantes (Piedrabuena y El Indio, Villa Adelina), Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar), La Horqueta (Blanco Encalada y Manuel Obarrio), y en el Bajo de San Isidro (Tiscornia y Primera Junta).

TIGRE

(*) El Municipio de Tigre llegó a las 100 mil aplicaciones de vacunas contra el COVID-19

El Municipio de Tigre llegó a las 100 mil aplicaciones de vacunas contra el COVID-19 en todo el distrito. El intendente Julio Zamora convocó a la comunidad a continuar registrándose en el programa Buenos Aires Vacunate y resaltó la labor en conjunto entre los gobiernos provincial y municipal para inmunizar a cada bonaerense.

“Estamos convencidos que en un futuro no muy lejano dejaremos atrás esta pandemia que tanto daño hizo a nivel mundial”, señaló el jefe comunal.

El Municipio de Tigre cuenta con 5 postas de inoculación en las delegaciones de Benavídez y Don Torcuato; en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar -a cargo del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)-, el Hospital Materno Infantil de Tigre centro y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco.

El trámite de inscripción a la campaña de inmunización es público, gratuito y optativo, y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil o computadora, a través de la página web: www.vacunatepba.gba.gob.ar.

(*) Tigre se incorporó al programa de Compras Públicas desde los Estados Locales impulsado por la Red de Municipios Cooperativos

El Municipio de Tigre se incorporó al programa de Compras Públicas desde los Estados Locales, una iniciativa impulsada por la Red de Municipios Cooperativos. El acuerdo fue formalizado por el intendente Julio Zamora en el distrito de San Martín junto a jefes comunales de otros municipios bonaerenses y del interior del país. El objetivo es promover la labor de las cooperativas locales para fomentar el consumo interno, el trabajo digno y una sociedad más igualitaria.

En representación de las entidades y cooperativas, participaron los presidentes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig; Cooperar, Ariel Guarco; Conarcoop, Ramiro Martínez y Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Cristian Horton.

“El cooperativismo es una herramienta esencial y eficaz para eliminar desigualdades en un mundo con cada vez mayor concentración de la riqueza. La incorporación a esta Red es un hecho importante porque se trata de cooperativas que crean trabajo para los vecinos de nuestras comunidades y generar productos de calidad para los municipios que compramos. Esto forma parte de una iniciativa del INAES, líderes cooperativistas, organizaciones y otros distritos que venimos trabajando en esto”, destacó Zamora.

Y agregó: “En el caso de Tigre, se suma ‘Creando Conciencia’ que es nuestra cooperativa insignia. Con ella venimos trabajando fuertemente en la separación de residuos en origen en nuestros hogares y muy pronto estaremos llegando a todo el municipio. Tenemos por parte de ella la certificación de todos los productos secos y eso contribuye a un distrito más verde y a generar trabajo para sus miembros”.

Además del fortalecimiento de cooperativas y el trabajo digno, la Red de Municipios Cooperativos -integrada por más de 40 distritos- promueve la agricultura familiar, en el marco de la economía popular, social y solidaria. Asimismo promueve compromisos como el desarrollo local sostenible, la educación cooperativa y el cuidado cooperativo del ambiente y la salud.

(*) Decenas de vecinos ya participan de los talleres virtuales de murga

Danzas tradicionales, samba no pé, fileteado porteño, maquillaje y percusión forman parte de la propuesta. Para inscripciones hacer click aquí. Los cupos son limitados.

El Municipio de Tigre acerca a la comunidad la posibilidad de participar de sus capacitaciones de murga. La iniciativa, que ya cuenta con más de 90 vecinos inscriptos, se realiza a través de plataformas virtuales.

En esta nueva edición se aborda: percusión, glosa y recitado, maquillaje, confección de trajes para murga, historia y galeras, fileteado porteño, danzas tradicionales y samba no pé.

Aquellas personas interesadas en participar de los talleres deberán completar el formulario online haciendo click aquí. Para obtener más información, comunicarse con Cultura Tigre a través del correo electrónico [email protected].

VICENTE LOPEZ

(*) Fomento a la inclusión de personas a través de una aplicación móvil

“Impulsados” es una trivia para que las personas jueguen y se animen a derribar mitos sobre discapacidad. Esta app está disponible en el Play Store de Android, y se puede jugar en familia, como así también como herramienta de trabajo en las escuelas, charlas de capacitación y para concientización.

Cuenta con una interfaz sencilla y agradable al uso, la aplicación está dividida en seis categorías: Deporte, trabajo, sexualidad, inclusión, varias y educación. Para jugar, el participante debe presionar en la pantalla el botón “Girar”, una vez iniciado, se debe presionar el botón “Parar” para comenzar a responder.

En la pantalla se visualizará una pregunta o una afirmación en referencia a la categoría seleccionada, y el jugador tendrá varias opciones para seleccionar su respuesta y tendrá que elegir cuál es la correcta, en caso de ser afirmativa el concursante irá sumando puntos.

En otra sección se encuentra “Efemérides”, donde se encuentran cuatro opciones: Todos Iguales en los Derechos, Día del Autismo, Día del trabajador, y Día mundial de la Salud Sexual. Al seleccionar que efeméride jugar, el juego brindará o dará afirmaciones o preguntas sobre la temática.

Para más información escribir a [email protected]

(*) Asistencia a vecinos en entidades bancarias

El municipio acompaña a quienes se acercan a realizar trámites en las entidades bancarias. El personal de la Municipalidad garantiza el distanciamiento entre personas, colabora en tareas de sanitización y desinfección, y brinda asistencia en primeros auxilios. El operativo ya alcanzó a más de 300 mil personas en todas las localidades.

Al momento de ingresar o egresar del banco, el personal ofrece sanitización a las personas con una solución de agua y alcohol. Además, las zonas bancarias son desinfectadas a través de rociadores e hidrolavadoras durante la noche, para que al comenzar una nueva jornada estén higienizadas.

El personal de Defensa Civil asiste a los adultos mayores ante cualquier consulta o duda, así como a los vecinos que se acercan a realizar trámites presenciales en los bancos.

Provincia de Olivos y habitualmente se hacen a diario en los bancos Piano, Nación y Supervielle, entre otros, que fueron identificados como posibles focos de aglomeración de personas debido a la gran afluencia que tienen.

(*) Limpieza de sumideros en Villa Martelli

El municipio realiza durante todo el año la limpieza de sumideros con el objetivo de evitar anegamientos en las calles y la acumulación de agua en puntos específicos. En esta oportunidad, se realizó en la esquina de Gral. Lavalle y French, Villa Martelli.

Asiduamente se realiza la limpieza integral en todos los sumideros, a excepción de los sumideros ubicados en los centros comerciales, que debido a la gran acumulación de residuos son más frecuentes los pedidos de desobstrucción de cañerías.

En situaciones de alertas meteorológicas, se activan los protocolos de recolección de residuos y limpieza de sumideros. En posibles casos de obstrucciones, se le da aviso al equipo de Higiene Urbana y al área de Tránsito, quienes recorren el partido por cualquier situación de riesgo.

Asimismo, Vicente López incorporó recientemente un camión desobstructor, que entre sus principales características tiene un sistema de succión, con mayor caudal de aire, un equipo silenciador, que minimiza el ruido durante los trabajos, un tanque de desechos sólidos y un control inalámbrico con 15 funciones para un manejo remoto.

Para realizar el trabajo se sitúa el camión en una esquina con una cámara con ingreso al sumidero y se dispone la manguera del camión para aspirar.

SAN FERNANDO

(*) Juan Andreotti recibió a jóvenes tenistas que representarán a San Fernando en los Juegos Bonaerenses

Cinco jóvenes tenistas surgidos de la Escuela Municipal de Tenis de San Fernando, que participarán en los Juegos Bonaerenses representando al distrito, fueron recibidos en el Palacio Municipal por el Intendente Juan Andreotti, quien junto al Secretario de Deporte, Carlos Traverso, les entregó indumentaria identificatoria del Municipio para participar en el torneo.

Luego del encuentro, Andreotti expresó: “Hoy hemos reunido y recibido en el Municipio a alumnos de nuestros Polideportivos que participan de las actividades de Tenis y hoy pasan a competir. No sólo se esfuerzan en forma recreativa, sino que hoy muchos de estos chicos alcanzaron el nivel para iniciarse en la competición. Nos reconforta poder ver su progreso, afirmando así que en los Polideportivos no sólo se hace deporte para recreación, sino también para la formación y la competencia”.

“Hoy ya tenemos vecinos compitiendo en Handbol, Natación y ahora en Tenis; este año estimamos empezar a competir en Hockey, así que seguramente en pocos meses competiremos también en este deporte. Estamos muy contentos y orgullosos por nuestra Secretaría de Deportes que sigue avanzando y renovándose, y les da oportunidades a todos los vecinos de San Fernando”, concluyó el Intendente.

Cabe destacar que todos estos jóvenes son alumnos de la Escuela Municipal de Tenis, fundada en 2016, que tiene como sedes los Polideportivos 1, 6, 7 y 9. A la misma asisten 120 alumnos de 4 años de edad en adelante, quienes reciben material adecuado y adaptado según reglamento de la Asociación Argentina de Tenis.

JOSE C. PAZ

(*) Trabajos de ampliación y nuevo equipo de oxígeno en el Hospital Angio

El intendente Mario Ishii recorrió las instalaciones del hospital “Domingo Angio” supervisando las tareas de puesta a punto del nuevo equipo generador de oxígeno y la ampliación de la terapia con 15 nuevas camas para la atención de pacientes con Coronavirus, también acompaño a los vecinos en terapia a fin de llevarles tranquilidad y su apoyo, comunicándoles que el municipio cuenta con todo lo necesario para su tratamiento. Durante el recorrido saludó a los médicos y les agradeció el trabajo y la buena predisposición que mostraron durante lo que va de pandemia.

El intendente destacó “Queremos llevarle tranquilidad a los vecinos; continuamente estamos mejorando la capacidad instalada con la que podemos atenderlos. En José C. Paz no va a faltar nada para los tratamientos, tenemos los medicamentos, camas, el oxígeno, el personal y los hospitales necesarios para que ningún vecino se quede sin atención. No hay nada más importante que salvar la vida de la mayor cantidad de vecinos posible”

(*) Programa de contención a los vecinos con covid positivo

La Municipalidad de José C. Paz, lleva adelante un programa de apoyo y contención a los vecinos con Coronavirus y sus contactos estrechos, para mantener un estricto aislamiento en sus hogares.

Se reparten insumos médicos, bolsones de alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.

También se fumiga y desinfecta toda la zona utilizada por parte del personal de la Secretaría de Obras y Servicios.

(*) Operativo socio sanitario preventivo municipal

El Municipio paceño realizó un operativo sanitario en el barrio ‘Alberdi’ para detectar personas con sospecha de Covid positivo y otras problemáticas o necesidades urgentes

Varios equipos de Médicos, Lic en enfermería, Lic. en trabajo social, Psicólogos, Promotores de Salud, equipo de desarrollo social y personal administrativo, recorren el barrios casa por casa, para reforzar las medidas de prevención y aliviar la problemática que nos envuelve en el marco de la pandemia. También se cuenta con un operativo de vacunación que se realiza en la posta sanitaria de dicho barrio.

En caso de que se sospeche de un caso positivo, mediante valoración de síntomas y toma de temperatura corporal por parte de los agentes, se realiza hisopado correspondiente y se acentúan las medidas de aislamiento social, entregando cubre bocas, elementos de desinfección y alcohol en gel.

(*) Asfaltos

Continúan los trabajos de Pavimento Asfaltico en la calle Castelar de José C. Paz

Durante la pandemia por Coronavirus, los trabajos se realizan bajo protocolos sanitarios vigentes.

