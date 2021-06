Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Para los belgranianos, el 3 de junio está cargado de efemérides referidas al gran prócer. Su nacimiento en 1770, el Día del Soldado en su honor y el del Inmigrante Italiano por su ascendente de ese origen, pero también es el Día de la Formación Profesional y nuestro Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús dio gran importancia a la formación y capacitación en oficios. En la perennidad de su pensamiento nos decía:

“fomentar la educación y los oficios”… Sobre el tipo de industria, ya que: “con el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la Patria y la reducen a la miseria”, advirtiendo que debíamos producir también, manufacturas: “los países que se dedican a producir materia prima, generan desempleo en su país y empleo en el país que la compra”.

(*) Su natalicio

El 3 de junio de 1770, nace el abogado, economista, periodista y militar Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820), creador de la Bandera Nacional y triunfador en las batallas de Tucumán y Salta. Hijo de don Domingo Belgrano y Peri (Italiano) y de María Josefa Gonzales Casero, de ascendencia santiagueña, después de cursar el Real Colegio de San Carlos, fue a Europa a continuar sus estudios en Salamanca, Valladolid y Madrid. En 1792 se graduó de abogado en la capital de España donde al año siguiente recibió el nombramiento de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires.

En este cargo defendió la libertad de comercio, creó la Escuela de Náutica y de comercio, estimuló la agricultura. En 1806 y 1807 combatió contra los ingleses y tomó partido junto a Liniers y los criollos. Secretario de la Primera Junta de Gobierno, estuvo al frente de la Expedición al Paraguay y al Alto Perú. Luego la creación de la Bandera, la amargura de la derrota en Vilcapugio y Ayohuma y la gloria de Salta y Tucumán.

Murió en Buenos Aires, en la pobreza, el 20 de junio de 1820, a las siete de la mañana.

El general Mitre expresó respecto de la personalidad de Belgrano: Jamás una gloria más pura ni más modesta se habrá modelado en el bronce de la inmortalidad.-

(*) Día del graduado en Ciencias Económicas

El 2 de junio se recuerda el “Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas”, en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano, como primer Secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido el 2 de junio de 1794.

En esa función, Belgrano, escribió las Memorias, y a través de ellas, propagó las doctrinas económicas en boga entonces en Europa, y propuso iniciativas a favor del mejoramiento material de la comunidad.

La fecha se instauró en el año 1980, cuando por decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, resolvieron, el 19 de noviembre de ese año, unificar la celebración del “Día del Graduado en Ciencias Económicas”, en el ámbito de todo el país, fijando como: “Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas”, todos los 2 de junio.

“Todo depende y resulta del cultivo de las tierras; sin él no hay materias primeras para las artes, por consiguiente, la industria, que no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute”, afirmaba.

