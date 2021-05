El Municipio de Tigre homenajeó a Carolina Aló a 25 años de su femicidio

La concejala Gisela Zamora compartió el encuentro con Edgardo Aló, padre de la víctima. Allí le hizo entrega de un reconocimiento en nombre de toda la comunidad, y juntos ofrendaron un arreglo floral a la placa conmemorativa del hecho situada en el centro de la ciudad. Además, el programa municipal de Prevención de la Violencia en el Noviazgo llevará el nombre “Carolina”.

Como parte de la iniciativa para conmemorar el femicidio de Carolina Aló, el Municipio de Tigre organizó un sentido encuentro en el que participaron la concejala Gisela Zamora junto a Edgardo Aló, padre de la víctima y presidente de la Fundación Carolina Aló. Durante la conmemoración, se ofrendó un arreglo floral a la placa ubicada en la intersección de Lavalle y Paseo Victorica, en Tigre centro, lugar preferido de Carolina en el distrito.

Durante la jornada, la concejala señaló: “El femicidio de Carolina marcó un hito, un antes y un después en la comunidad de Tigre, que puso en agenda las cuestiones de género y que cambió la manera de los vecinos y vecinas de mirar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Estamos acompañando a Edgardo que perdió a una hija y transformó todo ese dolor en una bandera de lucha para que ninguna otra familia tenga que atravesar el sufrimiento que él tuvo que pasar”.

Y agregó: “En el Municipio de Tigre es política de Estado erradicar la violencia de género y acompañar a las mujeres que sufren esto, por eso el intendente Julio Zamora ha creado la Subsecretaría de Mujeres, Géneros e Infancia y la Dirección de Diversidad para colaborar, junto a un equipo de profesionales, con todas las mujeres que sufren este flagelo. Desde ahí impulsamos diferentes políticas que tienen que ver con la prevención de esta problemática. Desde hace años en Tigre implementamos un programa que busca prevenir la violencia en el noviazgo y que a partir del día de hoy va a llevar el nombre de Carolina”.

Tras el homenaje los presentes dedicaron un minuto de silencio en memoria de Carolina y compartieron unas palabras en conmemoración del trágico hecho ocurrido en 1996. Luego, la edil intercambió con Edgardo una serie de reconocimientos en el marco del acompañamiento y trabajo conjunto realizado en materia de prevención de la violencia por razones de género.

En ese sentido, Aló destacó: “Después de 25 años de ver la injusticia que existe para con las mujeres, de ver que evidentemente la mujer no está defendida en su derecho de vivir, que se mira para otro lado; no nos olvidamos de los nombres de aquellas que perdieron su vida. Tenemos que estar al pie del cañón para educar y vamos a trabajar con el Municipio de Tigre para avanzar en este sentido, llevando adelante las jornadas Carolina Aló. Yo desgraciadamente el 27 de mayo de 1996 perdí una guerra porque perdí a mi hija, pero me levanto todos los días a dar la batalla para el resto de las Carolinas que están andando por la calle”.

Recientemente la Fundación Carolina Aló en conjunto con Amnistía Internacional realizaron una presentación ante la ONU para declarar el 27 de mayo como el Día Internacional de la No Violencia en el Noviazgo. Al respecto, Aló afirmó: “El proyecto estará llegando en estos días a la Organización de las Naciones Unidas que confirmaron que darán el aval para que esto se lleve adelante”.

Desde hace más de 10 años, Tigre impulsa diversas políticas de protección para las mujeres del distrito: dispone de una Dirección de Políticas de Género, una Comisaría de la Mujer y la Familia; una Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados de Familia en el Polo Judicial del distrito. Además, en 2018 se inauguró la nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género, que permitió agilizar trámites y contar con un lugar adecuado y especializado para asistir a las mujeres que sufren el flagelo.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira y la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri.





