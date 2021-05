Nueva programación en la plataforma Lumiton

La plataforma Lumiton le sigue brindando a los vecinos de Vicente López la posibilidad de disfrutar de buen cine desde la comodidad de sus casas.

Hasta el 31 de mayo, los vecinos podrán acceder a nuevos contenidos de los ciclos “Vecino Vecine” y “York en escena”. Además, ya se encuentran disponibles el “Festival de Cine de Derechos Humanos” y el “Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo Construir Cine”.

En el marco de este último festival, se proyectarán 44 films, divididos en las categorías de Largometraje Argentino, Largometraje Internacional Ficción, Largometraje Internacional Documental, Cortometraje Argentino, Cortometraje Internacional Ficción, y Cortometraje Internacional Documental. Los mismos reflejan la realidad y la mirada de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina y el mundo.

Algunas de las obras que se destacan son “Fantasma vuelve al pueblo”, de Augusto Gonzáles Polo, “Como el viento”, de Raquel Ruiz, “El Maestro”, de Julian Dabien, “El Peripatético”. de Vitthal Machindra Bhosale (India), y “Jaula de Huesos”. de Taylor Olson (Canadá). Asimismo se encuentran también en la plataforma “La vida que conocemos”, de Cláudia Ribeiro (Portugal) y “Agua Verde”, de Luciano Nacci

El 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) es un encuentro cinematográfico con el objetivo de generar un espacio de reflexión crítica sobre los derechos humanos a través de las artes audiovisuales. El mismo tiene una retrospectiva sobre Javier Corcuera (1967, Perú), director de The Back of the World, ganadora del Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cine de San Sebastián (2000) y el premio OCIC en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Director/fundador del Festival Internacional de Cine del Sahara – FiSahara, creado en los campos de refugiados saharauis en 2003.

En relación a este ciclo, se proyectarán dos obras del director peruano: “El Viaje de Javier Heraud”, documental del 2019 que dura 96 minutos, en el cual Ariarca, nieta del poeta Javier Heraud, abre el baúl de los recuerdos y descubre una historia que contar: su tío abuelo, poeta y guerrillero fue asesinado a los 21 años en la selva del Perú en 1963. A pesar de su corta edad Javier Heraud dejó una obra poética fundamental para la poesía peruana. Ariarca tiene la misma edad que cuando murió su tío abuelo. Por otro lado, ya se encuentra disponible “Sigo Siendo”, documental del 2013 que tiene una duración de 113 minutos. Este es un film que habla de música y de músicos, pero no es una película estrictamente musical, es una película de historias personales aparentemente muy lejanas, historias que se buscan en un país que también intenta encontrarse y dibujar su identidad.

Por otro lado, el sábado 29 de mayo tendrá lugar la obra “Trópico del Plata”, a través del programa “York en escena”. El film dirigido por Rubén Sabbadini estará disponible por una semana. “Contar la historia de Aimé y Guzmán es narrar cómo un cuerpo es atravesado por otra voz. Es una historia que, aunque paradójicamente llamamos ‘de amor’, enmascara y disfraza ciertas violencias. Mientras escribía la obra pensaba que ambos personajes, Aimé y Guzmán, debían ser actuados/relatados por la misma actriz. Esa decisión fue un recurso dramático que hoy constituye el lenguaje de la puesta en escena.”, aseguró el director acerca de la pieza.

Para acceder a la plataforma se deberá ingresar a www.lumiton.ar

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

Editor: Claudio Omar Antunovich

