El 25 de Mayo y las distintas celebraciones

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) El 25 de Mayo de 1810 es la fecha patria más importante, ya que ese día se sentaron las bases para el desarrollo del país y muchas de las costumbres de esa época quedaron arraigadas en la cultura popular.

(*) 25 de mayo de 1811

Faltaba poco para que se cumpliera el primer aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, cuando los pobladores linderos a la plaza de la Victoria observaron algunos movimientos en torno al centro de aquélla.

En marzo de 1811 la Junta Grande decidió que el 25 de mayo de ese año se celebre el primer aniversario de la Revolución de Mayo y pidió al Cabildo que dispusiera la mejor forma de hacerlo.

Este último decidió, el 5 de abril de 1811, en medio de la Revolución de los Orilleros Porteños, aprobar el programa de festejos, en el que se incluía erigir una Columna del 25 de Mayo, con carácter transitorio. No ha quedado registro que permita saber por qué se eligió la forma de obelisco para el monumento cuya construcción se encargó al alarife Pedro Vicente Cañete.

Lo cierto es que a pesar de que esa era su forma siempre se lo denominó con el nombre de pirámide.

El 6 de abril de ese año se colocaron los cimientos, mientras bandas de música contribuían a la algarabía general.

El día 25 de mayo de 1811 se inauguró la obra, a pesar de que se la terminó días después ya que Cañete no logró cumplir con el tiempo estipulado.

Se colocaron al pie de la pirámide las banderas de los Regimientos Patricios, Arribeños, Pardos y Morenos, Artillería, Húsares y Granaderos de la guarnición Buenos Aires. La pirámide y la Catedral fueron profusamente iluminadas.

La Recova se iluminó con 1.141 velas de sebo. Los festejos duraron cuatro días e incluyeron danzas, sorteos y manumisión de esclavos.

Según un proyecto de Prilidiano Pueyrredón se la reformó, quedando en su interior la primitiva. El vaso decorativo que la remataba fue sustituido por la estatua de la Libertad, que ahora presenta. Mide 19 metros de alto.

(*) 25 de mayo de 1812:

Solemnemente celebra Belgrano el segundo aniversario de la Revolución, haciendo bendecir la bandera blanca y celeste, por el canónigo Gorriti en la Catedral de Jujuy e izada en el Cabildo en vez del estandarte real.

La ceremonia comenzó en las primeras horas del 25 de mayo de 1812. El barón de Holmberg, militar austríaco puesto al servicio de las armas patriotas, salió de la posada donde se alojaba Manuel Belgrano, que se cree estaba ubicada en la actual esquina de Belgrano y Senador Pérez, donde funciona el Registro Civil.

Acompañado por las tropas, Holmberg llevaba la bandera que fue saludada con una salva de quince cañonazos. La comitiva se dirigió al Cabildo, en cuyos balcones el barón procedió a enarbolarla, ante exclamaciones de la multitud.

Luego, en la Iglesia catedral y con la presencia de funcionarios, efectivos militares y vecinos se celebró una misa con tedeum y a su finalización, Manuel Belgrano mandó a traer la enseña y tomándola por el asta, se la presentó al canónigo Juan Ignacio de Gorriti, quien la bendijo solemnemente para luego pronunciar desde el púlpito una oración alusiva, con lo cual el poder religioso, que según la creencia de la época mandaba en todo el orbe, avalaba el nacimiento del nuevo país.

Después de la bendición, nuestro prócer entregó la bandera a Holmberg para que la regresara a los balcones del Cabildo, mientras los cañones repetían las salvas. Por la tarde en la plaza, tuvo lugar la ceremonia militar. Allí se formó el ejército y el jefe se dirigió al Cabildo siendo recibido por las autoridades locales; en persona retiró la bandera y se trasladó al centro de la plaza desde donde formuló una proclama a las tropas que constituye toda una declaración de independencia al presentar a ese paño como la insignia que “os distingue de las demás naciones del globo”.

“Soldados de la Patria, no olvidéis jamás -les dice luego- que nuestra obra es de Dios; que él nos ha concedido esta bandera, que nos manda que la sostengamos, y que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos, todos, fijan en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes corresponderá todo su reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello repetid: ¡Viva la Patria!”.

Los militares prestaron el juramento y los vecinos se asociaron a las expresiones, mientras la artillería hacía tronar los cañones.

En medio de aclamaciones Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano regresó a la casa donde se alojaba llevando él mismo la bandera y acompañado por el PUEBLO que la juró con toda solemnidad.

(*) El 25 de mayo de 2021…

Se cumplen 76 años que uniera un tren el tramo completo Ingeniero Jacobacci, Río Negro, con Esquel, Chubut: la querida y recordada ‘trochita’.

Para los que tuvimos el placer de viajar varias veces en ese ramal es una obligación moral recordar. Lo conocí en Ing. Jacobacci en 1984.

Los primeros trenes fueron de carga y recién en 1951 de pasajeros. 405 km que se dicen pronto, surcando la estepa patagónica con sus duros asientos de madera y su estufa a leña para soportar los peores fríos.

En 1961 con la ley nefasta LARKIN comenzó a decaer y cerrada en 1991 con el gobierno de Menem y Cavallo.

En 1994 fue reinaugurada, pero sólo el tramo Esquel – El Maitén en la provincia de Chubut. Se planeó allá por 1908 y los primeros trenes por tramos circularon a partir de 1935. Pretendía ser una línea que uniera toda la Patagonia.

En Ingenierío Jacobacci, en honor al que planeó toda la línea sur del FFCC ROCA (Bariloche-Buenos Aires) Ing. Guido Amadeo Jacobacci se trasbordaba para 36 hs de viaje hasta la estación Constitución. Una aventura y odisea declarada Monumento Histórico Nacional en 1998. Entre 2011 y 2018 han habido planes varios de reactivación turística del trencito. ¡Honor y gloria!

(*) Volvemos al 25 de mayo de 1810, ‘11, ‘12…

Celebramos el día patrio en distintos eventos y con familias pero: ¿Qué se comía en aquellos tiempos?

Lo salado:

-Las empanadas criollas son un ícono de las fiestas populares argentinas. Las provincias que compiten para ver cuál es la que tiene las mejores empanadas son Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Carne cortada a cuchillo, aceitunas, pasas, cebolla y huevo picado suelen ser los ingredientes utilizados, que le dan un sabor único. Cada provincia tiene sus pequeñas variaciones en la receta o en las técnicas de cocción, por lo que vale la pena probarlas para elegir la favorita.

-El locro es un alimento que incluso tiene su aparición en la música popular, formando parte de la letra de muchas canciones. En el norte, desde Córdoba a Jujuy, el trigo y el maíz son dos componentes destacados en la alimentación de los lugareños.

Para el locro, la olla con maíz blanco al fuego es algo de lo más clásico, y puede agregársele zapallo. Otros ingredientes posibles son panceta, chorizo colorado, porotos, puerro, según las calorías que se quieran sumar.

-La carbonada consiste en trocitos de carne cocinados en agua y sal, y se puede usar también calabaza, y cebada y trigo en la olla.

-El asado es una comida asociada a lo gauchesco, que ya está incorporada a muchas reuniones de fin de semana. “El asado del domingo”, con amigos o familia, es una tradición fuertemente arraigada en las costumbres de los argentinos.

