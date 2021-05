Un Centro Operativo Municipal más grande y funcional para los vecinos de Malvinas Argentinas

Se culminan detalles de una obra de ampliación que permitirá una mejor ejecución brindada a las familias. Se trasladarán más dependencias municipales. Uno de los objetivos es no tener espacios reducidos teniendo en cuenta la era pandemia.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó la obra de ampliación que se realiza en el Centro Operativo Municipal (COM), ubicado en la ciudad de Ing. Pablo Nogués.

El jefe comunal dijo: “Desde acá se hace todo el monitoreo de cámaras y hoy vinimos a recorrer la obra de ampliación que hicimos para las diferentes dependencias, de áreas que todavía funcionan en el Palacio Municipal y van a ser trasladadas acá, como el Observatorio desde donde se ven las imágenes de vídeo de un hecho delictivo. A raíz de la pandemia no queremos tener lugares pequeños o reducidos. Muchas veces acá adentro están las fuerzas de seguridad, el personal municipal, los vecinos, responsables de la justicia. Esto amplía la capacidad operativa y de respuesta que tiene el municipio de Malvinas Argentinas para complementar la prevención en seguridad y para comodidad de todo el personal que trabaja en este lugar”.

El Municipio realiza una inversión de más de 6 millones de pesos, “para más comodidad, ampliar la prevención ciudadana y tratar de evitar los hechos delictivos que hay en todo el Conurbano bonaerense”, aseguró Nardini. El COM funciona sobre la Av. del Sesquicentenario (ex Ruta 197) y Yatasto, dentro del Polo de Seguridad donde también está el destacamento de Gendarmería Nacional Argentina y el área de Defensa Civil y Emergencias del distrito.

“No estamos exentos de los hechos de inseguridad que hay en todo el país. A veces comparan con la Ciudad de Buenos Aires y allí tienen más cámaras de seguridad, más tecnología, que muchas veces nos falta a los municipios. Pero en la Ciudad también hay hechos de inseguridad. El delito lamentablemente está a la orden del día pero intentamos trabajar y acompañar para tener más prevención, más monitoreo, y achicar la brecha. En la comparativa, dentro del Conurbano bonaerense, nuestro índice es uno de los más bajos pero por más bajo que sea no compensa la muerte de un vecino o que viva situaciones que no debería vivir. No deja de ser un ser humano, una familia que sufre, y por eso trabajamos tanto”, finalizó Nardini.

A partir de la ampliación del Centro Operativo Municipal ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, el lugar ahora cuenta con cuatro oficinas más, una sala de edición y el Observatorio de seguridad.

