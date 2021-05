Síntesis informativa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires

Resumen de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

JOSE C. PAZ

(*) Mario Ishii anunció que está asegurado el oxígeno en los hospitales paceños

El intendente de José C. Paz afirmó que en los hospitales “a la gente no le puede faltar oxígeno porque sino se muere el paciente. Eso es gravísimo. Por eso salimos a ver dónde podríamos conseguir un equipo que fabrique oxígeno. Como resultado de la búsqueda conseguimos un equipo importante en Córdoba y los pudimos comprar, hoy podemos asistir a un hospital completo con oxígeno propio”.

Se trata de una planta generadora de oxígeno que genera 30 metros cúbicos por hora. Está equipada con un compresor de aire, un tanque pulmón de aire comprimido, de un conjunto de tanques que genera el oxígeno y tres tanques de 1.000 litros.

El generador está ubicado en el Hospital Cardiovascular y Metabólico “Miguel Angel ‘Maca’ Bulján”.

Ishii subrayó que durante su gestión se han construido ocho hospitales “de los cuales tres son para atender a pacientes con COVID”, y destacó que la Provincia “ya vacunó a todo el personal sanitario y los mayores de 60 años ya están vacunados en su gran mayoría”.

El intendente de José C. Paz también señaló que de ser necesario abrirá el resto de los hospitales para que atiendan a los enfermos de COVID. “En José C. Paz no van a faltar camas, ya tenemos al resto de los hospitales preparados por si los tenemos que necesitar y tampoco faltará oxígeno ya que ahora tenemos este nuevo equipo que nos va a sacar de un serio problema que es que la gente se muera por falta de oxígeno”.

El generador de oxígeno cordobés adquirido a la empresa Rebori S.A. produce oxígeno por encima de la demanda del hospital Cardiovascular y Metabólico ‘Maca’ Bulján. Por lo que la producción sobrante será usada para rellenar tubos de oxígeno y satisfacer al resto de los hospitales en caso de una alta demanda o una caída en la oferta.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Por la casa propia

Se firmó un convenio con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y Santiago Maggiotti, para que los malvinenses puedan acceder a su casa propia.

“Así, buscamos facilitar las gestiones que permitan optimizar la política de créditos y la construcción de viviendas proyectadas por el Gobierno Nacional”, dijo el intendente Leonardo Nardini.

“Desde aquí brindaremos las condiciones necesarias para avanzar con obras de infraestructura, aprobación de planos presentados por beneficiarios y beneficiarias, y un sistema de acceso dinámico para la realización de trámites.

Gracias al Plan ‘Casa Propia’, 546 familias de nuestro distrito accedieron a un crédito dentro de sus tres líneas: construcción, refacción hasta $ 100.000 y refacción hasta $ 240.000”, concluyó el intendente.

VICENTE LOPEZ

(*) Trabajos de bacheo y asfalto en el Centro Comercial de La Lucila

Las tareas de bacheo continúan desarrollándose en el partido. En esta oportunidad se trabajó sobre la calle Rawson, en La Lucila. En lo que respecta al 2021, ya se realizaron 4.814 m2 de bacheo, 850 ml de cordón cuneta y 14.849 m2 de carpeta asfáltica.

El procedimiento es coordinado por el equipo de la Secretaría de Obras de la Municipalidad de Vicente López. Los trabajos fueron de fresado y asfaltado, y además con el plan se ejecutan también cordones, cunetas y bacheo de hormigón.

Estas obras son realizadas a lo largo de todo el año por el equipo de Higiene Urbana y Espacio Público a partir de un cronograma coordinado con los delegados municipales, que son quienes identifican los baches.

El objetivo es mantener las carpetas asfálticas y de hormigón con el sellado de juntas y la repavimentación para minimizar y prevenir los daños que se producen por la filtración de líquidos y el paso de mayor circulación de vehículos.

(*) Comenzó la segunda etapa de la intervención artística en el barrio El Ceibo

En el marco del programa ‘Viví Arte’, la artista Nushi Muntaabski, junto a Stella Blanchart, comenzó la segunda etapa de la intervención del túnel de ingreso al barrio El Ceibo. Vinculando el nombre del barrio y tomando como referencia a la flor nacional de Argentina, la obra se desplegará a lo largo de ambas paredes del túnel, celebrando su belleza y sus formas a gran escala.

El objetivo es fortalecer a través del arte la identidad de este barrio tan singular y dar la bienvenida tanto a los visitantes como a la propia comunidad del barrio.

La obra estará confeccionada en una conjunción de mosaico veneciano y cerámica, que se trabajó con la técnica trencadis creada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí.

Nushi Muntaabski expuso en el Museo de Bellas Artes y en la Fundación Fortabat, entre otros importantes espacios donde dio a conocer su obra. Desde 2005 dirige el proyecto “Las Piedras Preciosas” donde integra su labor artística a la arquitectura, realizando murales, site-specific y otros trabajos para coleccionistas, arquitectos y diseñadores industriales.

(*) En mayo continúan las clases de gimnasia en vivo por Instagram

La secretaria de Deportes de Vicente López continúa brindando clases on line para que todos los vecinos puedan ejercitarse desde sus casas.

La iniciativa comenzó el año pasado a consecuencia de la pandemia y tuvo una gran aceptación. El objetivo es que los vecinos puedan seguir ejercitándose sin la necesidad de salir de sus casas.

Las clases se dictan en vivo a través de los instagrams de @vivamosvl y @deportesvl de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Yoga, gimnasia, entrenamiento funcional, ritmos latinos, ritmos urbanos, strerching y yoga son algunas de las actividades que hay disponibles en las plataformas para toda la comunidad.

Para más información: https://www.facebook.com/DeportesVL

SAN ISIDRO

(*) Renovación de veredas en el Casco Histórico

Tras finalizar las tareas de mantenimiento y raleo en las tipas centenarias, el Municipio de San Isidro ahora avanza con la renovación de veredas en el casco histórico. Los trabajos se realizan en Av. del Libertador desde Primera Junta hacia Roque Sáenz Peña, y sobre Primera Junta desde Libertador hasta Lasalle.

La colocación de nuevas baldosas contempla más de 9.000 metros cuadrados, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y mejorar el entorno urbano.

Las nuevas veredas forman parte de un plan integral de puesta en valor del casco histórico que incluyó raleo de árboles añosos y renovación de adoquines”, explicó el intendente Gustavo Posse.

El subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín contó que la construcción responde a roturas producidas por el desarrollo de raíces que deforman el perfil de las veredas; las roturas propias del proceso de corrección y corte; y el deterioro de las aceras producto de las inclemencias climáticas y por trabajos de empresas de servicio.

(*) Pavimento nuevo en Villa Adelina

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, supervisó los trabajos de repavimentación de hormigón en el bulevar de José María Drago (1.000 metros cuadrados), entre Fondo de la Legua y Moreno, Villa Adelina. Las tareas incluyen la renovación de los cordones de ese tramo.

Luego de recorrer la obra, el intendente explicó que el pavimento por el paso de colectivos ya estaba deteriorado, por lo que se realizó una repavimentación de alta calidad para prolongar la vida útil del asfalto. “Este tipo de trabajos son costosos, pero son importantes y útiles”, contó Posse.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que debido a la antigüedad del pavimento, trabajaron en los desagües, perfilaron el zanjón dentro del parque público del Golf, y también realizaron sumideros.

“Se retocó la superficie del suelo con una base de hormigón simple de 12 centímetros de espesor, y se agregó un hormigón especial de 18 cm de alta durabilidad y resistencia, reforzado con malla de acero”, precisó Bernardo Landívar, secretario del área.

Estos trabajos se desarrollan como parte del Programa de Mejoras y Mantenimiento de la red vial para el año 2021.

TIGRE

(*) El Municipio de Tigre rindió homenaje al Cabo Segundo Jorge Eduardo López en Troncos del Talar

El Municipio de Tigre homenajeó al Cabo Segundo Jorge Eduardo López, a 39 años de la Gesta de Malvinas. El soldado, fallecido en combate el 1 de mayo de 1982, era oriundo de la localidad de Troncos del Talar, lugar donde se realizó el emotivo acto. Participaron de la iniciativa la concejala Gisela Zamora, autoridades de Prefectura Naval y excombatientes.

“Es un punto importante en la agenda del intendente Julio Zamora cada año llevar a cabo este reconocimiento a los veteranos que hoy están con nosotros, al igual que a nuestros caídos que tienen nuestro corazón en las Islas Malvinas. Desde nuestro rol de funcionarios públicos, brindamos todo el apoyo a los veteranos, porque el sacrificio que han hecho allí y que llevan día a día en nuestra comunidad es importantísimo “, expresó Gisela Zamora.

La jornada comenzó con la presentación de la banda musical de la Prefectura Naval Argentina, seguida por la entonación del Himno Nacional. Luego, autoridades locales y de Prefectura colocaron una ofrenda floral en la placa en honor al Cabo y a los héroes abatidos en defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Posteriormente, se procedió a realizar un minuto de silencio en conmemoración a todos ellos.

(*) Se puso en marcha el Plan de Poda 2021 en diversas localidades de Tigre

De manera simultánea en diversas localidades, el Municipio de Tigre puso en marcha el Plan de Poda 2021. En esta primera etapa, el personal de la comuna llevará adelante la intervención de aproximadamente 10 mil ejemplares, a fin de preservar el cuidado del tendido eléctrico, luminarias públicas, veredas y propiedades privadas.

“Es muy importante iniciar este plan que consiste en mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos y privados de Tigre. Lo que sugerimos siempre que iniciamos estos trabajos es que cada vecino frentista haga el reclamo en la delegación correspondiente para llegar con la poda a cada barrio”, expresó el intendente Julio Zamora.

La iniciativa -que inició en Benavídez norte y sur, La Paloma, El Talar centro, Don Torcuato este y oeste, General Pacheco, Dique Luján y Tigre centro – consiste en el desarrollo de tareas de extracción, poda correctiva, formativa y de raíces para evitar roturas veredas y propiedades. Las especies que predominan en el distrito son plátanos, jacarandás, liquidámbar, casuarinas, paraísos, sauces y fresnos.

Los vecinos podrán hacer sus pedidos de poda en la Dirección de Espacios Verdes, al teléfono 4512-4522 / 37 o al 0800-122-TIGRE (84473). Además, pueden comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente link CLICK AQUÍ.

(*) Comenzó la preinscripción para los talleres virtuales de murga del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre abrió las preinscripciones para participar de sus capacitaciones virtuales de murga.

En esta nueva edición se abordará: percusión, glosa y recitado, maquillaje, confección de trajes para murga, historia y galeras, fileteado porteño, danzas tradicionales y samba no pé.

Aquellos vecinos interesados en participar de los talleres deberán completar el formulario online haciendo click aquí. Para obtener más información, comunicarse con Cultura Tigre a través del correo electrónico [email protected]

SAN FERNANDO

(*) Se lanzó la 3º edición de “Huerta en Casa”, para obtener semillas de temporada

El Municipio de San Fernando lanzó la tercera edición del programa “Huerta en Casa” para que vecinos de la ciudad puedan inscribirse en la página del Municipio www.sanfernando.gob.ar/huertaencasa y retirar una bolsa con 8 variedades de semillas de otoño-invierno, para crear huertas orgánicas en balcones, terrazas o jardines. El Intendente Juan Andreotti lanzó oficialmente esta nueva temporada junto al equipo de ‘Eco Sanfer’, Plan Integral para potenciar acciones a favor del medio ambiente.

Acompañó el anuncio la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien explicó: “‘Huerta en Casa’, es un programa que el Intendente nos pidió que lleváramos a cabo; tiene un gran éxito y es muy esperado por los vecinos. Estoy muy contenta de difundir la noticia que llegan las semillas de invierno, y que tenemos ocho especies que pueden plantar”.

Y destacó: “Es un muy lindo programa para hacer en casa, para conectarse con el medio ambiente, comer más sano, volviendo a lo natural, y también es una actividad para hacer con nuestros hijos, enseñándoles el valor de la naturaleza y de la vida, en tiempos que hay que cuidar tanto el medio ambiente que es tan importante. No hay destino si no empezamos a pensar en el cuidado medioambiental”.

Una vez inscriptos, los vecinos tienen tres lugares para elegir el más cercano a su casa para retirar las semillas: el Centro de Atención a Vecinos en el palacio municipal; la Secretaría de Medio Ambiente, Brandsen 675 de San Fernando, y en el Centro Universitario Municipal (CUM), avenida Avellaneda 2270 de Virreyes.

San Fernando impulsa un gran abanico de programas a partir de ‘Eco Sanfer’. Al respecto, la Secretaria detalló: “El Municipio tiene un programa muy amplio, no sólo de huerta sino en la Reserva de Biosfera, con la recuperación de especies, y el reciclaje, que es muy grande e importante. Y hoy con la gran noticia del inicio de la construcción de la planta de tratamiento de residuos reciclables del distrito. San Fernando va creciendo mucho en todos estos programas en los que cada vez más vecinos participan”.

Editor: Claudio Omar Antunovich

