Gómez Centurión y Alberto Asseff en los medios de la zona norte

El 8 de mayo en el programa radial ‘Otras Voces’ que se emite los sábados de 9 a 13 hs. por la FM CRISOL 92.3 de Los Polvorines, distintos actores de la política nacional han dado su opinión acerca de la coyuntura sociopolítica actual. Entre ellos Juan José Gómez Centurión (ex candidato a presidente de la Nación) y Alberto Emilio Asseff (diputado nacional)

El primer entrevistado del programa fue Juan José Gomez Centurión, ex candidato a presidente de la Nación, Presidente del Partido NOS, Veterano Condecorado de la Guerra de Malvinas, Politólogo, ex Director de Aduana y ex Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina

“El problema histórico de la Argentina es moral. El derrumbe material tiene su correlato en un fenómeno moral y espiritual. La clase política dirigente ha roto con los valores tradicionales de la sociedad argentina, tenemos que ir hacia los valores que hicieron grande al país: el trabajo y la educación de calidad”, se expresó enfáticamente.

Sobre sus proyectos políticos señaló: “Nuestro objetivo es llegar con 6 o 7 Diputados de NOS al Congreso. Uno de nuestros proyectos de ley es el de la Adopción Prenatal: que remplazaría cualquier metodología de aborto en la Argentina. Ese proyecto ya está hecho y es el marco legal y moral para la vida del niño por nacer. De ahí llevar transformaciones para el ámbito laboral, electoral… Para ejemplificar: el 15,4% del presupuesto Nacional está destinado a las políticas de género y solo un 1% en promover la producción en la Argentina. Esa es la escala de valores que tenemos. Otro de los temas importantes del cual vamos a ocuparnos es el de la inclusión de personas con discapacidad. Conozco la problemática de cerca por los Veteranos de Malvinas, por lo que vamos a trabajar en una verdadera normativa”.

Sobre el tratamiento actual de Malvinas puntualizó: “El tratamiento de la cuestión de Malvinas es pésimo, refleja la continuidad de 39 años de idas y vueltas, de políticas de Estado erráticas que solo se hacen para adentro, para la tribuna. Hay que entender que el tema de Malvinas va más allá de lo espiritual, las Malvinas son estratégicas para la Argentina”.

Sobre la Hidrovía y las declaraciones del Ministro de Transporte señaló: “Las propias declaraciones son dramáticas. La hidrovía es una afectación a la soberanía Argentina sobre nuestros ríos. Llevamos cuatro décadas de un modelo de hidrovía de aguas internacionales y eso ha hecho que sirva de nidos para el delito”.

(*) El segundo de los entrevistados fue Alberto Emilio Asseff, Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, Abogado, escritor y docente. Fundador del Partido Nacionalista Constitucional.

Respecto a su formación política admitió: “Soy un político de vocación de toda la vida, me manejo con ideas y programas, no me mueve la búsqueda del poder. Creo que se necesitan grandes transformaciones estructurales en el país, tales como la redistribución demográfica y la descentralización de la provincia de Buenos Aires”.

Con respecto a las medidas sanitarias y el manejo de la pandemia señaló críticamente:

“Se está atendiendo a la crisis con parches. A la crisis de la salud le siguen la crisis de la miseria, del desempleo y las enfermedades sobrevinientes como la depresión y el estrés.

El 19 de marzo de 2020 el presidente dijo que entre la salud y la economía elegía la salud, porque no quería un país con 10.000 muertos. Hoy tenemos 67.000 muertos y la economía desplomada, no fue sano ni sensato cerrar la educación y todas las actividades. Esos meses de cuarentena estricta fueron letales para los argentinos, incluso al día de hoy muchos organismos de la administración pública que están paralizados. Ahí se ve la diferencia entre quienes tienen un ingreso asegurado y los que viven de la actividad privada”.

“Hay que administrar las actividades, rotar, hacer lo que se tendría que haber hecho en un principio. La economía funciona con inversiones, la inversión estatal se financia con más impuestos y eso genera más inflación, por eso hay que incentivar a la inversión privada. Es importante generar trabajo, los planes generan un mal terrible para la sociedad porque anulan la cultura del trabajo”.

También fueron entrevistados Maria Lucila ‘Pimpi’ Colombo, Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa. Ex Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación. Candidata a Legisladora de CABA por el Partido Principios y Valores (que lidera Guillermo Moreno) y Marcelo Olmedo, Coordinador de la Mesa Peronista de Tres de Febrero y Presidente de la Agrupación “Nueva Argentina” de Tres de Febrero.

(*) Entrevistas realizadas por la Dra. Macarena Alonso, el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar y Carlos Alberto Ventosa, conductores y productores del Programa.

FOTOS: Diario Chaco / Tiempo Pyme

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...