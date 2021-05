Síntesis de noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires

Resumen informativo de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Puesta en valor de la Unidad Local de Gestión Grand Bourg Norte

El intendente Leonardo Nardini supervisó la obra que se realiza en la Unidad Local de Gestión de Grand Bourg, ubicada en la calle Palpa, entre Valparaíso y Capitán Bermúdez. La misma, incluye remodelaciones y la construcción de nuevos espacios. Noelia Correa, secretaria de Servicios, y Roberto Caratozzolo, secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana, estuvieron acompañando al jefe comunal en la recorrida.

Roberto Caratozzolo, dijo: “Esta ULG que estamos recorriendo va a contar con un nuevo pañol, con un nuevo patio para desarrollar actividades al aire libre, una oficina de recepción amplia y cómoda para poder recibir a los vecinos, vestuarios, y una cocina-comedor para los empleados. Todo nuevo, como en las demás ULG donde estamos interviniendo en todo el partido”.

La obra incluye también, la colocación de un guarda útiles, el revestimiento exterior del lugar, la colocación de carpinterías nuevas, instalaciones pluviales, instalación de agua fría y caliente, instalaciones eléctricas, el armado de un baño completo, la construcción de nuevos techos, y la colocación de equipos de aire acondicionado.

Con el propósito de que tengan el mismo formato de obra, la planificación del proyecto integral abarca a todas las ULG del distrito para que el vecino de Malvinas Argentinas pueda identificarse con cada lugar y manejarse con comodidad en cada delegación. “La gente va a contar con un lugar mejorado, apto, amplio y de iguales características en todas las Unidades Locales de Gestión que estamos reformando”, expresó Caratozzolo.

Además de la visita a la ULG Grand Bourg Norte, Leo Nardini y su equipo, recorrieron la Escuela Primaria N°6, institución en la que recientemente se hicieron nuevas veredas desde el programa “Lo hacemos juntos”.

(*) Entrega de mobiliario a escuelas de Malvinas Argentinas

La secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional de Malvinas Argentinas, Lic. María Luján Salgado, y el subsecretario de Educación, Daniel Morard, hicieron entrega de nuevo mobiliario a la ES N°37. La institución se encuentra ubicada en Combate de San Lorenzo y Cangallo, en la ciudad de Grand Bourg.

“El formato que tiene este ciclo, es que a veinte escuelas de las distintas localidades y ciudades de Malvinas Argentinas les vamos a seguir entregando estos materiales para generar un mejor confort, y para que los alumnos estén en mejores condiciones”, indicó Salgado.

Por su parte, Daniel Morard afirmó: “Estamos complementando una entrega de quinientas mesas y de mil sillas. Se trata de ir preparando todo para que cuando los chicos vuelvan a la escuela, cuenten con material nuevo”. Y continuó: “Las obras tampoco paran, en esta escuela se está haciendo un trabajo de impermeabilización en el techo y se están cambiando todas las aberturas para que haya una mejor ventilación”.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio de San Fernando llevó adelante un nuevo operativo ‘DetectAR’ en la plaza del barrio Infico

El Municipio de San Fernando junto al Ministerio de Salud de la Provincia, la Región Sanitaria V y la Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorios llevaron adelante un operativo ‘Detectar’ contra el COVID-19 en la Plaza Infico. La jornada de búsqueda de casos sospechosos se centró en una estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria. Acompañaron la iniciativa la Secretaria del HCD, Corina Ramírez y los concejales Ignacio Pérez, Vanesa Medialdea y Paula Guevara.

La Coordinadora de Programas de Salud Municipal, Silvia Manetti, supervisó el operativo y explicó: “Estamos en el barrio Infico con un operativo conjunto siguiendo la política sanitaria del Intendente Juan Andreotti. En esta jornada realizamos hisopados PCR y en simultáneo contamos con promotoras de salud recorriendo el barrio para invitar a los vecinos que tengan síntomas a que se acerquen a la plaza. Los vecinos están atentos a estos operativos, preguntan y se informan. Ya estamos planificando repetir la iniciativa en otros barrios”.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorios, José de Rosa, señaló: “Es importantísimo estar en San Fernando, para nosotros es un municipio ejemplo y lo fundamental es la decisión política de alentar este tipo de operativos y que la gente se acerque si tiene síntomas. Hasta que tengamos la cantidad de vacunas necesarias, el testeo y el aislamiento son las únicas medidas que nos van a ayudar a mitigar un poco la situación actual”.

(*) Nuevo operativo de prevención del dengue y vacunación en el barrio San Martín

Para prevenir la trasmisión del dengue y picaduras de mosquitos, el Municipio de San Fernando continúa sus tareas de fumigación barrio por barrio, entrega de repelentes y folletería con información útil, enfatizando en los consejos a los vecinos en un operativo integral que también incluye asesoramiento puerta a puerta para la inscripción a la vacuna contra el coronavirus. En esta iniciativa intervienen las áreas de Gestión de Riesgo, Medio Ambiente y concejales.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, explicó: “Estamos en el barrio San Martín con el equipo de Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y los concejales realizando un operativo con fumigación para la prevención del dengue y estamos anotando a los vecinos para la vacuna contra el coronavirus. Es una iniciativa que ya venimos haciendo en distintos barrios en el distrito y estamos obteniendo buenos resultados”.

Para más información dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente (Brandsen 675) o comunicarse al 4746 – 6137 / 4744 – 2840.

SAN ISIDRO

(*) Intensifican tareas de limpieza en los centros comerciales del partido

El Municipio de San Isidro intensifica las tareas de higiene urbana en todos los centros comerciales a cielo abierto.

“Estamos reforzando las tareas de higiene urbana en todos los lugares de concurrencia. También realizamos trabajos de desinfección que son fundamentales en épocas de Covid-19”, resumió el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

Para realizar la desinfección se utiliza equipamiento de hidrolavado con agua y cloro, con presión y sin presión. También durante la madrugada hay trabajos de desinfección por medio de camiones especiales.

(*) Renovación de adoquines en Av. del Libertador

Con el objetivo de preservar y mantener el adoquinado de avenida Del Libertador, el Municipio de San Isidro avanza en la renovación de este tipo de piedras entre Primera Junta y Maipú. La obra total se extiende desde Roque Sáenz Peña hasta Primera Junta en la zona del tradicional casco histórico, patrimonio histórico y urbanístico de la ciudad.

Los trabajos se realizan de la siguiente manera: luego de retirar los adoquines de la zona afectada, si es necesario, se sanea la base colocando una mezcla de suelo seleccionado con cemento y arena. Después se vuelven a colocar adoquines agregando nuevas piezas en caso de ser necesario y, por último, se compacta.

“Las tareas se realizan produciendo cortes parciales en la zona de trabajo con el fin de minimizar posibles inconvenientes en la circulación”, explicó el secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar.

(*) Llega una nueva edición del premio de artes visuales kenneth kemble

San Isidro lanza la cuarta edición del Premio de Artes Visuales “Kenneth Kemble”, un concurso federal, de inscripción gratuita y digital, que contempla una gama amplia de las artes visuales, desde instalaciones en el espacio público, pintura, fotografía, gráfica/grabado, dibujo, video y nuevas tecnologías hasta performances, sonido y poéticas de ensayos vinculares, entre muchas otras. La inscripción al concurso, que tiene importantes premios en efectivo, es gratuita y estará abierta del 3 de mayo hasta el 27 de junio.”

El concurso escapa a los cánones habituales al ser uno de los pocos del país que funciona como plataforma de becas, no premia obras terminadas o cerradas y acompaña la materialización de los proyectos ganadores a partir de una tutoría profesional que estimula el desarrollo de la producción poética, artística, reflexiva y crítica. Hay que recalcar, además, que tampoco es un Premio Adquisición, ya que el municipio no se queda con la obra resultante del mismo”, explicó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

Respecto del apoyo económico, este año el Kemble entregará los siguientes premios: Gran Premio ($400.000); Premio Beca Joven ($200.000), hasta 35 años, y Premio Beca Residente ($200.000), sólo para residentes del municipio, además de tres a seis menciones honoríficas. Los ganadores serán notificados entre el 1 y el 3 de agosto, el desarrollo de las propuestas seleccionadas irá del 2 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022, y el armado, montaje, realización in situ o presentación pública de las obras o proyectos se realizará desde el 15 de febrero de 2022, en fechas y lugares a coordinar con la Subsecretaría de Cultura del Municipio.

Para concursar, los interesados podrán consultar el reglamento completo en www.cultura.sanisidro.gob.ar, y se deberán contactar con la dirección electrónica [email protected], donde se adjuntan datos personales, currículum, un texto conceptual del proyecto, una descripción técnica, material gráfico, cronograma y presupuesto estimativo de producción, entre otros datos necesarios y relevantes para la correcta inscripción.

VICENTE LOPEZ

(*) Celebración del Día internacional de la Danza vía streaming

En el marco del Día Internacional de la Danza, ya puede verse en las redes de la secretaría de Cultura de Vicente López: “Improvisación Tango Solo”, de Germán Farías.

Para acceder a la proyección, los interesados deben ingresar a través de las cuentas de Instagram o Facebook de la secretaría de Cultura: @vicentelopezcultura

Germán Farías, bailarín y coreógrafo argentino, destacó que “esta improvisación es resultado de un largo viaje en soledad donde encontrar mi propio lenguaje fue el único sendero dispuesto a recibir una aglomeración de sentimientos encontrados y guiarlos de nuevo a su tierra.”

El prestigioso bailarín que está radicado en Alemania, formó y forma parte de grandes compañías y teatros a nivel internacional. Trabajó como docente en la Universidad Nacional de San Martín y en diversas escuelas de arte y danza tanto en Argentina como en Europa.

Sus trabajos coreográficos resultaron ganadores de premios en diferentes festivales y sus obras fueron presentadas en diferentes teatros de Argentina, España y Alemania.

Desde el año 1982, a partir de la sugerencia del maestro ruso Piepor Gusev, cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, conmemorando el nacimiento del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre, quien fue bailarín de la Corte Real francesa y coreógrafo de la Compañía de Ballet de la Ópera Cómica de París y es considerado el creador del ballet moderno.

(*) Vicente López continúa brindando servicio para el bienestar animal

La dirección de Zoonosis de Vicente López continúa brindando diferentes servicios como: consultorio, ecografías, desparasitaciones, castraciones, y vacunación. Se puede solicitar turno previo por email [email protected], o por teléfono al 4799-3240 y 4513-9871.

Por el tema de la vacuna antirrábica, el área de Bienestar Animal se encuentra concientizando sobre la importancia de vacunar a los animales a partir de los tres meses de edad y que sea revacunado anualmente.

Ante urgencias se puede asistir sin turno de lunes a viernes de 8 a 14hs, y los sábados de 9 a 12 hs al Centro de Zoonosis ubicado en Capitán Bermúdez 3484, Olivos.

(*) Nuevo punto de recepción de “Botellas de Amor”

Funciona de lunes a viernes de 14 a 19 horas y se encuentra ubicado en el Club CAOSA, en la calle Ricardo Gutiérrez 1345, Olivos. Es un proyecto que busca aprovechar los plásticos de un solo uso y convertirlos en “madera plástica”. Desde que comenzó en agosto del 2020, el programa lleva recolectado más de 6500 kilogramos.

Vicente López tiene distintos puntos de recepción donde los vecinos pueden llevar sus botellas para ser reconvertidas en una manera útil y colaborar con el cuidado del ambiente. Según los últimos estudios de ONGs, Argentina tiene un consumo de plástico anual por habitante estimado en 43 kilogramos.

Para hacer una “Botella de Amor” hay que llenar una botella de plástico limpia con plásticos de un solo uso y asegurarse de que el contenido quede bien compactado. Luego los vecinos deberán llevarla a alguno de los 4 centros de recepción, que se encuentran en estos lugares:

– Dirección de Desarrollo Sostenible: Triunvirato 3690, Villa Adelina.

– Fundación Regenar: José Ingenieros 4911, Munro.

– Gral. Justo José de Urquiza y Juan Díaz de Solís, Vicente López.

– Club CAOSA, Ricardo Gutiérrez 1345, Olivos.

Los plásticos de un solo uso son aquellos que se convierten en residuos inmediatamente después de su uso, por ejemplo, los envoltorios de alimentos y golosinas, bolsas de supermercado, botellas y tapitas de bebida, cubiertos, sorbetes, envases de alimentos y papel film.

Para más información sobre esta iniciativa podrán ingresar en el siguiente link o contactarse por mail a [email protected].

TIGRE

(*) Comenzó la preinscripción para el programa municipal ‘Tigre Educa 2021’

El Municipio comenzó con la preinscripción para el programa ‘Tigre Educa 2021’. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 17 y 35 años que residan en el distrito y se encuentren cursando su primera carrera terciaria o universitaria en instituciones estatales. Los aspirantes podrán acceder a becas estudiantiles y diversas actividades colaborativas con la comunidad del partido.

El programa municipal, que se lleva adelante en articulación con la Asociación Conciencia y ya benefició a más de 4500 vecinos, gira en torno a tres ejes: el individual que contempla a cada becario desde su situación de vulnerabilidad en el sistema educativo, el sociopolítico que apunta a la inserción de los individuos a un entramado formativo y de participación ciudadana a través de talleres, tutorías y acciones de voluntariado; y el económico que brinda la posibilidad de continuar con los estudios superiores.

Los becarios tendrán que realizar 40 horas anuales de voluntariado en instituciones sin fines de lucro y deberán presentarse mensualmente en los encuentros y talleres que se realicen. También, tendrán que adjuntar la constancia de alumno regular y certificado de materias en curso cada cuatrimestre.

Para más información consultar en https://www.tigre.gob.ar/educacion/tigre_educa, comunicarse con el área de Educación a través de sus redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre @tigreeduca, llamar al (011) 5401-2773 o enviar un correo electrónico a [email protected] Para completar el formulario de preinscripción click aquí.

(*) Tercera edad: inscripción para los Juegos Bonaerenses de Cultura en formato virtual

En su trigésimo aniversario, los Juegos Bonaerenses de Cultura comienzan su período de inscripción. En ese marco, el Municipio de Tigre convoca a los adultos mayores a participar de los mismos en las diferentes disciplinas individuales o en pareja, que propone la iniciativa. Todas las instancias serán llevadas adelante en modalidad virtual.

Entre las disciplinas se encuentran: danza folclórica, danza tango, dibujo, objeto artístico, pintura, fotografía, cuento, poesía y solista vocal.

Además, los juegos ofrecen propuestas para grupos juveniles, universitarios y personas con discapacidad. Para más información comunicarse con el área de Cultura Tigre a través del correo electrónico [email protected] o por Whatsapp al 1157552155.

(*) Comenzó la preinscripción a las capacitaciones artísticas virtuales del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre abrió las preinscripciones para participar de sus nuevas capacitaciones artísticas en formato virtual.

Las disciplinas que serán abordadas en esta nueva edición serán: bordado mexicano, artesanías y manualidades, mosaiquismo, porcelana fría, costura, iniciación en las artes manuales, tejido, telar y bordado integral, plástica, arte decorativa, tejido artesanal y macramé.

Para más información comunicarse con Cultura Tigre a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 5282 – 7630.

JOSE C. PAZ

(*) Reunión para la Coordinación de medidas para frenar la propagación del Coronavirus

En el Centro de Operaciones Municipales (C.O.M.), dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de José C. Paz y con participación de autoridades municipales y de distintas fuerzas de seguridad, por disposición del Intendente Municipal Mario Ishii, se llevó a cabo una reunión de trabajo a fin de aunar criterios y transmitir conocimientos sobre las medidas, nacionales, provinciales y municipales vigentes al día de la fecha a fin de evitar la propagación de Virus Covid-19, y las herramientas con las que cuenta y aportará cada área para llevar a cabo las mismas.

La idea central es Maximizar el contralor de los protocolos, y la concientización de los ciudadanos. Cada área aportó desde su lugar de trabajo y competencia alternativas para el control de las restricciones oportunamente dispuestas por el gobierno nacional.

Asimismo se recuerda a la población que se espera la resolución oficial del AMBA, se modificará de acuerdo a la resolución de Jefatura de Gobierno de la Prov. de Buenos Aires que indicará la Fase en la que se encuentra el Municipio de José C. Paz.

Las autoridades que participaron del encuentro fueron el Secretario de Seguridad Crio. Insp (RA) Oscar Cadel; la Secretaria de Inspecciones Generales y Defensa del Consumidor, Dra. Roxana Gutiérrez; el Subsecretario de Seguridad Crio. Insp (R.A) Gustavo lglesias; el Jefe de La Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Com. Mayor Gabriel Diez; el Jefe del Comando Patrulla, Com. Roberto Cherey; el Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local, Subcom. Mario Villares; la Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Com. Noemí Ybañez; el Titular de la Comisaría 1° Com. Pedro Formanowicz; Titular de la Comisaría 2°, Com. Mario Donadío; Titular de la Comisaría 3°, Daniel Melgar; representando a la Base Operativa de Gendarmería José C. Paz, Comandante Gustavo Cano; el Director General de Tránsito y Transporte, Julio Flores; el Director General de Defensa Civil, Marcelo Moreno; Encargado Prevención Urbana, Leonardo Jovine y el Coordinador General de los Foros de Seguridad, José Rolando Villegas.

Durante la reunión se enfatizaron y recordaron las pautas y reglas generales que son:

Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de DOS (2) metros. Utilizar tapabocas en espacios compartidos. Ventilar los ambientes en forma adecuada y constante. Higienizarse asiduamente las manos. Toser o estornudar en el pliegue del codo. Dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades. En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso confirmado” de COVID-19, “caso sospechoso”, o “contacto estrecho”.

