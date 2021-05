El diputado nacional Rodolfo Tailhade estuvo en medios de la zona norte

Fue entrevistado en el programa radial ‘Otras Voces’. Pertenece al Frente de Todos, es ex Inspector General de la Justicia (IGJ), ex concejal en Malvinas Argentinas, ex miembro del Consejo de la Magistratura y abogado penalista.

El diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires Rodolfo Tailhade visitó recientemente los estudios de FM Crisol 92.3 (Los Polvorines) y fue entrevistado por los conductores del programa ‘Otras Voces’ (Dra. Macarena Alonso, abogada laboralista y comunicadora social y el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar, doctor y profesor en Teología, Filosofía e Historia). El programa sale al aire los sábados de 9 a 13 hs

Primeramente Tailhade se refirió a la modificación al régimen de Impuesto a las Ganancias y su importancia para los trabajadores. “Vamos a terminar con parte de una injusticia muy grande y es que el trabajador pague lo que se llama el ‘impuesto a las ganancias’, en un momento difícil en el país y en el mundo. Este año va a ser un año complicado, aunque mejor que el año pasado, así que este tipo de mediadas que alivian el bolsillo del trabajador me parece que va a venir muy bien en una época en que estamos todos muy angustiados, muy afectados por la cuarentena, por estar encerrados, por no tener una vida normal. Ojalá que esto nos sirva para pensar realmente la cuestión de fondo: un sistema de impuestos más justo para la Argentina. Que los que tengan más paguen más; y los que tengan menos paguen de acuerdo a su capacidad”, dijo.

– Con respecto al tema de la Justicia ¿Creés que con la actual conformación del Poder Judicial y la Corte se puede llegar a lograr justicia respecto a diversas causas?

No, no lo creo. No con esta conformación, no solo de la Corte sino de los Tribunales principales del Poder Judicial: La Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, la Cámara Federal de Apelaciones, en general estos son los dispositivos más poderesos del Poder Judicial y desde mi punto de vista no hay posibilidad de avanzar en transformaciones sino hay cambios sustanciales en esos lugares. Y esos cambios sustanciales tienen que ver con cambios de nombres, me parece que ahí hay figuras del poder Judicial que están absolutamente agotadas por decadentes, porque fueron parte de persecución que claramente no pueden seguir impartiendo justicia; no solamente respecto a causas contra el Kirchnerimo. Acá muy pocos jueces y fiscales dan respuestas concretas a la sociedad en cualquiera de sus reclamos. Entonces hace falta un cambio profundo en todas las estructuras, pero principalmente en esos estamentos más altos. La Corte tiene que avanzar hacia un proceso de cambio muy radical, con un número de miembros muy superior al actual, con otro funcionamiento; así que no veo muchas chances de avanzar en cambios sino sacamos algunos nombres que están hace muchos años en la justicia.

– ¿Pensás que la Reforma Judicial se va a dar en los próximos tiempos, más ahora con el cambio de Ministro de Justicia?

– El cambio de Ministro era central porque la Ministra Losardo de alguna manera simbolizaba una manera de relacionarse con la Justicia que tuvo Alberto en el primer año de su gobierno. Una estrategia que buscaba acuerdo, generar algunos cambios sin demasiados traumas, tendiendo puentes para que nos pongamos de acuerdo entre todos los sectores para llegar a determinado objetivo. Claramente esa etapa fracasó porque desde el Poder Judicial no hay ninguna voluntad de cambiar nada. Ellos se dedicaron a desafiar y provocar al presidente constantemente, a poner en tensión en su autoridad. Así que esa estrategia terminó mal, por lo que había que cambiar de estrategia y también de figura. El Presidente el 1 de marzo puso en eje en el tema de la Justicia, le dio un punto final a ese ‘acuerdismo’ y dio la señal de que había que pasar a otra etapa; con una personalidad muy fuerte como la de Martín Soria, que es sobre todo un militante político. La Ministra Losardo era un cuadro técnico, no tiene el volumen político que tiene Martín, que fue Intendente de su ciudad dos veces; y además tiene una gran formación en derecho.

– Cuando hablamos del lawfare y la problemática judicial ¿Cómo le explicamos a la persona de a pie, que está preocupada por ejemplo en si tiene trabajo, en cómo le afecta esto en su vida cotidiana?

– Son muchos puntos los que hay que abordar, pero una de las grandes lecciones la dio Cristina hace poco en su audiencia judicial; allí habló del poder judicial y del significado que tienen sus decisiones. Esto podemos verlo de un punto de vista muy práctico para la gente: a mi modo de ver el poder Judicial supuestamente está organizado para defender los intereses de los poderosos, para garantizar que sigan replicándose las condiciones en las que desarrollamos nuestra vida. Si llevamos a la Justicia un planteo para que se declare nulo o inconstitucional el acuerdo con el FMI, por ejemplo, a la gente le puede parecer lejano, pero del resultado de ese fallo va a depender si se pueden o no aumentar las jubilaciones. Porque si se declara nulo no tenemos que pagarle al Fondo, pero si la justicia dice que es válido, tenemos que pagar; y ahí tenemos que destinar un montón del presupuesto para el pago de esa deuda y no para aumentarle a los jubilados, no para hacer un puente, no para generar condiciones para que una fábrica se instale en determinado lugar y contrate gente. Todo está ligado a las decisiones judiciales, por eso yo siempre apunto a que una de las deudas más grandes de la sociedad argentina es que la sociedad entienda y se involucre con el Poder Judicial.

– Hoy en día una persona que tiene un juicio laboral por ejemplo, durante todo el proceso quizá nunca llegue a ver al juez, y todo ese lenguaje de “Vuestra señoría, vuestra excelencia”…

– Y no solamente que no ve al juez, primero que uno lleva un despido, un divorcio o un cheque rechazado y tardan como diez años en resolverte; creo que el peor servicio público que tiene el Estado Nacional es el Judicial. Los jueces no conocen a nadie, están sentados en su oficina, conocen los casos a través de sus empleados.

También hay un atraso en materia tecnológica y de funcionamiento, a esta altura que la justicia argentina esté desbordada de papeles es síntoma de que solamente sirven para eso.

– Haz hablado de la importancia de involucrarse en la cosa pública ¿Qué mensaje le darías a la población, especialmente a los jóvenes sobre cómo involucrarse ante un posible desencantamiento de la política?

– Yo creo que hay un montón de formas de participación, a mí la que personalmente me gusta es la militancia política, partidaria.

Yo creo que es la herramienta más importante y más decisiva para avanzar en procesos de emancipación, para sacarnos tanta colonización mental que tenemos, tanta cosa extranjera. Ahora no es la única, cuando hablo de involucrarse no me refiero solamente a militar activamente sino al menos de conocer e interiorizarse. Saber que cada dos años hay que votar y hay que tener en claro cuál es la realidad de ese momento, de una sociedad o de un país. La política va a seguir conduciendo estos procesos, lo que hay que definir es si vamos a hacer política emancipada, autónoma, la nuestra o si vamos a hacer política según las instrucciones que vienen de otro lado. La participación puede darse de distintos modos, en la militancia en organizaciones no gubernamentales; no importa el formato sino la actitud del ciudadano que se encuentra interesado en los asuntos públicos y que razona en lo que está pasando y elige un camino.

