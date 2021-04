23 de Abril:  San Jorge

San Jorge, es un santo ideal para solicitarle que interceda ante Dios si la persona siente que la envidian, es objeto de maldiciones o magia negra.

Jorge debió nacer en el año 280 en la ciudad de Lidia (Siria) o en Miteline de Capadocia, según las versiones.

Fue criado por sus padres en la religión cristiana, pues ellos la profesaban ya al emigrar de Palestina, y le dieron una educación conforme con su posición social y su considerable fortuna.

Jorge abrazó la carrera de las armas, siguiendo el ejemplo de sus padres. Se alistó en el ejército romano ganándose el aprecio de sus jefes por su leal proceder, inteligencia y distinguidos modales, que pronto le valieron ser promovido al grado de Tribuno de la Guardia Imperial de Diocleciano.

Un manuscrito del siglo XIII y la leyenda de oro del beato Santiago de Vorágine atribuyen al joven oficial una hazaña prodigiosa y caballeresca, que dice lo siguiente: “Al ir Jorge a incorporarse a su legión llegó a la ciudad de Selene en Libia. Allí, en un pantano de las cercanías tenía su guarida un dragón que nadie podía matar. Para que no devastara la ciudad le llevaban dos ovejas cada día, pero como empezaron a escasear, el rey mandó que echasen una oveja y una doncella -escogida a la suerte-.

Un día la doncella que cayó en suerte fue la hija del mismo rey, y a pesar del dolor de su padre ésta sufrió la suerte de las compañeras.

Cuando la hija del rey iba a la cueva del dragón, apareció un caballero armado de espada y lanza, que conociendo la suerte que correría la infeliz princesa hace la señal de la cruz y arremete valeroso contra el monstruo enfurecido, pegando fuerte la lanza en el dragón siendo atravesado de lado a lado. Con el ceñidor de la joven hace un lazo, amarra al dragón y lo conduce hasta la ciudad.

Allí le explica al rey y al pueblo por qué pudo abatir al monstruo. Y dijo que fue porque imploró el auxilio de Dios. Lo hizo en presencia de todo el auditorio, quienes prometieron creer en Jesucristo y bautizarse”.

Este relato consta en las antiguas biografías del mártir; aparece en la época de las cruzadas, y viene probablemente de oriente, no debiéndole atribuirle mas veracidad y valor que un símbolo.

El tribuno romano es en efecto la personificación ideal del caballero cristiano, que combate contra Satanás y los infieles en defensa de la fe, protegiendo en todo momento la debilidad que peligra. Pocas veces logró una leyenda un éxito tan grande.

Persecución, Torturas, ‘Milagros’ y Muerte

En los comienzos de siglo IV, imperando Diocleciano, se adoptaron providencias para eliminar del ejército imperial de oriente a los elementos cristianos que en él servían. Muchos soldados tuvieron que renunciar a las armas, aunque la persecución no pasó adelante de momento. Pero cuando el Cesar Galerio se juntó con Diocleciano en Nicomedia, puso mucho empeño en conseguir mayor violencia contra la religión cristiana, publicándose en dicha ciudad un edicto que ordenaba la demolición de las iglesias y la expulsión de todos los cristianos de las dignidades y cargos administrativos.

Los historiadores Eusebio y Lactancio afirmaron que dicho decreto fue destrozado públicamente por un joven; y algunos biógrafos se aventuraron en escribir que ese joven fue Jorge el Tribuno. Poco después, y en 2 ocasiones, el fuego prendió en el palacio imperial. Galerio acusó de ello a los cristianos y consiguió una licencia del emperador para tomar represalias contra el clero y los cristianos de Nicomedia.

Así, se extendió la persecución cristiana por todo el territorio y sus alrededores, con órdenes de sacrificarlos.

Indignado, Jorge resolvió públicamente tomar su defensa.

Distribuidos sus bienes entre los pobres, y libres los pocos esclavos que tenía a su servicio, defendió con valentía la causa de los perseguidos ante el consejo de dignatarios y jefes militares convocado por Diocleciano, y afirmó públicamente que su religión era única y verdadera.

Al ser interrogado Jorge declaró que era cristiano. El emperador se sorprendió y le dijo que piense su afirmación y cuide su porvenir, porque si no cambia sería torturado.

Y Jorge contestó que él sirve a Dios. Y que éste le dará la victoria.

Enfurecido, Diocleciano ordenó su detención y encarcelamiento.

Ya en prisión Jorge recibió el tormento de la rueda guarnecida de cuchillos afilados, el de los garfios de hierro, la flagelación con nervios de buey, el baño en lechada de cal viva…

El valeroso soldado lo sufre todo con valor sobrehumano y luego ve como sus heridas quedan curadas ‘milagrosamente’.

A juicio del magistrado, Jorge se vale de sortilegios para liberarse de las espantosas torturas que le infligen; por lo cual hace venir a un hábil mago que para probar el incomprensible poder de Jorge le da de beber un licor emponzoñado. El cristiano lo toma y no sufre menor daño -según promesa de cristo en su evangelio-.

Jorge declara entonces frente a los idólatras: “que la omnipotencia puede obrar por mediación de sus hijos: y puede tomar -por ejemplo- la vida de un cadáver”. Al oír esto, el mago le preguntó si quiere revivir a un difunto que había sido enterrado cerca de la cárcel pocos días antes. Conducen a Jorge al lugar señalado, éste reza y el muerto sale vivo del sepulcro.

Vencido el mago confiesa el poder del Dios de los cristianos, y abandona el culto de los ídolos. Furioso, el emperador ante la noticia ordena que decapiten al mago y encarcela a Jorge.

El Tribunal insiste en convencer a Jorge para que desista del Cristianismo y su defensa, y es allí cuando Jorge hace declarar al demonio que mora en el ídolo, quien dice: “solo hay un Dios verdadero”, luego hace la señal de la cruz y todas las estatuas del lugar caen al suelo provocando un verdadero motín.

Entonces, la emperatriz se acercó a Diocleciano y también se declaró cristiana. Diocleciano mandó a golpearla con varas y que acabaran con su vida y con la de 3 criados suyos. Luego sentenció a muerte a Jorge, quién fue atado a la cola de un caballo, arrastrado por toda la ciudad, y luego decapitado.

Antes de morir, Jorge pidió a Dios que perdone a sus verdugos y les de la gracia de la conversión.

El martirio fue en Nicomedia o Dios Polis, a principios del año 303, ya que en ese año se hallaba Diocleciano en aquélla ciudad.

El cuerpo de Jorge fue trasladado más tarde a Palestina, conforme a su deseo.

¿Cómo Orarle?

Encender una vela color rojo, blanco y verde y repetir en voz alta esta oración:

“Andaré noche y día con mi cuerpo cercado y circulado con las armas de San Jorge.

Que no me vea preso ni mi sangre derramada. Andaré tan libre como anduvo Nuestro Señor Jesucristo 9 meses en el vientre de la Virgen María.

Que mis enemigos, si tienen ojos que no me vean, si tienen oídos que no me sientan, si tienen boca que no me difamen, si tienen manos que no me agarren, si tienen pies que no puedan caminar sobre mí; y que todo el mal que me deseen quede absolutamente en la nada”.

(dicha la oración, rezar 3 Padres Nuestros).

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...