El Municipio, la Provincia y la Nación respaldaron el trabajo que realiza el Espacio de Primera Infancia “Las Flores de Cina Cina”

Funcionarios recorrieron el establecimiento inaugurado en el 2019 en Troncos del Talar, en el marco de un proyecto ideado por organizaciones sociales y el Municipio, dedicado a niños y niñas que reciben atención integral, contención y estimulación. Junto a sus integrantes, analizaron el trabajo durante la pandemia.

Con eje en la educación comunitaria y la niñez, autoridades del Municipio de Tigre, Provincia y Nación visitaron el Espacio de Primera Infancia (EPI) “Las Flores de Cina Cina” en Troncos del Talar. Allí, abordaron con sus integrantes las distintas acciones de asistencia integral, contención y estimulación a niños y niñas -mientras sus padres trabajan o estudian- en el marco de la pandemia de Covid-19.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión de Tigre, Cecilia Ferreira, participó del encuentro y expresó: “Seguimos mancomunando esfuerzos para trabajar por la niñez. La pandemia reconvirtió el equipo para hacer otras actividades, no solo desde la continuidad pedagógica sino también desde la contención a las familias y focalizando en reformular el rol de quienes trabajan acá para abordar ese desafío. Queremos además destacar el esfuerzo que se realizó para contener a los niños y niñas y sus familias; y sobre todo a esta comunidad en general que desde el Municipio continuamos acompañando”.

El EPI fue inaugurado en 2019, en un proyecto formalizado junto al Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Tigre. Cuenta con cupo para 90 niños/as de entre 45 días y 4 años, dos aulas, un salón de usos múltiples y baños.

Por su parte, el secretario Nacional de Niñez, Infancia y Familia, Gabriel Lerner, afirmó: “El modelo de trabajo que realiza este espacio es exitoso. Al estar integrado a nuestro plan, recibe un acompañamiento económico y soporte técnico. Es importante la labor que realizan porque no pierden la impronta de una relación permanente con las familias y la comunidad; y no hay otra manera de hacer realidad una mirada integral e inclusiva de las políticas públicas que no sea trabajando en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio”.

Durante el encuentro, las autoridades recorrieron las instalaciones del espacio, donde se trabaja en la construcción de una cocina más amplia para aumentar la capacidad de producción de alimentos para las familias del barrio Cina Cina. A su vez, el establecimiento tiene un proyecto de huertas para inculcar comidas más saludables en la comunidad y trabajar en el concepto de “soberanía alimentaria”.

“Con mucho esfuerzo y voluntad, acompañamos un momento muy difícil para las infancias. Vamos a tener que acondicionarnos a esta nueva realidad, pero siempre pensando de qué modo llegar a las familias, niños y niñas que requieren un brazo del Estado extendido hacia ellos”, destacó la directora Nacional de cuidados integrales, Carolina Brandariz.

El subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo, dijo: “Estamos fortaleciendo estas políticas de articulación de los tres niveles del Estado junto a los movimientos populares. Hoy recibimos la visita del secretario de Infancia de la Nación y para nosotros es muy importante ya que este espacio que tiene Tigre, lo queremos replicar en otras localidades. Deseábamos que las autoridades puedan conocer esta primera experiencia, una muy productiva y que ha tenido muy buenos resultados en el barrio. Es muy importante que como comunidad entendamos que estamos en una situación muy compleja y que la única manera de salir adelante es atravesándola juntos”.

Estuvieron también presentes: la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; la directora general de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Graciela Basso; el subsecretario nacional de Primera infancia, Nicolás Falcone; la directora del Espacio de Primera Infancia, Patricia Lopenera; demás autoridades; integrantes del espacio; entre otros.

