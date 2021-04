Malena Galmarini y Ariel Sujarchuk inauguraron dos redes cloacales para más de 15.000 vecinas y vecinos de Escobar

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, habilitó dos obras de redes cloacales con la finalidad de expandir el servicio en el municipio, beneficiando a más de 15.000 vecinos y vecinas de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Los mandatarios conversaron con los vecinos y vecinas beneficiados, que celebraron la llegada al barrio de un servicio tan importante para el cuidado de la salud, esperado hace 45 años.

Terminado el recorrido, Malena Galmarini declaró: “Es un placer venir a Escobar, porque se ve cómo crece. Hoy es el Día Nacional del Agua y es importante lo simbólico del día, cuidar el agua significa no solamente el agua potable, sino el agua cruda, los acuíferos, los ríos, los arroyos, el mar argentino y los glaciares continentales. Hay que trabajar en un consenso de todos los argentinos y argentinas para cuidar mejor nuestro recurso. Por lo tanto, tiene un doble regocijo estar acá inaugurando esta red. Se trata de 131 millones de pesos, trabajamos todo el año. Es una de las 101 obras que encontramos paradas de la gestión anterior, y a nosotros nos parece que no se puede frenar. Nosotros tenemos una obligación mayor, tenemos que seguir trabajando. En este tiempo, nos dimos cuenta lo importante que es tener agua potable y red de cloacas para la salud de nuestra gente”.

Por su parte, Ariel Sujarchuk expresó: “Tenemos que constituir esto como un hecho histórico realmente, porque aquí en Escobar hace más de veintipico de años que no se hacían cloacas públicas. No está pasando de una manera simbólica, lo simbólico es visitar a las familias, lo real es que son más de 3500 hogares y 15000 personas las beneficiarias de esto. Esto además se hace en un contexto muy particular que es el de la pandemia, por eso es doble o triplemente loable la tarea. Me quiero sumar a la cantidad de gente que muestra la eficiencia de la calidad de gestión de Malena Galmarini, y por supuesto del Ministro Katopodis y del Presidente de la Nación”.

Las obras “Red Secundaria Cloacal Ing Maschwitz I y II” consistieron en la instalación de 52.112 metros de cañerías que transportarán los líquidos cloacales de la zona hasta desembocar en la Planta Depuradora Norte, donde se realizará el proceso de tratamiento final para luego vertirlos en el río en óptimas condiciones reduciendo el impacto ambiental.

Los vecinos expresaron a la presidenta de AySA y al intendente, su enorme emoción después de más de 4 décadas de esperar un servicio tan esencial para la vida.

Por último, el Intendente de Escobar agregó que estas obras de cloacas no son los únicos proyectos en los que se encuentra trabajando en conjunto con AySA: “Feliz de ver cómo se concretan más obras de agua fina que estamos haciendo en La Chechela, en San Miguel, acá en Maschwitz y en el Barrio Philips. Hoy es un camino de concreciones y de ampliaciones de nuevas obras que nos llenan de satisfacción y que nos ponen en muy buena perspectiva para continuar trabajando”.

En referencia a esto, Malena Galmarini destacó que hay muchos proyectos en los que continuarán trabajando en este municipio en los próximos años: “Ya abrimos la licitación del Barrio La Pista. Pero además, 3500 millones de pesos tenemos para este año y el año que viene para llegar a Escobar. Es uno de los distritos que menos tirada de red tiene. Pero no hay ninguna dificultad que no se pueda llevar adelante con gestión, con voluntad política, del Intendente, de AySA, del Presidente de la Nación y del Ministerio de Obras Públicas. Que estemos en un año tan complejo inaugurando estas obras, habla de la voluntad política. Tenemos que seguir haciendo cosas, y ese es el camino que vamos a continuar”.

En esta oportunidad, participaron de la recorrida por parte del Municipio de Escobar, Diego Benítez, Secretario de Planificación y Estructura y Beto Ramil, Jefe de Gabinete, y por parte AySA, autoridades como Mario Russo, Director de Relaciones Gubernamentales, Jorge Konig, Director Regional Norte y Diego Fraga, Director Regional Adjunto Norte. Además, estuvieron presentes, los concejales del FRTodos, Luis Carranza y Gonzalo Fuentes.

Editor: Claudio Omar Antunovich

